Новости Выяснилось, в каких странах самые низкие цены на медицинские услуги для туристов Российская ассоциация медицинского туризма предоставила нашему порталу подробный анализ стоимости медицинских услуг для иностранных туристов в тридцати странах мира

Эксперты Российской ассоциации медицинского туризма (АОММТ) проанализировали стоимость медицинских услуг для иностранцев в 30 странах мира и составили пятерку лидеров с наименьшими на сегодняшний день ценами. Рейтинг возглавила Индия, где средний счет на врачебные услуги составил $5000. Как показывает общемировая практика медицинского туризма, низкая цена далеко не всегда говорит о низком качестве. Есть множество стран, которые предоставляют большой объем качественных врачебных услуг, стоимость которых может быть более чем демократичной. Здесь уровень медицинской помощи по таким критериям, как сервис, диагностика, наличие необходимой аппаратуры, эффективность лечения, не уступает уровню стран, лидирующих в области здравоохранения, а цены здесь существенно ниже. По низкой стоимости медицинских услуг для иностранцев среди рассмотренных стран мира лидирует Индия. Средний счет, который получает иностранец в местных клиниках, равен около $5000. Немаловажен и тот факт, что большой процент местных врачей стажировались или обучались на медицинских факультетах в университетах Великобритании и США. Коронарное шунтирование будет стоить в Индии примерно $5000-$6000 (для сравнения, в США - $55000-$130000); эндопротезирование тазобедренного сустава – $7000 (в США - $45000-$50000); лазерная коррекция зрения - $500 (в США – $4000-5000). На сегодняшний день цены на медицинские услуги для местных жителей в Малайзии являются самыми низкими в мире, однако по стоимости медицинских услуг для иностранцев страна занимает второе место. Уровень цен связан не с плохим уровнем развития системы здравоохранения, как может показаться, а с высоким объемом государственных дотаций. Населению приходится оплачивать только 2% от общей стоимости услуг. Коронарное шунтирование обойдется пациенту-иностранцу в $9000-$11000, эндопротезирование тазобедренного сустава - $8000, лазерная коррекция зрения - $500. В Белоруссию можно ехать не только за потрясающей природой, но и за качественными медицинскими услугами. На сегодняшний день в Минске применяется комплексный подход к обслуживанию каждого пациента, уровень сервиса весьма высок. Медицинский турист может сэкономить до 70% на лечении. Помимо столичных клиник, центрами медицинского туризма в Белоруссии является Брест (здесь находится медико-генетический центр) и Витебск (кардиологический центр). Цены на коронарное шунтирование составляют здесь $9000-$10000, эндопротезирование тазобедренного сустава – в среднем $9000 для иностранца (в зависимости от импланта), лазерная коррекция зрения – около $700. На четвертом месте находится Таиланд. Страна является одним из центров медицинского туризма в Азиатском регионе. Рост туристов, приезжающих в страну с оздоровительными целями, наблюдается с начала 2000-х годов. Помимо низких цен и качественного лечения пациентов привлекает также высокий уровень развития индустрии туризма в стране. Коронарное шунтирование обойдется пациенту в $15000, эндопротезирование тазобедренного сустава - в $9000-$10000, лазерная коррекция зрения – в $1800. Сингапур находится на пятом месте рейтинга. Стоит отметить, что в 2014 году он стал страной с самой эффективной системой здравоохранения, по версии агентства Bloomberg. Местные больницы и клиники чаще всего являются государственными, часть из них приходится на частный сектор. Все медицинские учреждения обладают первоклассной инфраструктурой и современным оборудованием, в них работает высококвалифицированный медицинский персонал, владеющий английским языком. Коронарное шунтирование будет стоить здесь в среднем $13000 - $18500; эндопротезирование тазобедренного сустава - $13000 - $15000; лазерная коррекция зрения – примерно $1500 - $2000. «Экономически привлекательные страны Азиатско-Тихоокеанского региона с каждым днем увеличивают въездной поток медицинских туристов, - отмечает президент Российской ассоциации медицинского туризма Константин Онищенко. – В Таиланде, Сингапуре, Корее стоимость рабочей силы, в том числе и высококвалифицированных специалистов, значительно ниже, чем в Европе. При этом азиатские клиники предоставляют и высококлассный сервис с использованием всех наработок современной медицины, и врачей, имеющих мировую известность и научные труды. В рамках сегодняшних реалий прогноз о переходе к 2018 году 50% рынка медицинского туризма в страны Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока выглядит более чем реальным». /TOURBUS.RU

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