Мастер-класс Людмила Сивова Руководитель отдела Workshop Медиахолдинга «Турбизнес» Workshop "Турбизнес" Весна-2023 снова расширяет географию! - Людмила, в ноябре завершилась очередная серия традиционных региональных воркшопов «Турбизнес». Насколько успешными были прошедшие мероприятия? - Наш осенний сезон деловых встреч стартовавал 20 сентября в Твери и завершился 9 ноября в столице Азербайджана. В течение почти двух месяцев компании-участники посетили города Центральной России, Поволжья, Урала, Западной и Восточной Сибири, Москву, Санкт-Петербург, далее – Минск, Алматы и Астану. Всего осенняя программа региональных воркшопов охватила 18 городов в России и 4 города в странах СНГ – Казахстане, Беларуси и Азербайджане. Проведение «живых» встреч туроператоров, отельеров, комитетов по туризму с агентствами на региональных воркшопах «Турбизнес» накануне летнего и зимнего сезонов остается неизменным на протяжении более, чем двадцати лет. Это важный и эффективный маркетинговый инструмент для многих постоянных участников воркшоп. Очень важно отметить, что в России нет ни одного другого профессионального туристического мероприятия с такой длительной историей и такой широкой географией. Прошедшая осенняя серия деловых встреч отразила реалии нынешнего российского рынка – главные акценты участников были сделаны на внутренний туризм. Большинство презентаций были посвящены Москве, Санкт-Петербургу, Карелии, Казани, Поволжью, другим туристским центрам России, речным круизам, санаторно-курортному отдыху и лечению, детскому туризму. Среди наболее активных участников прошедшего роуд-шоу - турхолдинг «Родина», компании«Профкурорт» и Донинтурфлот», «Локус Консалтинг Групп», Maldivian Charter Club, «Д2 Страхование», «Аэротур» , «Бриз Лайн», «Квинта-Тур» и другие. Нынешний год - фактически первый полноценный год работы после пандемии, - показал высокую востребованность классического «живого» формата проведения мероприятий. О высокой эффективности оффлайновых встреч говорят и участники воркшопов, и многочисленные профессиональные посетители в регионах России - Какие впечатления остались у участников и гостей региональных воркшопов? - Региональные профессионалы туризма посещали наши мероприятия очень активно. Хвалили их хорошую организацию, интересную красочную подачу материала в ходе презентаций и мастер-классов. Среди самых оживленно обуждаемых тем, волнующих наших региональных партнеров - снижение цен на авиабилеты, расширение программ пакетных туров, увеличение числа инфотуров для региональных турагентств, совершенствование системы агентского вознаграждения, окончательная отмена коронавирусных ограничений, возможности оформления Шенгенских виз и многое другое. Вот лишь несколько отзывов, которые мы собрали в разных городах в ходе осенней серии роуд-шоу: Любовь СМИРНОВА, генеральный директор компании «Экста Лтд» (Санкт-Петербург) - Мы работаем в туризме уже больше 30 лет. И радостно, что сейчас рынок вновь оживает и на воркшопах много агентств, много знакомых и, что особенно важно, новых участников. Сегодня была представлена очень интересная информация: на рынок выходят новые компании. И все очень симпатично и хорошо организовано! Елена ВАРАКСА, заместитель директора компании «Бел-Ориентир» (Минск) - Воркшоп прошёл неожиданно плодотворно. Неожиданно, потому что давно не было такого активного участия и неподдельного внимания со стороны минских агентств. Причём, пришло много новых агентств, которые заинтересовались и туроператорами, и отелями. Это свидетельствует о том, что у белорусского рынка есть интерес к России. Особенно полезны предложения по сити-брейкам, деловым поездкам, турам в Карелию, речным круизам. Ирина ЧАЛЬЦЕВА, директор компании DeSanTour (Алматы) - Я уже 25 лет в туризме. Всегда рада посещать воркшопы «Турбизнес». Россия не так часто нас балует своими мероприятиями в Казахстане. Очень понравилось мероприятие, много информации. Мы довольны. Было представлено много круизного отдыха. Уверена, что большое количество наших туристов могут заинтересовать речные круизы по рекам России. - Уже началась активная подготовка к весенней серии воркшопов «Турбизнес». Что уже известно о нем? - Весенннее роуд-шоу начнется 20 марта 2023 года в Сочи и завершится 28 апреля в Баку. Оно станет по-настоящиему международным, охватив не только нашу страну но и целых пять стран СНГ - Казахстан, Азербайджан, Армению, Узбекистан и Беларусь. Так, воркшопы "Турбизнес" после долгого перерыва возвращаются в столицу Армении. И по многочисленным просьбам постоянных участников впервые пройдут в Узбекистане - сразу в двух городах - Ташкенте и Самарканде. Всего же весной мы планируем посетить 26 городов России и стран СНГ. Сейчас активно идет формирование «пула участников». Среди них — и те, кто ездит с нами в деловые поездки не один год, и новички. При этом мы предлагаем самые разнообразные условия участия в наших мероприятиях – можно участвовать очно или заочно, только с рабочим местом или дополнить его проведением мастер-класса, семинаром или эффективным форматом бизнес-завтрака». По-прежнему главным направлением презентаций предстоящей весенней серии воркшопов станут российские курорты. Но и открытым сейчас для наших туристов зарубежным направлениям, в случае участия в воркшоп гарантирован «аншла»г. Так происходило в этом году, например, на презентациях Кубы, Мальдив, Туниса. Поэтому мы традиционно приглашаем к участию в весенней серии воркшопов не только ведущих российских туроператоров, гостиничные сети, страховые, круизные и транспортные компании, но и национальные представительства по туризму и туроператоров по выездному туризму.



А более подробнее узнать о предстоящей весенней серии воркшопов «Турбизнес» и возможности участия в них можно ЗДЕСЬ.

