Мастер-класс Дмитрий Арутюнов Генеральный директор компании "АРТ-ТУР" «АPT-ТУР» — 30 лет с вами! Дмитрий, с какими достижениями подошла ваша компания к 30-летию? Как вы ощущаете себя в этом возрасте? Мы всегда предоставляли своим клиентам высококлассный качественный туристический сервис и предлагали индивидуальные и групповые, сложные и эксклюзивные туры. За эти 30 лет многое изменилось и в России и в мире, однако этот непростой для всего мира год, для нас юбилейный и очень знаковый. 30 лет это и для человека уже вполне зрелый возраст, а для российской туристической компании присутствовать на рынке столько лет – почти подвиг! Но мы можем сказать, что чувствуем себя в этом возрасте неплохо и даже смотрим на будущее с оптимизмом. Объемы бронирований и продаж уверенно идут вверх, за 8 месяцев 2022 года мы уже превысили показатели продаж 2021-го – рекордного для нас года. Возможно, многие скажут: вам просто повезло, что ваши «коронные» направления: Объединенные Арабские Эмираты и Мальдивы открылись одними из первых после пандемии и даже в эти дни доступны для прямых перелетов из России. Но, на мой взгляд, в основе всего – изначально правильное стратегическое планирование и позиционирование себя на рынке. 30 лет назад, когда я впервые побывал на Ближнем Востоке, уже было очевидно, что скоро это направление станет туристическим центром мира. Лично мне очень близко знаменитое высказывание правителя Дубая Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума: «Многие лидеры обещают, мы предоставляем. Большинство людей говорят, мы же занимаемся делами. Они планируют, мы достигаем. Они робеют, мы движемся вперед. Мы живое доказательство того, что, когда у людей есть мужество и готовность превратить мечту в реальность, нет ничего, что может остановить их». Я стараюсь и в своей работе и в работе всей компании руководствоваться этими же принципами. И, как показало время, это приносит не только плоды, но и уважение партнеров и коллег. И сейчас страны Ближнего Востока остаются одной из главных туристических точек притяжения и практически единственным «окном» за рубеж для россиян: сегодня это еще и транзитный хаб, откуда мы отправляем россиян в Азию, на острова Индийского океана, в Африку, а с недавнего времени даже в страны Латинской Америки и в Европу. Можно смело сказать, что «АРТ-ТУР» – старожил ближневосточных направлений, таких как Эмираты, Оман, Бахрейн, Катар, Иран, Иордания. Недавно к этому списку прибавились Израиль и Саудовская Аравия: мы одними из первых в марте 2020 года совместно с сетью Marriott отправили в Саудовскую Аравию рекламный тур из России. Уверен, в скором будущем это направление завоюет любовь российских туристов. Мы продвигаем в России ОАЭ и другие страны Ближнего Востока уже 30 лет, наши специалисты досконально знают и отельную базу, и инфраструктуру на этих направлениях. У нас есть собственная принимающая компания в ОАЭ, ей уже 11 лет. Это позволяет не только гарантировать лучшие цены, высокую мобильность и скорость подтверждения, но и высококачественный сервис. Не только Ближний Восток, и другие традиционные направления «АРТ-ТУР»а сейчас популярны и практически безальтернативны… Да, не подвела нас интуиция и на турецком направлении. Лет 7-8 назад мы вновь стали активно продвигать Турцию, но не как массовое направление, а предлагать лучшие, высококлассные отели на побережье. Комбинированные, люксовые туры в Мармарис, Бодрум, Каппадокию и Стамбул также стали пользоваться большим спросом. Еще один большой блок наших направлений, который второй год дает нам рекордный прирост бронирований, – это острова Индийского океана – Мальдивы, Сейшелы, Маврикий. Сейчас Россию с Мальдивами связывают прямые регулярные рейсы «Аэрофлота», это делает перелет комфортнее и дешевле. На моих глазах острова превратились в популярное направление отдыха наших соотечественников. Не без гордости скажу, что в том, что Россия по итогам последнего года стала лидирующим рынком для Мальдивских островов и выходит в лидеры по въезду в ОАЭ, есть и наша немалая заслуга. Помимо вышеперечисленного, драйвером роста компании является Азия. Особенно после пандемии стали востребованы Таиланд, Бали, Шри-Ланка. Мы предлагаем также комбинированные туры для искушенных путешественников – это туристы, которые уже побывали в разных странах мира, «насытились» впечатлениями и теперь отправляются в экспедиции, путешествуют по непроторенным маршрутам, по таким странам как, например, Мьянма, Лаос, Камбоджа, едут в Бутан или на острова Океании. Какие направления еще растут в России вашими стараниями? Очень выросла в продажах за последние годы Африка. Вообще, на мой взгляд, Африка – это будущее туризма. Помню, как 35 лет назад так говорили про Азию, потом про Ближний Восток, и все сложилось в итоге. Сейчас – я уверен – «выстрелит» именно этот континент. Туда направлены инвестиции со всего мира. Даже в одной маленькой Руанде уже открыты два отеля одной из самой роскошных отельных цепочек One&Only. После пандемии особенно привлекает отдых не в шумных мегаполисах, а в окружении нетронутой природы. На грядущий осенне-зимний сезон я бы порекомендовал также Мексику, Аргентину, Перу, Чили, острова Карибского моря. Путешествия в эти страны – отличный способ переместиться из осени – в весну, а из зимы – в лето. Рекомендую заранее бронировать и Катар, к которому привлечено особое внимание из-за предстоящего в ноябре-декабре чемпионата мира по футболу. Расскажите о том, как строите работу с агентствами АРТ-ТУР уделяет большое внимание повышению уровня компетенции и собственных сотрудников, и своих агентов. Считаю, что дешевые туры продать может любой, а вот на самые роскошные путешествия и отели найдет покупателя только очень профессиональный турагент. Клиенты сейчас нуждаются в профессиональном советчике, который подскажет решение и при этом будет честен и конкурентен по цене. Для своих агентов мы постоянно проводим бизнес-завтраки, обучающие семинары, инсентив-акции, реализуем бонусную программу, регулярно отправляем их в ознакомительные туры. Мы всегда с удовольствием готовы помочь агентам в продажах, предоставив лучшие цены и комиссию. В ноябре у нас состоится очередной тур для победителей нашей популярной акции «Золотая лихорадка» – с традиционным награждением золотыми слитками лучших партнеров пропорционально объему их бронирований. Уже сейчас стартовала новая акция, к которой самое время присоединиться. Агентства, бронируя в «АРТ-ТУРе» путешествия для своих самых дорогих клиентов, автоматически становятся участником акции с перспективой получения не только ценных призов, но и ваучеров на отдых в лучших отелях, бесплатного участия в наших рекламных турах, а также претендентами на главные призы – эксклюзивного тура и золотых слитков! Но не только это привлекает в «АРТ-ТУР» наших агентов. Мы всегда на связи, готовы и умеем не только хорошо работать, но и прийти на помощь нашим партнерам. Как подметили наши агенты, «АРТ-ТУР» – оператор с человеческим лицом. Ведь ни один золотой слиток не заменит профессионального подхода к работе и простого человеческого участия.

