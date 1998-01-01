Мастер-класс Татьяна Хорешок Руководитель российского представительства Visit Britain "Британия открыта для туристов из России" - Татьяна, хотим поздравить Вас и всех читателей «Турбизнеса» с долгожданным открытием Великобритании для российских туристов! Пожалуйста, напомните условия въезда россиян в Великобританию... - Прежде всего хочу отметить, что за исключением короткого периода в начале пандемии Великобритания всегда была открыта для туристов из России, однако требования к прохождению двух тестов и обязательному карантину привели к тому, что спрос на поездки в страну был невысоким. Поэтому мы были очень рады долгожданным новостям о смягчении ограничений для международных туристов. Если описать кратко, то с 11 февраля путешественникам, привитым одобренными ВОЗ вакцинами, для въезда в Великобританию необходимо будет только заполнить Passenger Locator Form. Туристы, которые не вакцинированы или привиты вакцинами, которые не признаны в Великобритании, должны будут до вылета в страну заполнить Passenger Locator Form, сдать ПЦР-тест и забронировать повторный тест на второй день после прибытия. А по прилёту в страну пройти забронированное ранее исследование. Самоизоляция отменена полностью для всех прибывающих туристов, за исключением случаев, когда второе тестирование оказывается положительным. Подробные правила уже размещены на нашем сайте https://www.visitbritain.com/ru/ru. - Специалисты говорят о высоком отложенном спросе на поездки в Британию. Как быстро, по вашему мнению, восстановится российский турпоток в Великобританию? Сколько россиян принимала принимало Королевство до пандемии? - До пандемии Россияне совершали в Великобританию около 200 тыс поездок в год. Скорее всего, турпоток будет восстанавливаться постепенно. Но в то же время, Британия одна из немногих европейских стран, которая открыта для туристов из России с наименьшими ограничениями. А россияне очень соскучились по европейским путешествиям. Мы надеемся, что это сподвигнет многих поехать в Британию в этом году и мы выйдем на допандемийные цифры как можно скорее. - Какие первые маркетинговые шаги вы сейчас предпримите? Попытаетесь как-то воспользоваться конкурентным преимуществом - ведь большинство стран Европы по прежнему закрыты для россиян. - Действительно на данный момент мы оказались в небольшом списке европейских направлений, принимающих российских туристов, а также стран, с которыми у России восстановлено авиасообщение. И, конечно, важно отметить, что визовые центры Великобритании осуществляют приём и выдачу документов на все виды виз, включая туристические. Что касается маркетинговых активностей, то приятная новость о смягчении ограничений в стране совпала с планируемым нами запуском глобальной промо-кампании. Так что введение новых, облегчённых правил въезда для туристов стало ещё одним поводом для более активного присутствия на туристическом рынке. В рамках глобального релиза большая часть наших активностей будет связана с диджитал-маркетингом и продвижением в социальных сетях. Вторым направлением работы станет, конечно, сотрудничество с профессиональным туристическим сегментом – мы планируем проведение нескольких мероприятий с участием ведущих туроператоров и представителями британских компаний, а также предметную работу с нашими ключевыми туристическими партнёрами по развитию новых форматов туров и путешествий. Начиная с апреля мы планируем посетить города, в которых расположены британские вызовые центры с обучающими семинарами. Еще одним важным направлением для нас остается работа со СМИ и соцсетями. Мы не первый год активно и успешно работаем с блогерами, и сейчас занимаемся разработкой эффективной стратегией инфлююенсер-маркетинга. - На ваш взгляд, в условиях нынешнего высокого спроса на поездки в Великобританию не будет возникать проблем с получением виз? Сколько сейчас работает визовых центров? Какова средняя длительность выдачи виз? - Сейчас в России имеется пять британских визовых центров – в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Новосибирске. В Москве, Санкт-Петербурге центры работают в обычном режиме. А в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Новосибирске три дня в неделю. Но со временем, как наладится спрос они тоже перейдут на полный график работы. Стандартный срок рассмотрения визовых заявлений составляет 15 рабочих дней. Однако сейчас этот срок немного увеличен, так что рекомендуем добавлять как минимум одну неделю к планируемому периоду получения визы. Процедура подачи заявлений стандартизирована и автоматизирована - анкета полностью заполняется онлайн и все документы загружаются в электронном виде. В визовый центр необходимо принести с собой только паспорт. Вся информация о подаче на визу, включая информативное видео представлена на сайте визовых центров Великобритании https://pos.tlscontact.com/mow_en/how-to-apply. Из новых инициатив Посольства хочу напомнить о чат-боте в Телеграмме, с помощью которого можно быстро найти и разобраться во всей необходимой информации. @ukvisa_bot. При условии корректного заполнения визовой анкеты, а также предоставления правильного комплекта документов проблем с получением визы не будет. Процент отказов россиянам в британской визой один из самых низких в мире. Также существует много дополнительных услуг, которые значительно упрощают процедуру подачи. Это подача без паспорта, посещение визового центра без предварительной записи, ускоренное рассмотрение заявления и подача заявления в нерабочие часы, включая субботу. Компания TLS Contact предлагает и услугу мобильной биометрии. Эта услуга особенна полезна в случае выезда групп из городов, в которых нет визовых центров. Так, при группе около 20 человек, эта услуга, например, в Казани будет стоить 5 тыс рублей на человека. Это намного удобнее, чем специально для подачи на визу ехать в Москву. Подробнее об этой услуги и для расчет стоимости услуги читайте здесь: https://tlscontact-services.ru/apply-anywhere_ru - На какие три-четыре главных вида туризма вы будете делать акценты прежде всего? Планируете продвигать Великобританию после рестарта как-то по новому? - Прежде всего мы продолжим работать с люксовым сегментом нашего рынка – согласно аналитическим данным, именно эта категория туристов показала положительную динамику развития в течение последних двух лет. И здесь наша задача будет стоять в том, чтобы переключить внимание туристов с экзотических направлений и пляжных туров на другой формат отдыха, более размеренный, познавательный и по-британски роскошный. Из новых видов туризма могу назвать эко-туризм, также один из трендов новой пост-пандемийной реальности. И здесь хочу отметить, что Британия за последние два года провела поистине впечатляющую работу по развитию туристических продуктов именно в этом направлении. При этом мы делаем упор на “замедление” и единение с природой. Так, например, в 2020 году были закончены работы по обустройству пешеходной тропы вокруг Англии протяженностью около 4,5 тыс километров! Это самый длинный в мире непрерывный маршрут. На маршруте полностью обновили разметку и покрытие, чтобы обеспечить безопасность и доступность для людей с особыми потребностями. Туристы смогут увидеть не только природные достопримечательности, но и исследуют исторические города, деревни, замки, маяки и руины. - Как обстоит дело с авиаперевозкой в Лондон? Во время пандемии рейсов между двумя странами было достаточно мало, что диктовало высокие цены на билеты. - Сейчас между Лондоном и Москвой прямые рейсы выполняют авикомпании British Airways и Аэрофлот. Стоимость билетов прямых рейсов сотавляет 25-30 тыс. Рейсы выполняются у каждой из них три раза в неделю. Я уверена, что в летнем расписании мы увидем возвращение к обычному ежедневному выполнению рейсов, так как спрос резко возрос. По данным компании Aviasales, в период с 24 января по 9 февраля включительно спрос на билеты из России в Великобританию вырос на 37% по сравнению с аналогичным периодом с 7 по 23 января. Нужно помнить, что также существует много вариантов перелета со стыковкой в Европе. Сейчас, кстати, с пересадкой можно улететь в Лондон за 16 тыс рублей. - Вы уже ощутили какие-либо изменения в потребительском поведении российских туристов? Например, по длительности, бюджету, географии поездок? Акцент на безопасность и больший интерес к индивидуальным поездкам? - Пока мы видим, что первыми поехали индивидуальные туристы, путешественники, которые уже были в Британии, те, у которых там живут друзья и родственники. Но также нас порадовало и то, что туроператоры поставили групповые туры начиная с майских праздников. Что касается географии, традиционно туристы в первую очередь едут в Лондон. Мы также наблюдаем интерес к путешествиям парами либо в небольших семейных группах.

