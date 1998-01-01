Мастер-класс Дмитрий Арутюнов Генеральный директор компании "АРТ-ТУР" 30 лет в туризме – это почти подвиг! Туроператор «АРТ-ТУР» этой осенью отметил свое 30-летие. По словам генерального директора Дмитрия Арутюнова, для российской туристической компании – это почти подвиг. Сегодня «АРТ-ТУР» – это более сотни туристических направлений, 130 сотрудников в четырех офисах в Москве и в Дубае. ТБ искренне присоединяется к поздравлениям! В беседе с корреспондентом журнала Дмитрий Арутюнов не столько подводит итоги, сколько рассказывает о текущей работе – насыщенной и интересной – и о планах на будущее. - Дмитрий, расскажите о базовом направлении «АРТ-ТУР» – Эмиратах. Сейчас оно стало суперпопулярным… - Компания пришла на рынок ОАЭ 30 лет назад, а уже 12-й год в Дубае успешно развивается наша собственная принимающая структура, причем это и свой транспорт, и гиды, и IT, и прямые контракты с отелями. За последние годы мы довольно далеко продвинулись по пути «диджитализации» и уже сейчас большинство наших цен представлены как в «динамическом» режиме с возможностью моментального подтверждения, так и на базе статичных контрактов, что позволяет предложить конечному клиенту лучшую цену, а нашему агенту – выгодные комиссионные (от 10 до 12%). Эмираты сегодня одно из немногих доступных направлений и только ленивые туроператоры не предлагают ОАЭ. Всё так. Но, как известно, «восток – дело тонкое», здесь масса нюансов и подводных камней, про которые новичок на рынке просто не может знать. Мы сами набили много шишек, еще в 90-х, и сегодня с гордостью могу сказать, что мы располагаем высококлассными специалистами как в Москве, так и в Дубае, которые готовы реализовать почти любые пожелания наших клиентов. К тому же, как было заявлено в нашем новом видеоролике, «АРТ-ТУР» – это туроператор «с человеческим лицом». У нас нет колл-центра, где зачастую люди без специальной подготовки и знаний просто озвучивают агенту текст с сайта компании. Обращаясь в «АРТ-ТУР», вы попадаете в руки профессионала, уровень знаний которого позволяет дать грамотную консультацию даже самому «продвинутому» агенту, коих у нас, слава богу, в последние годы стало больше. - Расскажите о работе на рынках стран Персидского залива - «АРТ-ТУР» – старожил таких направлений, как Катар, Оман, Бахрейн. Недавно к этому списку добавилась Саудовская Аравия. Но этой зимой, конечно, больше всего внимания к Катару. Чемпионат мира по футболу – событие уникальное, которое проходит раз в 4 года, и в этом году впервые на Ближнем Востоке. Мы предлагаем туры на чемпионат как с проживанием в самом Катаре (благо стало появляться больше номеров, которые держались отелями под официальные делегации), так и в соседних странах. Так, например, из соседних ОАЭ будут запускаться ежедневно специальные «авиашаттлы» для болельщиков (около сотни рейсов в день!), благодаря которым появится уникальная возможность в один день посмотреть «вживую» два матча и вернуться в этот же день в Дубай или Шарджу, не тратя денег на проживание в изрядно подорожавших на время ЧМ отелях Катара. Иран – еще одно свежее и интересное предложение. Это отличный вариант для тех путешественников, которые соскучились по культурной составляющей. Почему бы не обратить свое внимание на города, где сосредоточено множество памятников ЮНЕСКО – Исфахан, Язд, Шираз? Здесь и древний Персеполис, и пустыня, и экзотические пейзажи, уникальные природные памятники и даже.. горнолыжные курорты! - Вы всё более заметны как один из лидеров по Мальдивам и другим островам Индийского океана. Что этому способствует? - Опять же – наш профессиональный персонал, долгие годы работы, наработанные связи и навыки, а также прямые контракты с лучшими отелями региона. Мальдивы уже догоняют в нашем объеме продаж Эмираты. А еще есть Сейшелы с прямым перелетом и Маврикий. - Какие направления, по вашему прогнозу, станут хитом предстоящей зимы? - Помимо вышеперечисленных, безусловный хит ближайшего будущего и, думаю, уже этой зимы – это Африка! Пережив ковид, человечество больше стало обращать внимание при выборе мест отдыха на красоты природы, а не на мегаполисы. Африка готова предложить аутентичную дикую природу, современные отели, удобную прямую перевозку. Прямое авиасообщение уже связывает Россию с Египтом, Алжиром, Марокко, Эфиопией, что позволяет прямыми рейсами или всего лишь с одной пересадкой добраться практически до любой страны региона. Кения, Танзания и Занзибар, ЮАР, Намибия, Замбия уже «на слуху» и востребованы нашими туристами. Для самых искушенных – маленькая Руанда, где уникальный трекинг к горным гориллам, леса, населенные шимпанзе, озера, как в Швейцарии, сафари, где можно увидеть всю «большую пятерку», и аж целых два отеля роскошной цепочки One&Only! Недавно я вернулся из Алжира, куда мы возили наших агентов, а заодно подписали долгосрочное соглашение о партнерстве с Министерством туризма и Туристическим офисом страны. Это удивительная страна, где тесно соседствуют и прибрежные курорты, напоминающие Лазурное побережье, и хорошо сохранившиеся памятники культуры римской и оттоманской империй, и красивейшие ущелья и каньоны, и прекрасная Сахара, где можно устроить замечательный трекинг и насладиться великолепием пейзажей. При этом – это всё на расстоянии недолгого (менее 5 часов) прямого перелета и по весьма привлекательным ценам. Зимние программы, конечно, не обойдутся без Азии, особенно Индии, Шри-Ланки, Индонезии, Японии и Таиланда. «Аэрофлот» в дополнение к рейсам на Пхукет недавно возобновил прямые перелеты в Бангкок, что стало прекрасным подспорьем для нашей богатой экскурсионной программы. Несмотря на непростую логистику, востребованы и страны Латинской Америки – Мексика, Перу, Бразилия, Аргентина, Венесуэла, Европа тоже готова принимать туристов из России, которые получат шенгенскую визу. - Дмитрий, у вас много направлений и программ. Помогаете агентам в них разобраться? - Безусловно, «АРТ-ТУР» постоянно проводит обучающие семинары в Москве и в регионах, вебинары, рекламные туры. Подписавшись на ежедневный дайджест на www.arttour.ru , вы будете в курсе всех наших событий. А наша фирменная B2B- акция «Золотая лихорадка» получила признание в туриндустрии как одна из лучших акций для партнеров. Но самое главное в нашей совместной работе – это фактор надежности. Стабильность, открытость и честность – вот наши приоритеты на протяжении всех 30 лет! Сегодня наша репутация во многом работает на нас, и мы дорожим таким положением и будем делать в дальнейшем всё, чтобы не подвести наших партнеров и их самых дорогих (во всех смыслах этого слова) клиентов. Ведь «АРТ-ТУР» – это еще и качество и надежность, проверенные временем.

