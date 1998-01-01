Мастер-класс Артур Абдрашитов Министр туризма Самарской области Что ждет туристов в Самарской области? Какие интересные новинки и направления представит ваш регион на выставке «Отдых 2022»? На стенде Самарской области представители туриндустрии региона расскажут о самых разнообразных туристических продуктах, в том числе о национальном брендовом маршруте «Жигулевские выходные». Маршрут включает в себя посещение Сызрани, Тольятти и Самары, позволяет туристам за 4 дня познакомиться с основными достопримечательностями региона, включая Самарскую Луку – биосферного резервата, входящего в список ЮНЕСКО, и Жигулевские горы. Это интересные поездки и экскурсии, дегустация и раскрытие кулинарных секретов, и наслаждение самым красивым местом течения реки Волга. Маршрут наполнен самыми интересными активностями: осмотр уникального подземного объекта, еще недавно засекреченного «Бункера Сталина», и посещение единственной городской усадьбы в Самаре с «погружением» в детство писателя Алексея Толстого, дегустация Жигулевского, концепты и раритеты АВТОВАЗа в Тольятти, потрясающая Волга и Жигулевские горы на Самарской Луке, неоготический замок Гарибальди на берегу Волги, мастер класс по приготовлению местного торта «Паутинка», колокольный звон с башни Кремля в Сызрани. Какие необычные маршруты, достопримечательности, объекты показа появились в Самаре и области в последние годы? В 2021 году на территории Самарской области реализовано 13 проектов, которые стали победителями конкурса на грантовую поддержку из федерального бюджета общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма. Они включают в себя строительство новых и оснащение существующих кемпингов и глэмпингов, развитие веломаршрутов и маршрутов катания на собачьих упряжках в экопарках, а также создание новых сервисов для туристов. В прошлом году в Самарской области также был успешно реализован крупный инвестиционный проект в сфере туризма: в Новокуйбышевске открылся центр здоровья и отдыха «Волжские термы». Работа в этом направлении продолжается. Так, в перечень стратегических инвестиционных проектов региона включено строительство эко-отеля Rodnik by ALEKIANN в Клявлинском районе. Еще один проект, который планируют реализовать в Самарской области - это создание многофункционального гостиничного комплекса «Клевер». В 2021 году был запущен уникальный для Самарской области сервис экскурсионных автобусов-кабриолетов «Поехали!». Это сервис регулярных обзорных экскурсий по Самаре, его главное преимущество – открытые крыши и оконные проемы, благодаря которым открывается прекрасный вид на основные достопримечательности Самары. А в текущем году было запущено два скоростных судна типа «Валдай-45Р», которые осуществляют регулярные пассажирские по маршруту «Самара-Ширяево-Самара» и «Самара-Винновка-Самара». Открылись ли в регионе новые отели и пансионаты? Насколько развита гостиничная инфраструктура? Количество средств размещения в Самарской области ежегодно возрастает. К ним мы относим не только гостиницы, но и базы отдыха, санатории и даже популярные сегодня глэмпинги и кемпинги. Даже после Чемпионата Мира по футболу, который прошел в 2018 году, количество средств размещений увеличилось на 13 объектов, сегодня их количество составляет 468 с более 18 тыс. номеров. При этом очень важно отметить, что развиваются самые различные сегменты объектов размещения. Турист, приезжающий в Самарскую область, может выбрать для себя подходящий вариант на свой вкус. Это может быть крупный отель международной гостиничной сети - Lotte, Holiday Inn Samara, Renaissance Samara, Ibis Samara. Может быть бутик-отель, расположенный в объекте культурного наследия такой, как Дом Сивре или Бристоль Жигули. Загородный клуб или парк-отель такие, как SOSNOVOE Family Club, «Парк-отель» в Тольятти или KISLOROD Boutique Club. Либо это может быть один из популярных сегодня глэмпингов и кемпингов, число которых сегодня в Самарской области увеличивается, например, Fox sisters, SmolkinoEcoVillage, Альфа, Лиман, Альпен. Какова статистика посещаемости региона в этом году? Сегодня Самарская область представляет для туристов сочетание уникальных природных ресурсов, старинной архитектуры разных стилей и современной инфраструктуры для отдыха. Одно из главных преимуществ региона – это природное богатство и неповторимое течение реки Волги. Прошлый год стал успешным для туристской отрасли Самарской области и побил рекорды предыдущих 10 лет, и интерес к региону, несомненно, продолжает расти. Самарскую область в первом полугодии 2022 года посетило 1 млн 196 тыс. человек, что на 128% больше, чем в аналогичном периоде 2021 года (524 тыс. человек). Значительный туристический поток растет и благодаря крупным событийным мероприятиям. В июле прошел Грушинский фестиваль, который за три дня посетили порядка 50 тысяч человек. До этого прошли ХХХ Юбилейная Студенческая Весна, «СамФест», «Здравница», «Иволга», «ВолгаФест» и ряд других мероприятий, ставших точками притяжения туристов в регион. Закрывать марафон событий в этом году будет профессиональная премия Russia Business travel & MICE Awards, где соберутся лидеры рынка. Вырос ли турпоток, откуда в основном приезжают туристы, чем интересуются? Наиболее часто в Самарскую область приезжают из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан и Башкортостан, Оренбургской, Ульяновской, Московской, Саратовской, Нижегородской, Свердловской, Челябинской и Тюменской областей. Траты туристов в первом полугодии 2022 года составили 7,42 млрд. рублей, что в 2,3 раза больше аналогичного периода 2021 года (3,19 млрд рублей). Каковы основные «болевые точки» развития Самарской туриндустрии и как меняется ситуация? В текущем году мы продолжаем делать ставку на развитие экологического туризма. Это не только прохождение экологических троп и отдых на особо охраняемых природных территориях. Под этим комплексным понятием мы имеем в виду отдых на природных территориях вне зависимости от их статуса, это и турбазы, и загородные дома, отдых на берегах реки Волги. В этом году наша инфраструктура также активно развивается именно на загородных территориях: обновляется номерной фонд наших туристических баз, возводятся популярные сегодня кемпинги и глэмпинги, а люди стремятся отдыхать на природе. У нас 211 особо охраняемых природных территории регионального значения, 3 ООПТ федерального значения и огромное количество природных локаций, где невозможно выстраивать полноценную инфраструктуру в виде, к примеру, отелей, в некоторых случаях, баз отдыха, но возможно возвести модульные объекты размещения, то есть кемпинги и глэмпинги. Наш ресурс не исчерпан, и в Самарской области много интересных, уникальных локаций, где такую инфраструктуру можно реализовать. Но, важно не превышать антропогенную нагрузку, ведь одной из задач экологического туризма является сохранение первозданной природы. Подобные объекты размещения стали популярны по всей стране, потому что Российская Федерация богата разнообразием природных территорий. Модульные конструкции позволяют туристу окунуться в уникальную локацию и разместиться в этом месте без вреда для природы, в то же время с уровнем комфорта, который соответствует уровню полноценного отеля, начиная от трех звезд и выше. Кемпинги и глемпинги являются быстровозводимыми объектами, то есть не нужно ждать большое количество времени для того, чтобы они появились. Их можно изготовить на заводе-производителе, перевезти сюда, установить, подключить к тем или иным коммуникациям и начать работу по приему туристов. Это также объекты, которые являются быстро окупаемыми, нежели отели, базы отдыха, загородные комплексы. Суммарно благодаря всем этим факторам эти объекты стали очень популярными. И здесь Самарская область является одним из лидеров в нашей стране, но этому в первую очередь, способствуют наши уникальные природные ресурсы, потому что кемпинги и глэмпинги не появляются на пустом месте.

