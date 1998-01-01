Мастер-класс Дарья Саламатова Директор Конгресс-центра ЦМТ MICE возвращается в офлайн Последние три года были непростыми для индустрии MICE. Каким стало это время для конгресс-центра ЦМТ? Да, вы правы, по ощущениям – это американские горки со своими взлетами и падениями. Мы, как и все участники индустрии мероприятий, вынуждены работать в условиях быстроменяющейся ситуации. В 2020–2021 гг. стоило СМИ начать активно обсуждать возможное введение ограничительных мер в связи с ростом заболеваемости, как заказчики моментально отвечали отменами мероприятий, даже если никаких новых ограничений и не вводилось. Как только ситуация с заболеваемостью улучшалась и открывалось так называемое «окно возможностей», размораживались и запускались в работу проекты. Если до пандемии на подготовку крупных конгрессов и конференций уходило в среднем от 3 до 6 месяцев, то в прошлом году организаторы и площадки делали это за невероятные 2–4 недели. В целом в конгресс-центре в прошлом 2021 году нам удалось провести 265 мероприятий в гибридном и офлайн-форматах, среди которых как новые проекты, так и крупные форумы и конгрессы, регулярно проходящие у нас. В периоды снижения активности на рынке мы не сидели сложа руки: работали над перестройкой внутренних бизнес-процессов и их автоматизацией, внедрением CRM-системы. Для мероприятий какого формата наиболее подходят ваши площадки? Пространство в 6 тыс. кв. метров можно обустроить под задачи практически любого мероприятия. Наши залы – это универсальные пространства, в которых можно реализовать как привычные офлайн-мероприятия, так и гибридные и онлайн-события. И здесь уже все зависит от пожеланий и возможностей организаторов: это могут быть как классические форматы, так и современные хакатоны, роуд-шоу, танцевальные конкурсы, премии и церемонии награждения, закрытые кинопоказы и показы мод, частные торжества и свадьбы. Например, при подготовке Инвестиционного онлайн-форума ВТБ Капитал «Россия зовет!» в нашем конгресс-зале были выстроены студии для онлайн-трансляций, по своему уровню не уступающие лучшим мировым аналогам. А в мае этого года в рамках международного форума по практической безопасности Positive Hack Days, в конгресс-зале собрали настоящий киберполигон. Макет мегаполиса, представляющий собой масштабную цифровую копию городской инфраструктуры, где ездят поезда и машины, работают банки, заводы, электростанции, нефтепроводы и многое другое. И все это 24 часа в сутки команды атакующих хакеров пытались взломать – результаты их работы в онлайн-режиме появлялись на огромном дашборде, а команды защитников фиксировали все атаки и готовили по ним отчеты, которые дали богатую информацию для дальнейшего анализа. В продолжение темы разнообразия форматов не могу не рассказать о свадьбе, которая состоялась на нашей площадке прошлым летом. Весь конгресс-центр утопал в цветах и зелени, входная группа усилиями декораторов была превращена в цветочную арку, а на прилегающей территории под открытым небом расположился шатер для выездной свадебной церемонии. Застройка для этого мероприятия шла неделю, в работе было задействовано около тысячи человек персонала, а оборудование и свежие цветочные декорации доставила вереница из более чем трех десятков фур. В конгресс-центре проводят только масштабные мероприятия? Может сложиться впечатление, что мы тяготеем к крупным форматам, но это не так. В нашем конгресс-центре более 30 залов и наряду с основным залом, позволяющим вместить единовременно до 1500 человек, мы располагаем и пулом залов и переговорных комнат, которые отлично подойдут для проведения тренингов, семинаров, совещаний, мастер-классов, воркшопов и презентаций с количеством участников от 20 до 250 человек. Отдельно хочется выделить наше премиальное бизнес-пространство «Ладога» с основным залом на 350 посадочных мест. Это целый комплекс из девяти функциональных зон, расположенных на отдельном этаже, с панорамными видами на парк Красная Пресня и деловой квартал Москва-Сити. В чем вы видите основные преимущества конгресс-центра ЦМТ перед другими площадками столицы? Безусловно, наше главное преимущество – это концепция ЦМТ. Вся инфраструктура Центра международной торговли устроена по принципу «город в городе», что удобно как для организаторов мероприятий, так и для гостей. Здесь представлены все услуги: это и самый большой пятизвездочный отель в Москве – Plaza Garden Moscow WTC на 727 номеров, и апарт-отель «Международная», собственная банкетная служба, рестораны, фитнес-клубы, бизнес-центр, салон красоты, супермаркет. Не покидая центра, наши гости могут купить цветы, подарки, лекарства, у нас есть даже свое отделение почты, паркинги вмещают до 2600 машин. Важным фактором является и местоположение – уникальная живописная локация на набережной Москвы-реки, совмещенная территория с городским парком Красная Пресня, близость к центру Москвы и бизнес-кварталу Москва-Сити. Удобные транспортные развязки позволяют быстро попасть отсюда в любую точку, будь то центр Москвы или аэропорт. Особое внимание в ЦМТ уделяется и вопросам комфорта и безопасности наших клиентов. Уровень безопасности таков, что нам доверяют проведение мероприятий государственного уровня. И, конечно, нельзя не вспомнить нашу богатую историю: в разные годы в стенах ЦМТ выступали премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, генсекретарь ООН Кофи Аннан, 40-й президент США Рональд Рейган и многие другие главы государств и правительств, политики и общественные деятели. А в 1988 году здесь прошел первый в СССР легендарный аукцион Сотбис. Естественно, размещение на площадке гостей топ-уровня подразумевает высокие стандарты работы всего персонала. Неслучайно Конгресс-центр ЦМТ — это первая в России специализированная конгрессная площадка мирового уровня, сертифицированная по стандартам Международной Ассоциации Конгресс-центров (AIPC). Какими вы видите тренды развития MICE-индустрии в России в целом и применительно к работе вашего Центра? Восстановление MICE-отрасли идет медленнее, чем хотелось бы. По прогнозам, структурные изменения будут происходить в течение ближайших 2–3 лет, а рост отрасли до показателей докризисного уровня ожидается только к 2025 году. Даже с окончанием пандемии гибридные и онлайн-форматы мероприятий остаются актуальными. И все же я не верю, что мероприятия могут полностью уйти в онлайн – ничто не заменит живое общение. Если в наиболее сложном 2020 году многие были уверены, что онлайн – это будущее индустрии и возврат к допандемийной работе невозможен, то уже в 2021 году популярность виртуальных встреч начала снижаться. Мы это видим в том числе по мероприятиям, проходящим на нашей площадке, и ту же тенденцию – снижение количества виртуальных участников – фиксирует в своем отчете за 2021 год ICCA. Из новых трендов: в 2021 году стал набирать силу клиентский сегмент, не столь активный ранее – различные тренинги личностного роста, сетевой маркетинг, астрологи, философы, йоги и прочее – и эти опции только растут. Также могу отметить еще одну интересную тенденцию – релокацию в Москву ряда крупных мероприятий, традиционно проходивших в Санкт-Петербурге, некоторые из них прошли на нашей площадке в этом году.

