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Мастер-класс
Людмила Сивова
Руководитель отдела Workshop Медиахолдинга «Турбизнес»
Workshop "Турбизнес" Весна-2024: От Иркутска до Калиниграда!

Людмила, в минувшем октябре завершилась очередная серия традиционных региональных воркшопов «Турбизнес». Насколько успешными были прошедшие мероприятия?

Наш осенний сезон деловых встреч стартовавал 19 сентября в Вологде, а завершился в конце октября в Минске. За это время компании-участники посетили города Поволжья, Урала, Западной Сибири, Северо-Запада России и столицу Беларуси. Отметим, что вновь после перерыва осенние мероприятия прошли в Архангельске и Великом Новгороде.

Всего осенняя программа воркшопов охватила 20 городов в России и Беларуси, было проведено 144 презентации и мастер-класса.

 

Максимальное количество посетителей как всегда собрали такие города, как Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Самара, Казань - более 100 профессиональных посетителей в каждом городе.

Мероприятия начинались с бизнес-завтраков для директоров турагентств и заканчивались  розыгрышом рекламных туров и «вкусными» призами и подарками.

 

Проведение «живых» встреч туроператоров, отельеров, комитетов по туризму с агентствами на региональных воркшопах «Турбизнес» накануне летнего и зимнего сезонов остается неизменным на протяжении более, чем двадцати лет. Это важный и эффективный маркетинговый инструмент для многих постоянных участников воркшопов.

Очень важно отметить, что в России нет ни одного другого профессионального туристического мероприятия с такой длительной историей и такой широкой географией.

 

Прошедшая осенняя серия деловых встреч отразила реалии нынешнего российского рынка – главные акценты участников были сделаны на внутренний туризм. Большинство презентаций были посвящены Москве, Санкт-Петербургу, Карелии, Казани, Поволжью, другим туристским центрам России, речным круизам, санаторно-курортному отдыху и лечению, детскому туризму.

 

Среди наболее активных участников прошедшего роуд-шоу - круизная компания Донинутрфлот, «Мама Африка», страховая компания «Д2 Страхование», туроператоры «Пегас Туристик», «Профкурорт», «Амиго-С», «Европорт», «СКАН Тур», Турхолдинг «Родина», «Карелия Гид», «Аэротур», «Невские Сезоны», «Петротур2, 2Ариадна-ГРУПП», а также Туристско-информационый центр Ярославля и Центр развития туризма Свердловской области.

 

Активно участвовали в осеннем роуд шоу отели и гостиничные сети Vertical, «Максима Хотелс», DOMINA Отели и Апартаменты, «Театральная площадь» (бывш. «Садовая»), Новотель СПБ ТГК "Измайлово" ("Гамма", "Дельта"), WAWELBERG Hotrl St. Petersburg, Hotel Astoria, курот Роза Хутор и многие другие.

Впервые в наших поездках принял активное участие система бронирования Bronevik.com, агентство делового туризма «Старлайнер», транспортная компания «Интерсервис».

Деловые встречи показали высокую востребованность классического «живого» формата проведения мероприятий. О высокой эффективности оффлайновых встреч говорят и участники воркшопов, и многочисленные профессиональные посетители в регионах России.

Какие впечатления остались у участников и гостей серии региональных воркшопов?

Региональные профессионалы туризма посещали наши мероприятия очень активно. Хвалили их хорошую организацию, интересную красочную подачу материала в ходе презентаций и мастер-классов. Среди самых оживленно обуждаемых тем, волнующих наших региональных партнеров - снижение цен на авиабилеты, расширение программ пакетных туров, увеличение числа инфотуров для региональных турагентств, совершенствование системы агентского вознаграждения, возможности оформления Шенгенских виз и многое другое.

 

Вот лишь несколько отзывов, которые мы собрали в разных городах в ходе осенней серии роуд-шоу:

Камила Ябирова, компания Bronevik.com:

- Bronevik.com впервые принял участие в серии деловых воркшопов, организованных командой «Турбизнеса».

Благодаря слаженной работе организаторов, команда Bronevik.com смогла эффективно провести деловые встречи и познакомиться с профессионалами отрасли во многих городах России. Мы рады, что в индустрии туризма работает столько увлеченных людей. Вместе мы приложим все усилия для развития внутреннего туризма в России.

 

Марина Грекова, компания "СП ТУРС": 

 - Мы участвовали в осенней поездке Красноярск-Новосибирск-Омск.

Хотела бы отметить сильные стороны этого проекта:

–  грамотная логистика перемещений

–  четкое, понятное для участников расписание встреч

–  вовлеченность локальных посетителей воркшопов (контактная публика, активное взаимодействие с аудиторией)

–  Прекрасные руководители группы от Турбизнеса (все вопросы решались в моменте, поддержка на всех этапах работы)

–  Отличные, комфортабельные отели по маршруту (самое удобное – жить и питаться там же, где проходят воркшопы)

–  чудесные коллеги, обладающие солидным опытом работы в отрасли, представляющие достойные турпродукты своих регионов.

Уже началась активная подготовка к весенней серии воркшопов «Турбизнес». Что уже известно о нем?

Весенннее роуд-шоу начнется 25 марта в Воронеже и завершится 26 апреля в самой западной точке страны - Калининграде.

 

Всего на этот раз планируется посетить 23 города России и Беларуси:

25-29 марта 2024 г. Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Ставрополь – Волгоград

1-5 апреля 2024 г. Нижний Новгород – Казань – Самара – Оренбург – Уфа

 8-12 апреля 2024 г Ижевск – Пермь – Екатеринбург – Челябинск – Тюмень

 15-19 апреля 2024 г Омск – Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск

24-26 апреля 2024 г. Санкт-Петербург – Минск – Калининград

  

Сейчас активно идет формирование «пула участников». Среди них — и те, кто ездит с нами в деловые поездки не один год, и новички. При этом мы предлагаем самые разнообразные условия участия в наших мероприятиях – можно участвовать очно или заочно, только с рабочим местом или дополнить его проведением мастер-класса, семинаром или эффективным форматом бизнес-завтрака».

 

По-прежнему главным направлением презентаций предстоящей весенней серии воркшопов станут российские курорты. Но и открытым сейчас для наших туристов зарубежным направлениям, в случае участия в воркшоп гарантирован «аншлаг».

Поэтому мы традиционно приглашаем к участию в весенней серии воркшопов не только ведущих российских туроператоров, гостиничные сети, страховые, круизные и транспортные компании, но и национальные представительства по туризму и туроператоров по выездному туризму.

 

А более подробнее узнать о предстоящей весенней серии воркшопов «Турбизнес» и возможности участия в них можно ЗДЕСЬ.
Предыдущие мастер-классы:
Людмила Сивова
Руководитель отдела Workshop Медиахолдинга «Турбизнес»
Workshop "Турбизнес" Весна-2024: От Иркутска до Калиниграда!
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