Мастер-класс

Чем закончилось для «Арт-Тура» лето нынешнего года? Могу сказать, что этот сезон перестал быть для нас низким. Во-первых, Ближний Восток и наши любимые Эмираты в летние месяцы привлекают всё больше туристов, а во-вторых, «Арт-Тур» ведет в этот период большие продажи и по множеству других направлений: по островам Индийского океана, Африке, Азии и Китаю, о котором скажу подробнее чуть ниже, Латинской Америке, «люксовой» Турции и, несмотря на непростую логистику, странам Европы.

Статистически итоги лета выглядят следующим образом: практически по всем направлениям зарегистрирован прирост, хотя и разный: в Африке - самый значительный, процентов сорок; в Эмиратах – обычные ежегодные десять процентов. Хорошо продавались Бали, Таиланд, Индия, Шри-Ланка. Позиции «Арт-Тура» на Мальдивах – одни из лучших на международном уровне. При сложной ситуации с Европой мы и здесь поднялись процентов на пять, пользуясь тем, что Италия, Франция, Греция, Испания продолжают выдавать россиянам туристические визы.





Теперь о планах на сезон грядущий. Хит-парад ведущих направлений остается прежним: первым идет прекрасно освоенный нами Ближний Восток с ведущей ролью Эмиратов, за ним следуют острова Индийского океана, Африка, дальше Азия и ее заново восходящая «звезда» - Китай. В этой связи усилен состав наших ведущих менеджеров – направление возглавила Юлия Крутицкая, которая считается в туроператорской среде одним из лучших специалистов по Китаю.

Старт, можно считать, взят неплохой: «Арт-Тур» удостоился чести стать одним из операторов возобновленного после пандемии безвизового обмена с Китаем. Для групп от 5 до 50 человек достаточно будет нашей печати на списке участников поездки, чтобы въехать в страну. Другими словами, мы становимся своего рода «визовым центром». Да и экономят очень прилично: ведь в индивидуальном случае виза в Китай стоит от 150 до 200 долларов на человека.





Еще об Азии: в поле нашего зрения находятся и Индия, и Корея, и Япония, которые в последнее время стараются заинтересовать российский рынок своими предложениями.

Если говорить в целом, то будем наполнять существующие направления новым содержанием, поскольку второго глобуса, как говорится, у нас нет. Возьмем Африку: сейчас на этот континент есть пять прямых рейсов из Москвы – в Марокко, Алжир, Египет, Эфиопию и Сейшелы, на подходе – остров Занзибар, и очень надеемся на открытие прямого авиасообщения с Южной Африкой; она продается очень неплохо, хотя летать приходится через Ближний Восток. Африканские программы будут расширены и дополнены.





Разумеется, продолжим пестовать Эмираты, с которых начинали более тридцати лет назад. По итогам 2022 года «Арт-Тур» получил рекордные показатели по загрузке ведущих эмиратских отелей – например, цепочки Jumeirah, с которыми у нас огромный оборот, около 20 тыс. room nights в год, «Арт-Тур» лидирует по продажам и у многих других люксовых отелей, таких, к примеру, как Atlantis The Palm, Mandarin Oriental, Bvlgari и многих других. Чем мы бьем конкурентов? У нас всегда была такая политика: чем отель дороже ...