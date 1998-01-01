Мастер-класс

Наш осенний сезон деловых встреч стартовавал 19 сентября в Вологде, а завершился в конце октября в Минске. За это время компании-участники посетили города Поволжья, Урала, Западной Сибири, Северо-Запада России и столицу Беларуси. Отметим, что вновь после перерыва осенние мероприятия прошли в Архангельске и Великом Новгороде.

Всего осенняя программа воркшопов охватила 20 городов в России и Беларуси, было проведено 144 презентации и мастер-класса.

Максимальное количество посетителей как всегда собрали такие города, как Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Самара, Казань - более 100 профессиональных посетителей в каждом городе.

Мероприятия начинались с бизнес-завтраков для директоров турагентств и заканчивались розыгрышом рекламных туров и «вкусными» призами и подарками.

Проведение «живых» встреч туроператоров, отельеров, комитетов по туризму с агентствами на региональных воркшопах «Турбизнес» накануне летнего и зимнего сезонов остается неизменным на протяжении более, чем двадцати лет. Это важный и эффективный маркетинговый инструмент для многих постоянных участников воркшопов.

Очень важно отметить, что в России нет ни одного другого профессионального туристического мероприятия с такой длительной историей и такой широкой географией.

Прошедшая осенняя серия деловых встреч отразила реалии нынешнего российского рынка – главные акценты участников были сделаны на внутренний туризм. Большинство презентаций были посвящены Москве, Санкт-Петербургу, Карелии, Казани, Поволжью, другим туристским центрам России, речным круизам, санаторно-курортному отдыху и лечению, детскому туризму.

Среди наболее активных участников прошедшего роуд-шоу - круизная компания Донинутрфлот, «Мама Африка», страховая компания «Д2 Страхование», туроператоры «Пегас Туристик», «Профкурорт», «Амиго-С», «Европорт», «СКАН Тур», Турхолдинг «Родина», «Карелия Гид», «Аэротур», «Невские Сезоны», «Петротур2, 2Ариадна-ГРУПП», а также Туристско-информационый центр Ярославля и Центр развития туризма Свердловской области.

Активно участвовали в осеннем роуд шоу отели и гостиничные сети Vertical, «Максима Хотелс», DOMINA Отели и Апартаменты, «Театральная площадь» (бывш. «Садовая»), Новотель СПБ ТГК "Измайлово" ("Гамма", "Дельта"), WAWELBERG Hotrl St. Petersburg, Hotel Astoria, курот Роза Хутор и многие другие.



Впервые в наших поездках принял активное участие система бронирования Bronevik.com, агентство делового туризма «Старлайнер», транспортная компания «Интерсервис».



Деловые встречи показали высокую востребованность классического «живого» формата проведения мероприятий. О высокой эффективности оффлайновых встреч говорят и участники воркшопов, и многочисленные профессиональные посетители в регионах России.