Мастер-класс

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Василий Дьяченко
Гендиректор севастопольской турфирмы «Курорт», вице-президент Фонда развития Крыма
Что ждет Крым в летнем сезоне - 2023?
- Прошлый год был сложным для туриндустрии Крыма. Тем не менее, полуостров принял около 4 млн туристов. Какие ожидания у бизнеса по поводу предстоящего летнего сезона?
- По мнению курортологов, Крым входит в топ рейтинга лучших курортов мира по показателям высокой рекреационной ценности, уступая лишь Канарам, Мадейре и курортам континентального побережья Португалии, и оценивается на равных с французским и итальянским Средиземноморьем и побережьем Хорватии! И это, конечно, выгодно отличает полуостров от Краснодарского края.
Признано, что инвестиции в здоровье являются самыми эффективными. Крым - идеальное место для восстановления сил и укрепления здоровья. Сегодня, исходя из реалий последних нескольких лет, российский турист в большей степени выбирает путешествие на курорты внутри страны. Никаких проблем с самолетами, с паспортами, родной язык, родная валюта, все знакомо и понятно! А также невероятно интересно и познавательно!
Прошлый год был сложным для туриндустрии Крыма. Закрытие аэропортов Юга России и проводимая спецоперация в соседнем государстве значительно снизили турпоток на курорты полуострова. Это еще происходит от того, что граждане России не владеют объективной информацией, так как географически находятся удаленно.
А Крым безопасный! И крымчане, и турбизнес, связанный с республикой, об этом знают, поэтому активно готовятся к сезону. Насколько он будет отличаться от предыдущих, зависит как от политической ситуации, так и от туристической сферы деятельности.
Если Краснодарский край не будет готов к большим объемам или начнет завышать цены, посчитав, что Крым – уже не такой сильный конкурент, а Крым, напротив, пойдет на демпинг, снизив ценник на объекты размещения, это приведет к росту объема туристов на полуостров.
Сегодня глава республики обещает ускорить на Крымском мосту процедуру досмотра машин, что позволит избежать заторов в курортный сезон. А отельеры, при самых пессимистических прогнозах, готовы оздоравливать самих крымчан (в пандемию мы уже с этим сталкивались).
- Кроме отсутствия прямой авиаперевозки, какие ещё главные проблемы у туризма в Крыму?
- Хотелось бы, конечно, чтобы Крым жил не от сезона к сезону, а как круглогодичный курорт со всей развитой межсезонной инфраструктурой. Проекты и программы есть, но сложно реализуемые: то государство должным образом не оказывает поддержку, то инвестор не заходит из-за сложностей работы с банками, из-за опасения санкций.
Пока Крым под санкциями, здесь опасаются работать и крупные операторы, и в результате на полуостров едет по большей части неорганизованный турист.
В Крыму находятся порядка 776 объектов размещения, из них около 200 – это санаторно-курортные комплексы и 100 – детские лагеря.
- Одна из проблем Крыма - дефицит качественных объектов размещения. Какова ситуация с размещением сейчас?
- Если с гостиницами еще более-менее понятно, то с санаторными комплексами ситуация не так радует. Основными задачами по развитию санаторно-курортного комплекса Крыма являются:
- Крым - уникальное направление. А какими необычными видами туризма он ещё может заинтересовать туристов?
- Крым привлекает к себе своим живописным побережьем, целебным климатом, красотой гор, моря и великолепных ландшафтов. Это пересечение судеб многих народов и цивилизаций, регион многочисленных исторических памятников, музей под открытым небом! Крым всегда был точкой притяжения туристов, уверен, так и будет дальше!
Помимо оздоровительного туризма в Крыму, считаю перспективным развитие винного туризма, включая энотерапию, экологического, патриотического, агротуризма.
- Назовите Топ-10 лучших отелей Крыма.
- Основываясь на отзывах наших туристов по прошлому году, мы составили рейтинг крымских отелей, в которых будет здорово отдохнуть в 2023 году:
ТОР-10 отелей Крыма. Сезон лето-2023
Mriya Resort & Spa 5* (Ялта) от 38 565 р./от 19 280 р.*
Крымский Бриз Hotel & Villas 5* (Ялта) от 31 200 р./от 15 600 р.
Riviera Sunrise Resort & SPA 5* (Алушта) от 8 000 р./от 4 000 р.
Вилла Елена 5* (Ялта) от 14 625 р./от 7 312 р.
Aquamarine Resort & SPA 5* (Севастополь) от 13 500 р./от 6 750 р.
Спа-отель «Приморский парк» 4* (Ялта) от 6 175 р./от 3 087 р.
Спа-отель RIBERA RESORT 4* (Евпатория) от 11 400 р./от 5 700 р.
Спа-отель Ливадийский 4* (Ялта) от 7 000 р./от 3 500 р.
Ялта Интурист 4* (Ялта) от 7 000 р./от 3 500 р.
Отель «Форос» 4* (Ялта) от 12 900 р./от 6 450 р.
*-приведена стоимость проживания в сутки на двоих человек /на одного человека, 1-2 июня 2023 г.
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Предыдущие мастер-классы:
Василий Дьяченко
Гендиректор севастопольской турфирмы «Курорт», вице-президент Фонда развития Крыма
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Генеральный директор компании "Тари Тур"
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Генеральный директор компании "АРТ-ТУР"
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