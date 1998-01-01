Мастер-класс Хуан Карлос Эскалона Пельисер Директор российского представительства Министерствa туризма Кубы «Власти Кубы постепенно снимают ограничения для иностранных туристов» - Расскажите, пожалуйста, на каких условиях россияне могут приезжать на Кубу? - Куба с 7 ноября отменила обязательный 14-дневный карантин для прибывающих индивидуальных иностранных туристов, а с 15 ноября — ПЦР-тесты на коронавирус, которые путешественники должны были сдавать в аэропортах сразу по прилете. Так, все путешественники, которые въезжают в страну, должны предъявить паспорт здоровья или международный антиковидный сертификат, свидетельствующий о прохождении полного курса вакцинации на русском или английском языке. У кого нет этих документов, обязаны по прибытии в страну предоставить справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, выполненного не ранее чем за 72 часа до въезда. Куба принимает «Спутник V» и другие российские вакцины. Тесты в аэропорту заменили экспресс-тесты в отелях (выборочно), результаты которых становятся известны через пару минут. В отелях будут работать врачи, будет осуществляться термометрия. Если скрининг покажет наличие коронавируса, туриста отправляют уже на ПЦР-анализ. Его результатов нужно ждать сутки, находясь на самоизоляции в номере отеля под наблюдением врача. Добавлю, что сейчас на Кубе созданы все условия для безопасного приема гостей. Так, 92% жителей, включая детей, уже вакцинированы от COVID-19. - Насколько активно едут российские туристы на Кубу сейчас? - По нашим данным, с начала года по 30 сентября Кубу уже посетило более 110 тыс. российских туристов. Так что российский рынок по итогам 2021 года может как минимум повторить успех допандемийного 2019 года. Тогда к нам прибыло 178 тыс. российских туристов. - Уже весь остров открыт для посещения туристами из-за рубежа? - Ограничения на перемещение по территории страны сняты с 15 ноября. А значит, возобновлены экскурсии по Кубе. Теперь мы рассчитываем на открытие прямых рейсов на кубинские курорты не только из Москвы, но и из других городов России. Провозные емкости у российских авиакомпаний и туроператоров для этого есть. И мы очень надеемся на скорое возобновление прямых перелетов в Гавану, Ольгин, Камагуэй и Санта-Марию. - Какие уголки страны вы порекомендовали бы посетить российским туристам? - На Кубе очень много интересных мест! Пожалуй, я бы посоветовал обратить внимание на остров Ольгин. Это место привлекает путешественников со всего мира, потому что это тот самый край, где произошло открытие Кубы! 27 октября 1492 года в Кайо-Барьяй впервые ступил Христофор Колумб. Сейчас там существует мемориальный комплекс, посвященный этому эпохальному событию. Провинция богата природными достопримечательностями: 34 реки, 6 водопадов, среди которых самый большой в стране – Гуаябо. Здесь же расположены один из самых красивых пляжей Кубы — Плайя-Эсмеральда («Изумрудный берег»), знаменитый пляж Гуардалавака с прекрасным коралловым рифом и Плайя-Пескеро с исключительно красивым морским дном. Также рекомендую посетить чудесные провинциальные колониальные города, окружающие столицу. Например, Лас-Тунас – «столицу скульптуры», которая является неизменным местом проведения знаменитого фестиваля «Десима» и традиционной недели Кукаламбе. Камагуэй, основанный в 1514 году, – это один из самых богатых по культурным достопримечательностям город на Кубе. Ну, и конечно, Тринидад, который полноправно называют городом-музеем. До наших дней Тринидад сохранил магию колониальной эпохи. А местная вилла Сантисима-Тринидад-де-Куба в 1988 году была объявлена ЮНЕСКО Культурным достоянием человечества. Так что, безусловно, на Кубе есть что посмотреть, впереди у туристов много открытий.

