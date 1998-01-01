Мастер-класс Сергей Корнеев Председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга "Санкт-Петербург готов к новым вызовам!" - Несмотря на существующие условия, Петербург в прошлом году уже принял более трех млн туристов. На ваш взгляд, какие факторы обусловили возможность роста турпотока? - В первую очередь, помог сберечь деятельность индустрии гостеприимства внутренний туристский поток. За счет этого удалось сохранить работоспособность гостиниц, которые не закрывались ни во время первой, ни второй волны. Собственники небольших отелей в прошлом году принимали решения о временном закрытии, но в целом все гостиницы работали, хотя и с соблюдением всех эпидемиологических ограничений. Еще летом 2020 года, по поручению губернатора Санкт Петербурга Александра Беглова, Комитетом по развитию туризма совместно с представителями профессионального сообщества был разработан комплекс мер по поддержке городской сферы гостеприимства. Их общий объем оценивается в 4 млрд рублей на 2020 и 2021 годы. К началу текущего года налоговыми льготами уже воспользовались более 3000 предприятий на общую сумму 1,5 млрд. рублей. Также 551 петербургская организация сферы туризма получила льготы по аренде городского имущества. Для сохранения более 1800 рабочих мест было выдано 84 льготных займа на сумму 255,8 млн рублей, которые были погашены из бюджета при выполнении первоначальных условий по сохранению численности работников и поддержанию установленной средней заработной платы. Ростуризм оценил эти решения как беспрецедентные, в других субъектах страны такие комплексные меры не приняты до сих пор. Все эти шаги позволили сохранить операционную деятельность отрасли гостеприимства нашего города и ее основу - высококвалифицированный персонал. Более того, они в целом положительно сказались и на инвестиционной привлекательности индустрии гостеприимства. К нам уже обращаются инвесторы из других регионов. Мы не потеряли инфраструктуру, не потеряли бренд города мирового туристского уровня, в непростых условиях смогли подтвердить безупречную репутацию петербургского гостеприимства, в том числе во время Евро-2020. Также совсем недавно город принял Съезд Российского союза туриндустрии, а именно, руководителей туристских организаций из более 40 регионов России, которые увидели обновленные предложения Санкт-Петербурга и оценили его сегодняшние туристские возможности. Безусловно, нам помогла программа кешбэка, реализуемая Ростуризмом по поручению Правительства Российской Федерации. Петербург на всех этапах реализации программы входил в ТОП по итогам бронирований туров. А это значит, что город был и остается одним из самых востребованных направлений для наших соотечественников. Санкт Петербург – «туристский магнит» и транспортный хаб, играющий значительную роль в поддержании туристического потока в регионы Северо-Запада России. Для развития межрегионального сотрудничества перезапущен в новых условиях проект «Серебряное ожерелье России», реализуемый по поручению Президента Российской Федерации. И маршруты «Серебряного ожерелья» пользуются растущей популярность у туристов. - Петербург принял такие события, как ПМЭФ, Евро-2020 и др. Они больше имеют маркетинговое, имиджевое значение для развития туризма или уже принесли отрасли реальные плоды? - Главный результат Евро—2020 и других крупных событий — показать, что Санкт-Петербург по-прежнему занимает важное место на международной туристической карте и готов в дальнейшем, когда пандемия в мире начнёт ослабевать и позволит открывать международные границы, принимать туристов из всех стран. Каждое такое мероприятие позволяет нам подтвердить свои позиции в сфере гостеприимства, показать жизнеспособность отрасли, готовность принимать гостей, дает возможность показать город в новом ракурсе, наконец. Индустрия путешествий все больше становится индустрией впечатлений и формируется информационными поводами. - В прошлом году Петербург начал активно развивать сотрудничество с партнерами — например с Москвой, которая раньше считалась главным конкурентом. С чем это связано и будут ли подобные проекты реализовываться в будущем? - Сейчас важно было использовать любые возможности, чтобы привлекать туристов со всей страны. А Москва – это наш ближайший крупный сосед, обеспечивающий регулярный поток гостей к нам. И жители Петербурга с удовольствием посещают Столицу России. Поэтому было решено объединить наши возможности и предложения, чтобы создать уникальный набор турпродуктов – так и родился совместный с Комитетом по туризму Москвы проект «Два города – миллион впечатлений». Мы предлагаем совместные туристские предложения: у нас скоординированы событийные календари, информационные и маркетинговые программы, чтобы рассказать о двух ведущих туристских центрах России, куда можно приезжать неоднократно. В программу включены 30 туристических маршрутов, 45 кросс-региональных проектов, совместный календарь включает 50 различных событий в двух городах, 60 петербургских и московских отелей участвуют в программе лояльности. Отмечу, что туристские предложения Москвы и Санкт-Петербурга не конкурируют между собой, а дополняют друг друга. Сейчас около 40% туристов в Северной столице – жители Москвы и Подмосковья, которым мы рассказываем о дополнительных возможностях города, а также о маршрутах «Серебряного ожерелья». Кроме того, продвигаемся в других направлениях – это города Сибири и Урала: например, Новосибирск и Тюмень, это Краснодар, Сочи и так далее. Идет очень плодотворная, творческая и в действительности, без преувеличения, дружеская совместная работа с Комитетом по туризму Москвы. Отсутствие иностранных туристов в этом году – определенное преимущество для россиян, которые могут провести время в нашем городе по комфортным ценам: сейчас они на уровне 2019 года. Для них разрабатываем и продвигаем проект «Новая туристская география Санкт-Петербурга» - это классические предложения, дополняемые новыми креативными и общественными пространствами, авторские туры, предложения в сфере гастрономического туризма и многие другие. В этом году за счет проекта «Два города – миллион впечатлений» мы хотим хотя бы на 10-15% увеличить количество российских туристов, общую узнаваемость городов, нарастить количество повторных посещений, длительность пребывания гостей. - Какие условия, на ваш взгляд, необходимо соблюсти для того, чтобы город вернулся к допандемийным показателям туризма? И когда это может произойти? - Петербург может вернуться к допандемийным показателям туризма не раньше полного открытия всех границ в мире, а дальше - эксперты UNWTO считают, что для восстановления отрасли понадобится четыре-шесть лет. Но после этого туризм не будет сразу восстановлен в полном объеме, и мы увидим реальные последствия пандемии. Семейные бюджеты многих людей пострадали в разных странах: туристы будут экономить какое-то время, перемещаться с осторожностью. Сейчас я надеюсь, что, сохранив туристическую инфраструктуру и работая над отложенным спросом на путешествия, а также продолжая развивать внутренний туризм, мы пройдем путь восстановления быстрее — за два года. Причем наибольшие шансы привлечь туристов, по прогнозам UNWTO, будут иметь те страны, где большинство жителей привьется от COVID-19, и я поддерживаю это предположение. Для нас сейчас играет огромную роль сохранение всего большого коллектива туристской отрасли города, а также обеспечение безопасности наших гостей, поэтому Комитет предпринял все возможные меры по налаживанию процесса вакцинации всех сотрудников индустрии гостеприимства. - Какой турист, по вашей оценке, больше всего нужен Петербургу? И надо ли нам делать акцент на каких-либо видах туризма? - Петербург рад всем туристам без исключения. Северная столица обладает уникальным туристским потенциалом – у нас есть предложения на любой вкус и кошелек. Сегодня туризм меняется – и возрастной состав, и соотношение между групповым и индивидуальным туризмом. Решения о поездке становятся более импульсивными, эмоциональными и более индивидуализированными. Это мировая тенденция, и мы готовы работать в этом меняющемся мире. Например, сегодня у нас появился особый повод отметить медицинский туризм, так как система здравоохранения всего мира столкнулась с невиданным вызовом. А Петербург - крупнейший центр медицинского туризма, стоявший у истоков его создания. В частности, лечебно-курортное дело в России зародилось именно на Северо-Западе страны. В Петербурге под координацией нашего комитета было создано «Санкт Петербургское агентство медицинского туризма». Сегодня агентство является управляющей организацией, ответственной за развитие медицинского и оздоровительного туризма в нашем городе, а также создание и продвижение имиджа Санкт Петербурга как центра здравоохранения высокого уровня и привлечение дополнительных туристический потоков, не зависящих от туристического сезона. На государственном уровне было принято решение, что в нашу страну можно въезжать с целью лечения даже в период пандемии, так как здоровье людей – безусловная ценность, и проблемы с ним зачастую ждать не могут. Как результат - зарубежные медицинские туристы потратили у нас более 500 миллионов рублей в сложнейшем для туризма 2020 году, а в 2021 году на начало октября пополнение экономики города от таких туристов составило более 456 миллионов рублей. Мы просто оказались готовы к новым вызовам!

