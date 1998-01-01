Мастер-класс Дмитрий Арутюнов Генеральный директор компании "АРТ-ТУР" «Арт-Тур» смотрит в будущее - Насколько успешным был для компании прошлый год? - 2021-й год стал для «Арт-Тура» рекордным, если говорить о восстановлении бизнеса после первой атаки пандемии. За его первую половину мы превысили объёмы благополучного 2019-го года, практически удвоив показатели по итогам года. Это объясняется прежде всего тем, что мы являемся специалистами по тем направлениям, которые пострадали от пандемии меньше других: это острова Индийского океана – Мальдивы, Сейшелы, Маврикий, а также, разумеется, наши любимые ближневосточные страны – Эмираты, Катар, Оман. Не без гордости скажу, что в том, что Россия по итогам года стала рынком №1 для Мальдивских островов и входит в лидеры рынков ОАЭ, есть и наш немалый вклад. В начале февраля авиакомпания Emirates наградила «Арт-Тур» почетным призом Dubai Expert. Награждение прошло в торжественной обстановке на всемирной выставке EXPO-2020, официальным билетным партнером которой мы являемся. - Что предлагает агентствам «Арт-Тур» сейчас, в очень непростое время для рынка выездного туризма? - В наше время, когда вокруг России закрываются границы и западные страны закрывают «небо» для российских перевозчиков, страны Ближнего Востока стали для россиян практически единственным «окном» за рубеж. Наша компания - известный специалист по этому региону, к тому же имеющая собственную принимающую структуру в Дубае. Хочу обратить внимание турагентов, что у вас есть возможность сохранить и даже развить свой бизнес в современных условиях, сосредоточившись на продаже туров в страны Ближнего Востока. При этом, в «Арт-Тур» всегда с удовольствием готовы помочь агентам в продажах, предоставив лучшие цены и комиссию. Смотрите нашу презентацию по. странам Ближнего Востока: https://youtu.be/OHL_rtq0eMk тел. (495) 980-21-21 , e-mail: uae@arttour.ru . Обращайтесь к нам:, e-mail: - Как известно, ваша компания готовится отметить свой 30-летний юбилей… - Верно, это будет в самом начале октября, и мы скоро проинформируем своих друзей и партнеров о том, как собираемся его отметить. До этого произойдёт много и других событий. Например, в сентябре состоится очередной итоговый тур для победителей нашей популярной акции «Золотая лихорадка» – с традиционным награждением слитками драгоценного металла лучших турагентов пропорционально объему их бронирований в престижных отелях мира. Процедуре награждения, как обычно, предшествует выезд лауреатов в какое-нибудь необычное место, которое до последнего держится в секрете; в прошлом году это была как раз Руанда. Кстати, уникальное обстоятельство: вся группа была допущена в природное святилище, место обитания горных горилл, на служебных, так сказать, основаниях – бесплатно, хотя стоимость соответствующего «пропуска» составляет полторы тысячи долларов на человека!.. А вручение наград прошло в Катаре, к которому привлечено особое внимание из-за предстоящего в конце этого года чемпионата мира по футболу. В нынешнем году могу обещать нашим агентам не менее интересную инсентив-акцию. Попасть в число ее участников нетрудно: надо только продавать как можно больше продуктов «Арт-Тура». Напомню, что годовые итоги для выявления двадцати лучших агентов подводятся в конце мая. Пандемия, скажу в заключение, стала своеобразным фильтром для туроператорских компаний – они по-разному прошли суровое испытание «зависшими» бронированиями, внесенными предоплатами, несостоявшимися турами и так далее. К чести всей нашей немаленькой компании скажу, что «Арт-Тур» не только выполнил все обязательства перед клиентами, но и сохранил коллектив, не потерял динамики роста. Полагаю, что турагентствам именно по таким критериям следует судить о том, с кем следует идти по пути дальнейшего развития…

