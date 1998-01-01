Мастер-класс Стефан Роэмер Генеральный директор DTH Travel О семейных путешествиях, уникальных направлениях и эксклюзивных турах — Стефан, с приближением нового года многие начинают задумываться о семейных отпусках. Какие направления вы можете порекомендовать для тех, кто хочет продолжить праздничное настроение и отправиться в необычное путешествие с семьей? — После новогодних праздников действительно нет лучшего способа продлить ощущение праздника, чем отправиться в путешествие. В DTH Travel мы всегда подбираем направления, которые не только позволяют отдохнуть, но и дают уникальную возможность погрузиться в местную культуру, попробовать местную кухню и насладиться природой. Мы предлагаем несколько удивительных мест, которые станут отличным выбором для семейного отдыха. Например, Вьетнам, Малайзия, Шри-Ланка и Китай — все эти страны предлагают уникальные впечатления для семей, от пляжных курортов до активных приключений на природе. — Вьетнам — одно из популярных направлений DTH Travel. Какие курорты здесь стоит посетить, чтобы сделать отдых идеальным для всей семьи? — Мы часто говорим о Вьетнаме как о месте с уникальными курортами. Муйне и Фукуок — это две жемчужины, которые мы рекомендуем для семейного отдыха. Фукуок особенно привлекателен для тех, кто ищет роскошный отдых с уединением и невероятными видами на океан. Здесь есть курорты с виллами на любой вкус, от небольших уютных до просторных для больших семей. Муйне — это рай для любителей активного отдыха и водных видов спорта. Зимой, с декабря по февраль, его пляжи становятся идеальными для серфинга и других водных развлечений. Для семейных путешествий у нас также есть много интересных экскурсий и активностей, например, круизы по реке Меконг или мастер-классы по вьетнамской кухне. — А как насчет Шри-Ланки? Какие уникальные впечатления она может предложить? — Шри-Ланка — это потрясающее место для тех, кто хочет сочетать пляжный отдых с приключениями. На южном и западном побережье страны есть прекрасные уединенные пляжи с роскошным сервисом. Одним из самых ярких впечатлений для семей станет сафари в национальных парках Яла и Удавалаве, где можно увидеть диких животных, таких как слоны и леопарды. Также мы предлагаем экскурсии на наблюдение за китами в Мириссе — это просто уникальная возможность увидеть этих удивительных существ вживую. Шри-Ланка идеально подходит для тех, кто хочет сочетать спокойствие пляжного отдыха с активными занятиями, такими как мастер-классы по местным ремеслам или «Охота за сокровищами» в историческом городе Галле. — Малайзия, по вашим словам, является интересным направлением для семейных путешествий. Что делает ее особенной? — Малайзия — это удивительное место, которое часто недооценено туристами, но для семейного отдыха здесь есть многое. В частности, Саравак на Борнео — это настоящая находка. Пещеры Мулу, входящие в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, — это захватывающее место, где можно исследовать подземные миры и наблюдать за дикой природой, включая редких орангутанов. Для тех, кто ищет более культурный отдых, Пенанг с его историей и гастрономией также является отличным выбором. Здесь семьи могут насладиться вечерними гастрономическими турами и посетить уникальные исторические объекты. Мы также предлагаем экскурсии по природным достопримечательностям, таким как термальные источники в Ипохе. — Китай также становится все более популярным направлением для семей. Какое место стоит выбрать для отдыха? — Китай действительно меняет свой имидж как направление для бизнес-путешественников, и мы рады, что все больше семей открывают для себя его курорты. Санья на острове Хайнань — это идеальное место для тех, кто ищет роскошный отдых с потрясающими пляжами и высокой инфраструктурой. Здесь можно провести время на пляже, а затем отправиться на вертолетные экскурсии или арендовать частную яхту для уникальных прибрежных приключений. Для тех, кто заинтересован в оздоровлении, есть уникальные санаторные комплексы, где можно сочетать отдых с процедурами традиционной китайской медицины. Если же кто-то хочет получить культурные впечатления, то короткие экскурсии по Пекину и Шанхаю тоже будут отличным выбором. — DTH Travel специализируется на уникальных туристических продуктах. Можете ли вы рассказать о некоторых особенных услугах, которые компания предлагает своим клиентам? — Мы всегда ставим в центр внимания интересы наших клиентов, поэтому мы предлагаем целый ряд уникальных услуг. Например, у нас есть индивидуальные туры с русскоязычными гидами, круглосуточная поддержка через консьерж-сервис, а также специальные предложения, такие как экскурсии на частных яхтах или трансферы на вертолетах. Мы также активно развиваем делюкс-услуги, чтобы наши клиенты могли наслаждаться каждым моментом путешествия. Кроме того, через наш онлайн-портал DT-Direct можно удобно бронировать туры с динамичными тарифами и получать информацию о доступных услугах. — Как вы видите развитие туризма в Азии в ближайшие годы? — Мы видим огромный потенциал в путешествиях по Азии. На конец 2024 года мы уже наблюдаем рост интереса к этому региону, и ключевым трендом становится персонализированный подход. Все больше людей ищут не просто стандартные туры, а уникальные, запоминающиеся впечатления. Мы продолжаем развивать наши направления и услуги, чтобы удовлетворить потребности самых требовательных путешественников. Важно, чтобы отдых был не только комфортным, но и оставил долгосрочные впечатления, и мы нацелены на создание таких туров. Мы всегда рады помочь нашим клиентам создать незабываемые воспоминания и открывать для себя новые уголки мира.

