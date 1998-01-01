Мастер-класс Марина Левченко Генеральный директор компании "Тари Тур" "На пути гостей из Китая много преград" Между Россией и Китаем открываются границы. Однако быстрого роста потока китайских гостей пока ждать не приходится. Слишком много для этого препятствий и в первую очередь это отсутствие безвизового въезда на прежних условиях. Подробнее о проблемах – в интервью Марины ЛЕВЧЕНКО, генерального директора туроператора «Тари Тур». - Границы КНР после трехлетнего перерыва, вызванного пандемией, вновь открываются. Как быстро рынок может вернуться к допандемийным показателям въезда китайских туристов? - Мы очень ждали открытия Китая, потому что последние три года без привычного нам потока иностранных туристов было тяжело, а китайские туристы составляли значительную его часть. С радостью узнали, что Россия вошла в список стран, которые разрешены сейчас для путешествия китайских туристов. Поэтому какой-то шанс на приезд туристов из КНР уже в этом году у нас есть, но надо понимать, что быстро поток не восстановится, тем более что даже механизмы этого въезда еще пока не сумели заработать. Комитеты по туризму Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов еще осенью собирали все необходимые документы для списка туркомпаний, готовых принимать китайских туристов. Но пока не ясно, как технически будет все это осуществляться – мы ждем информации от властей. В 2019 году, перед началом пандемии, очень активно обсуждались механизмы двустороннего туробмена и планировались новые межправительственные соглашения на эту тему. Планировалось и обновление списка принимающих компаний по реальным показателям и другим важным критериям. И сейчас по идее эти вопросы должны быть решены. Во всяком случае мы очень этого ждем от наших властей, потому что только после этого можно будет говорить о возвращении группового туризма из Китая. Конечно, возвращения к прежним цифрам, которые были в 2019 году, не произойдет очень быстро. Наши китайские партнеры тоже соскучились по работе, шлют запросы и готовят вместе с нами новые программы путешествий по России. Но даже при самом оптимистичном прогнозе ранее середины лета китайцы к нам не поедут. Если все будет нормально, и с политической ситуацией в том числе, туристы поедут к июлю. Мы знаем, что регулярное авиасообщение налаживается, бизнесмены из Китая и даже некоторые туристы прибывают в Россию, получив российскую визу. Но это пока тонкий ручеек по сравнению с существовавшими ранее огромными потоками. - Прежняя система безвизового посещения РФ гражданами КНР открывала большие возможности для так называемого «серого» туризма. Как избежать этого сейчас? Какова позиция участников рынка в этом вопросе? - «Серые схемы» существовали не из-за безвизового въезда, тут-то как раз все было организовано для удобства и отправляющей, и принимающей стороны, и это способствовало ежегодному росту объемов въезжающих туристов. Нас, российских туроператоров, очень заботило наличие огромного количества принимающих китайских фирм, которые как грибы росли и в Москве, и в Петербурге, и в Приморье, и в других городах, они очень сильно демпинговали и зачастую не давали возможности нормально официально работать. При этом цены на туры в Россию в самом Китае были просто смешными. А основную прибыль китайская сторона получала за счет местных сувенирных китайских магазинов, ресторанов и других дополнительных услуг, которые продавались здесь «на месте» китайскими гидами - откуда в России могут быть местные китайские магазины и зачем они китайским туристам? С тех пор прошло три года, и, конечно, многое изменилось: и в связи с принятыми законами о гидах, и из-за большого перерыва в нашей работе, давшего возможность осмыслить ситуацию. Остается очень много проблем: например, китайский туристический рынок работает без предоплаты, только по факту, а принимающие компании в России за время пандемии сильно поиздержались. И для того, чтобы нормально качественно обслуживать туристов здесь, тоже нужны реальные деньги. Еще перед пандемией РСТ говорил о том, что одним из условий вхождения туркомпаний в «безвизовый список» должна быть прозрачность банковских операций, то есть готовность компании показать свои счета. Таким образом, это исключало бы «серый китайский нал». К сожалению, ковидная история нам подпортила все эти благие начинания, и сейчас очень важно, чтобы этот вопрос также вновь попал в зону внимания туристического сообщества. Очень бы хотелось, конечно, чтобы списки тех компаний, которым будет разрешено ввозить китайские группы, были действительно продуманными, чтобы туда не попали какие-то турфирмы, созданные на скорую руку для того, чтобы прокручивать какие-то «серые» схемы. Мы, крупные операторские российские компании, которые работают с китайским рынком, готовы открывать и свои банковские счета и контракты, мы готовы работать честно. Но мы понимаем при этом, что цена тура в Россию для китайского туриста теперь уже будет значительно дороже. Но ведь это общемировой тренд: путешествия становятся дорогими, те же туры в Европу во всем мире подорожали практически вдвое. - Очевидно, что для восстановления прежнего объема въезда нужно больше авиарейсов и снижение стоимости авиабилетов. Какие здесь ожидания? - Это очень важный вопрос, тут от туроператоров мало что зависит. Конечно, я думаю, что все заинтересованы в том, чтобы наши страны достаточно быстро наладили авиасообщение после того, как будет решен вопрос о том, как будут принимать в России группы китайских туристов. Но опять же повторюсь, скорее всего, это не произойдет раньше середины лета. Мы понимаем, что перелеты подорожали и возникло много новых сложностей, которые влияют на стоимость турпакета в Россию, поэтому не приходится пока что говорить о том, что массовый туризм из Китая вскоре станет близок к показателям 2019 года. Если туры будут дорогими, то не всякий китайский турист сможет их приобрести. А если останутся дешевыми, значит, опять будут работать непонятные «серые» схе Но в любом случае мы очень ждем решения вопроса о безвизовом въезде – туроператоры и гостиницы «соскучились» по массовому приему туристов.

