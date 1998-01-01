Мастер-класс Наталья Варт Глава российского представительства Switzerland Tourism «Мы ждём восстановления российского рынка через один-два года - Первый вопрос - традиционный и самый трудный для ответа. Когда вы ожидаете открытия границ Швейцарии для российских туристов, пусть даже и на определенных условиях въезда? Многие эксперты предполагают, что страны Европы начнут принимать наших туристов этим летом. - К сожалению, мы не знаем, когда откроются границы для туристического потока из России. В настоящий момент в Швейцарию из России можно въехать только в исключительных случаях, получив предварительно особый пропуск на въезд в страну. Уточнить, какие ограничительные меры на въезд в Швейцарию в связи с COVID-19 применимы в каждом конкретном случае, можно с помощью нового интерактивного сервиса для путешествий. - Первый вопрос - традиционный и самый трудный для ответа. Когда вы ожидаете открытия границ Швейцарии для российских туристов, пусть даже и на определенных условиях въезда? Многие эксперты предполагают, что страны Европы начнут принимать наших туристов этим летом. - К сожалению, мы не знаем, когда откроются границы для туристического потока из России. В настоящий момент в Швейцарию из России можно въехать только в исключительных случаях, получив предварительно особый пропуск на въезд в страну. Уточнить, какие ограничительные меры на въезд в Швейцарию в связи с COVID-19 применимы в каждом конкретном случае, можно с помощью нового интерактивного сервиса для путешествий. - Какие первые маркетинговые шаги вы предпримите после открытия границ между нашими странами? - Продолжим работать по уже разработанному на 2022 год плану. Мы достаточно активно напоминали о Швейцарии россиянам в 2021 году. Организовали ряд пресс-туров, в том числе и для 6 съемочных групп 3 российских телеканалов, наши соц.сети рассказывают о туристических возможностях Швейцарии каждый день, ведущие туристические компании были приглашены на виртуальную и «живую» профессиональные выставки. В прошлом году мы провели рекламные кампании для Региона Люцернского озера, Женевы и Региона Женевского озера. Активно продвигали медицинский туризм, как в сфере B2B, так и для конечных потребителей. Развиваем сегмент делового туризма, запустили большой проект «Видео-инспекции по городам и регионам Швейцарии» Уже вышло 5 программ. Продолжение всех активностей следует…. Вряд ли мы будем делать что-то особенное после открытия границ. - Вы планируете продвигать Швейцарию как-то по новому в конкурентной среде, которая создастся после рестарта европейского туризма? - Конкурентная среда, безусловно, меняется. Но глобальных изменений для Швейцарии мы не видим. В период пандемии серьезно вырос внутренний туризм. В Швейцарии туристом № 1 всегда были сами швейцарцы, так что этот тренд давно нам известен. Предполагается, что туризм в горных регионах в летнем сезоне 2022 почти восстановится, потому что туристы сейчас предпочитают отдыхать на природе и в уединении, либо небольшими группами. Этот тренд тоже много лет существует в Швейцарии. Так что продолжим поддерживать интерес туристов к этим темам. Офис по туризму Швейцарии оказывает информационную поддержку кампании Clean & Safe («Чистота и безопасность»), которая стартовала в 2020 году. Предприятия, задействованные в сфере туризма, несут ответственность за обеспечение мер безопасности и контроль за их соблюдением. Некоторые требования безопасности будут меняться по мере постепенного улучшения ситуации. В кантонах также могут вводить дополнительные правила безопасности. - На какие три-четыре главных вида туризма вы будете делать акценты прежде всего? - В 2022 году нашими главными темами являются: 100% Women, то есть путешествия в исключительно женской компании, будь то восхождение на четырехтысячник, или совместное посещение спа или музея. Вторая тема – Swisstainable, экологичная устойчивость и развитие. В Швейцарии есть ряд курортов, свободных от автомобильного транспорта, практически до любого уголка страны можно добраться на поезде (а экологичнее поезда только пешком или на велосипеде), отели и рестораны заботятся об окружающей среде и вводят различные эко-практики и инициативы. Продолжим активно продвигать деловой и медицинский туризм. - Специалисты говорят о высоком отложенном спросе. Как быстро, по вашему мнению, восстановится российский турпоток в Швейцарию после рестарта? Сколько россиян принимала принимала Швейцария до пандемии? - В 2019 году в Швейцарию из России въехало 128771 человек. Было зарегистрировано 324,4 тыс. ночёвок. Для сравнения – в 2020 въехало 42193 туриста (-70,2%), они сделали 133,3 тыс. ночёвок в гостиницах страны (- 62,7%). Больше всего ночевок потеряли Цюрих (-69,8%), Женева (- 70,8%), Лозанна (- 69,1%), Базель (- 69,8%), Лугано (- 72,8%). В Санкт-Морице россияне провели 15149 ночевок (-30,2%), в Церматте 15143 (-35,6%), это самые популярные курорты. Швейцарские эксперты считают, что турпоток из России полностью восстановится в 2023-2024 году. - Какие изменения в потребительском поведении российских туристов вы ожидаете после открытия границ? Например, по длительности, бюджету, географии поездок? Акцент на безопасность и больший интерес к индивидуальным поездкам? - Современные туристические тренды, которые повлияют и на поведение россиян: - безопасность и чистота будут очень важны при выборе места для проведения отдыха - экологическая устойчивость и развитие - более глубокое погружение в историю и культуру страны / региона - путешествие станет важным фактором, влияющим на физическое и ментальное здоровье - рост индивидуальных поездок, сокращение групповых - более продолжительные по времени поездки, ездить будут реже, но на большее количество дней - рост пользования наземным транспортом, сокращение количества перелетов. Выбор места для отдыха зачастую будут определен тем фактором, можно ли туда добраться на машине и/или на поезде - деловые поездки все чаще будут объединяться с отдыхом.

