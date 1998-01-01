Новости ЭТО ЛЮБОПЫТНО: В чем главные особенности российских путешественниц? Накануне празднования Международного женского дня компания Momondo предоставила нам результаты масштабного опроса туристок об их главных предпочтениях на отдыхе

В преддверии Международного женского дня специалисты туристического метапоисковика Momondo предоставили нашему порталу результаты исследования особенностей российских женщин, выбирающих самостоятельные путешествия. Данное исследование было проведено по заказу компании среди потребителей из 20 стран, включая Россию. В опросе приняли участие более 29 000 человек, в том числе порядка 2000 респондентов из крупных региональных городов России в возрасте от 18 до 65 лет, как мужчины, так и женщины. Каковы же результаты исследования? Как выяснилось, российские туристки-индивидуалки – предусмотрительные. 71% самостоятельных путешественниц из нашей страны предпочитает заранее планировать бюджет и на подготовку к поездке с бронированием билетов, и на сам отдых. Среди мужчин процент столь предусмотрительных туристов немного меньше – 65%. Семейные 52% российских женщин сообщили, что предпочитают отдыхать вместе с детьми. Среди мужчин у такого семейного отдыха нашлось немного меньше поклонников – 41% респондентов. Экономные Удивительно, но среди российских женщин оказалось больше сторонниц экономного отдыха, чем среди мужчин. Так, 44% путешественниц из нашей страны предпочитают меньше тратить в поездках на аренду машины, 47% – на шопинг и 50% – на вечерние развлечения. Среди мужской половины такие же ответы дали 40%, 41% и 46% респондентов. Прогрессивные 34% путешественниц из России размещают новые посты в социальных сетях – Facebook, Twitter, Instagram и др. – прямо во время отпускных поездок. Еще 25% туристок публикуют фотографии. Среди мужчин было отмечено меньшее число столь активных пользователей соцсетей – 32% и 19% соответственно. Терпимые Только для четверти российских путешественниц большое значение при выборе отеля имеет высокий уровень сервиса. Остальным важнее цена, расположение, места вокруг и другие детали. Среди мужчин услуги персонала особо ценят 31%. При этом низкий уровень сервиса может испортить впечатление от отпуска только 13% женщин и 20% мужчин. Компанейские При осмотре достопримечательностей 47% наших туристок предпочитают присоединяться к экскурсиям с профессиональными гидами, и только 32% предпочитают прогулки в одиночестве. Среди мужчин так ответили по 34% респондентов соответственно. Любительницы сладкого и сувениров При возвращении из путешествия 83% туристок из нашей страны любят привозить сувениры друзьям и близким, а 40% – различные сладости. Среди мужчин тоже оказалось много поклонников сувенирной продукции, однако меньше, чем среди прекрасной половины – 75%. А сладкие лакомства предпочитают везти домой только 25% путешественников. «Опрос, проведенный momondo, на мой взгляд, выявил привлекательные черты российских самостоятельных путешественниц. Распространено мнение, что женщины тратят много денег на шопинг. Однако, как выяснилось в ходе исследования, наши туристки, наоборот, предпочитают на нем экономить. А вот на осмотре достопримечательностей сохранять средства стараются лишь 8% женщин из России. Это характеризует их как любознательных и открытых новому путешественниц, которые могут покорить и новые страны, и мужские сердца», – прокомментировала нам результаты исследования Ирина Рябовол, представитель туристического метапоисковика Мomondo в России. /TOURBUS.RU

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