Мастер-класс

- Прошлый год был сложным для туриндустрии Крыма. Тем не менее, полуостров принял около 4 млн туристов. Какие ожидания у бизнеса по поводу предстоящего летнего сезона?

- По мнению курортологов, Крым входит в топ рейтинга лучших курортов мира по показателям высокой рекреационной ценности, уступая лишь Канарам, Мадейре и курортам континентального побережья Португалии, и оценивается на равных с французским и итальянским Средиземноморьем и побережьем Хорватии! И это, конечно, выгодно отличает полуостров от Краснодарского края.

Признано, что инвестиции в здоровье являются самыми эффективными. Крым - идеальное место для восстановления сил и укрепления здоровья. Сегодня, исходя из реалий последних нескольких лет, российский турист в большей степени выбирает путешествие на курорты внутри страны. Никаких проблем с самолетами, с паспортами, родной язык, родная валюта, все знакомо и понятно! А также невероятно интересно и познавательно!

Прошлый год был сложным для туриндустрии Крыма. Закрытие аэропортов Юга России и проводимая спецоперация в соседнем государстве значительно снизили турпоток на курорты полуострова. Это еще происходит от того, что граждане России не владеют объективной информацией, так как географически находятся удаленно.

А Крым безопасный! И крымчане, и турбизнес, связанный с республикой, об этом знают, поэтому активно готовятся к сезону. Насколько он будет отличаться от предыдущих, зависит как от политической ситуации, так и от туристической сферы деятельности.

Если Краснодарский край не будет готов к большим объемам или начнет завышать цены, посчитав, что Крым – уже не такой сильный конкурент, а Крым, напротив, пойдет на демпинг, снизив ценник на объекты размещения, это приведет к росту объема туристов на полуостров.

Сегодня глава республики обещает ускорить на Крымском мосту процедуру досмотра машин, что позволит избежать заторов в курортный сезон. А отельеры, при самых пессимистических прогнозах, готовы оздоравливать самих крымчан (в пандемию мы уже с этим сталкивались).