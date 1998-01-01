Мастер-класс

Позволю себе начать с профессионального вопроса технологического свойства: как в наше время агенту выбрать туроператора?

Анализ параметров рынка, создавшихся в последнее кризисное время, показывает, что определяющим фактором здесь должен быть вопрос о том, какой степени диджитализации достиг туроператор. Многие считают панацеей наличие динамического ценообразования и присутствие цен в онлайне для моментального бронирования; другие, наоборот, полагают, что в сегменте luxury, скажем, следует работать по классической схеме - со статическими контрактами, обсуждая с отелями дополнительные или специальные условия и т.д.

Пройдя через условия пандемии, а затем двухлетний период санкционного давления, понимаешь, что истина лежит посередине. «Арт-Тур» весьма ощутимо продвинулся по пути цифровизации. Сейчас у нас практически все крупные отельные цепочки находятся «на динамике», но при этом мы сохраняем с партнерскими отелями и статические контракты. С одной стороны, поскольку наши агенты видят в онлайне отельные цены, непосредственный контакт с менеджером им не нужен, но бывают и особые случаи – как, например, недавно, когда клиенты бронировали три виллы на два месяца, и тогда мы переходим на ручной режим.

Помимо этого, мы предлагаем своим агентам так называемый frame: на их сайте может появиться блок онлайн-бронирования, механизм которого находится на сервере «Арт-Тура». Такая схема дает возможность прямому клиенту бронировать отель по выгодной цене в реальном времени, а нашему агенту – автоматически получать комиссию. Мы работаем в сегменте B2B, только с агентами, и сохраняем, несмотря на ужесточившиеся условия рынка, минимальную комиссию в 10%, предлагая при определенном объеме продаж и 12%.

Еще один эффективный канал связи - ежедневные дайджесты, которые мы рассылаем агентам. Они содержат и нашу собственную информацию, и сообщения о flash sales, которые мы генерируем, создаем и продвигаем в сотрудничестве с самыми популярными отелями. Разумеется, у нас сохраняется (а в последнее время и заметно пополнился!) штат профессиональных менеджеров, которые поддерживают постоянную связь с нашими партнерами.

Суммируя все сказанное: убежден, что сегодня турагенту выгоднее и удобнее всего работать именно с оператором, владеющим всеми видами описанных выше инструментов.





Теперь о делах сезонных. Можно уверенно сказать, что нынешняя зима оказалась плодотворнее предыдущей. Во-первых, после вынужденного сжатия снова расширилась география зарубежного туризма: из России теперь можно улететь прямыми рейсами в сорок стран. Возросла частотность рейсов по большинству направлений – например, в Эмираты только из Москвы осуществляется около двадцати ежедневных полетов. Стало больше рейсов в Китай, на Маврикий, Сейшелы. Авиакомпании идут за растущим спросом. Сказалось и укрепление курса рубля – на этот показатель, надо сказать, турист реагирует даже больше, чем на какие-то факторы геополитики. Отдых снова планируют заранее – это видно по глубине бронирования. В целом, профильное министерство экономического развития регистрирует чуть ли не 30%-ный рост международного туризма.





Что нас ждет летом? Страны Ближнего Востока перестали быть исключительно сезонным направлением. Летом там – прекрасные цены ...