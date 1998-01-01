Мастер-класс

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Дмитрий Арутюнов
Генеральный директор компании "АРТ-ТУР"
"Кризис - это всегда время возможностей"
Расскажите о ваших основных направлениях весенне-летнего сезона
Слово «кризис», написанное по-китайски, состоит из двух иероглифов: один означает «опасность», другой - «благоприятная возможность», начинает разговор наш собеседник. Умение работать в предлагаемых обстоятельствах в туротрасли особенно важно. Для этого надо ясно представлять себе своего клиента, не пытаться продавать всё подряд, но при этом диверсифицировать предложение. Скажем, при закрытой из-за ковида Европе люди стали стремиться туда, куда их могли доставить прямые рейсы, притом относительно быстро и недорого. Но и полеты со стыковкой туристов пугать перестали. Теперь, чтобы попасть в Париж или Кейптаун, надо затратить примерно столько же денег и времени. Поэтому многие пришли к выводу, что надо пробовать новые, экзотические направления. Это очевидно отражают и наши продажи.
Каждый новый сезон, тем не менее, ставит традиционные вопросы: что продавать, где находить потенциал роста и доходов для турагентов. Здесь уместно сказать о продолжающейся диджитализации нашей компании. Мы - один из очень немногих туроператоров, эффективно сочетающих работу в онлайне и офлайне. За последние годы мы напрямую (не через отельных агрегаторов, как у многих наших коллег!) подключили к своей системе бронирования все значимые отельные цепочки – всего около 10 тыс. отелей. При этом в ней доступно и большое количество «статических» контрактов «Арт-тура», зачастую эксклюзивных.
Сочетание динамики и статики открывает большие дополнительные возможности для агентств: они видят в системе все возможные варианты. Отмечу, что объем онлайн-бронирований составляет уже более половины всех продаж. О чем это говорит? Наш онлайн стал достаточно совершенным для того, чтобы позволять бронировать сложносочиненные и дорогие туры, не расходуя зря столь драгоценное сегодня время. Повышаются и доходы турагентств: они получают не менее десяти, а то и все двенадцать процентов с уже привлекательных цен, в зависимости от достигнутых таргетов.
Итак, куда мы едем этой весной? Ясно, что партнеров надо искать в первую очередь среди так называемых дружественных стран, к тому же связанных с Россией прямым авиасообщением. На первом месте оказываются Эмираты, куда только из Москвы ежедневно выполняется более двадцати рейсов. И тут есть новые хиты продаж. Например, в Дубае в феврале открылся феноменальный футуристический отель Atlantis The Royal, с мишленовскими ресторанами и бассейнами на балконах (в его пресс-релизе сообщалось, что номер может стоить десятки тысяч долларов в сутки). «Арт-тур» стал первой компанией, сделавшей в нем бронирование, чем мы гордимся.
Но Эмираты – это не только Дубай; есть еще прекрасный Абу-Даби с белоснежными песчаными пляжами острова Саадият, а для бюджетных вариантов отлично подходят Шарджа, Аджман и Рас-аль-Хайма, которые мы активно продаем. Прямые рейсы есть также в Оман (Маскат), Бахрейн (Манама), Катар (Доха); последний получил новый импульс после состоявшегося там чемпионата мира по футболу.
Иран, с которым нас связывают прямые рейсы нескольких перевозчиков, предлагает отличные экскурсионные программы. Ожидается открытие прямых рейсов в Саудовскую Аравию, которая, по всем прогнозам, должна стать весьма привлекательным для россиян туристическим направлением – особенно с учетом большой доли мусульманского населения нашей страны.
Лидером второго блока, назовем его условно «Экзотика», призваны стать Мальдивские острова. «Арт-тур» уже давно является одним из лидеров направления, добрая половина мальдивских отелей отметили нас призами по итогам прошлого сезона.
Весной и в начале лета начинает активно продаваться и направление №1 для россиян – Турция. Мы уже не первый год с успехом предлагаем самые лучшие курорты, за что также были удостоены наград.
Не стоит, кстати, забывать, что в июле-августе как раз Мальдивы становятся основным конкурентом Турции: перелет на Мальдивы через Ближний Восток летом дешевеет, да и на самих островах в это время цены опускаются вниз.
Благодаря прямым рейсам «Аэрофлота» на Сейшелы эти острова тоже резко растут в продажах. Снова привлекателен открывшийся после ковида Маврикий. Все рекорды бьет Таиланд – «Аэрофлот» летает и в Бангкок, и на Пхукет. Растут продажи и Шри-Ланки.
Ярко заявляет о себе Африка, где продажи у нас выросли в несколько раз. Началось это с того момента, как Роспотребнадзор сделал ...
Давайте поговорим о программах, которые развивают ваши отношения с агентствами
Оговорюсь, что на этот раз вместо участия в выставке MITT, ставшей больше площадкой для внутреннего туризма, мы встретимся со своими партнерами и друзьями на другой день после окончания главной весенней выставки, 19 марта. В 23-й раз состоится традиционный турнир «Арт-тура» по боулингу и караоке – он займет весь воскресный день и будет проходить в клубе «Самокат» на Яузе, снятом под это мероприятие. Среди призов – размещение в знаменитых отелях, бесплатные авиабилеты на наши направления. Кстати, ожидаем и зарубежных партнеров, представляющих авиаперевозчиков и отельеров.
На 10-е мая намечается открытие нашего большого нового офиса в бизнес-центре Jazz, по хорошему московскому адресу Сущёвский вал, 49. Офис оснащается, как принято говорить, по последнему слову компьютерной техники, и теперь сидевшая раньше отдельно большая команда IT-специалистов и тарификаторов «Арт-тура» окажется под одной с нами крышей.
Уже в новом офисе мы подведем в июне итоги очередного раунда нашей традиционной акции для агентств «Золотая лихорадка». Пятьдесят самых успешных агентов получат ценные призы, а двадцать лучших отправятся осенью в красивый (пока секретный) тур. По его окончании они получат реальные слитки благородного металла, вес которых будет пропорционален количеству и качеству их бронирований.
И конечно же, традиционно продолжим свои традиционные роуд-шоу; в этом сезоне мы планируем посетить более 25-ти городов России.
Как вы расцениваете последние изменения в законодательстве, регулирующем туристическую отрасль?
Можно только сожалеть о нововведении, согласно которому с 1 января туроператоры должны вносить своих агентов в федеральный реестр, тем самым беря на себя полную ответственность за их поведение на рынке. Угроза банкротства теперь смещается в сторону турагента: если у него случается кассовый разрыв, незащищенными остаются и его клиенты, и порядочные туроператоры.
Мы не можем получить от агентов никаких гарантий - такого механизма не существует. Остается более тщательно отбирать партнеров для агентской базы, полагаясь на собственную интуицию и опыт.
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Дмитрий Арутюнов
Генеральный директор компании "АРТ-ТУР"
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Руководитель отдела Workshop Медиахолдинга «Турбизнес»
Дмитрий Арутюнов
Генеральный директор компании "АРТ-ТУР"
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