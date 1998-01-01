Мастер-класс Анастасия Лавренюк Глава представительства компании Sabre в России, Украине и СНГ Что такое NDC – 10 ответов на главные вопросы агентств Впервые о программе NDC [прим. New Distribution Capability – новая возможность дистрибуции] Международной ассоциации воздушного транспорта IATA заговорили в 2013 году. С тех пор NDC развивается и эволюционирует. Ожидается, что авиакомпании, агентства и путешественники будут получать все больше преимуществ по мере его внедрения. Однако несмотря на высокую актуальность темы, похоже, что в отрасли все еще нет единого понимания, что такое NDC. Вместе с Анастасией Лавренюк, главой представительства технологической компании Sabre в России, Украине и СНГ, разбираемся, какие идеи, преимущества и подводные камни кроет в себе аббревиатура NDC. Отвечаем на 10 главных вопросов, которые волнуют российские агентства. - Что такое NDC? - Первое, что важно понимать, NDC – это не бизнес-модель и не прямой канал дистрибуции. Это технический стандарт для обмена данными на базе XML . Он носит исключительно технический характер и может одинаково успешно применяться в прямых и непрямых каналах. Как мы видим, в отрасли возникла путаница вокруг понятий. Сложилось мнение, что, когда речь заходит об NDC, подразумеваются существенные коммерческие изменения. Конечно, тут не обошлось без ряда авиакомпаний, которые изначально использовали NDC как способ начать переговоры и приравняли NDC к своим прямым каналам. Важно понимать, что любые коммерческие изменения, связанные с внедрением нового стандарта дистрибуции, – это инициатива и выбор конкретного перевозчика, а не причина и следствие. Идея NDC заключается в том, чтобы расширить возможности авиакомпаний по продаже тарифов и дополнительных услуг во всех каналах, включая GDS. Чтобы перевозчики могли сами создавать персонализированные предложения и продавать их таким образом, как они этого хотят. Приведу аналогию из мира Интернет. Помните то время, когда подключение к Сети осуществлялось через телефонный кабель? Согласитесь, скорость соединения была так себе – смотреть кино онлайн точно бы не получилось. Когда на смену аналоговому кабелю пришел оптоволоконный, – это был прорыв. Оптоволокно увеличило пропускную способность канала, скорость и стабильность работы. Появилась возможность за считанные секунды загружать сложные графические элементы, скачивать объемные файлы и пользоваться облачными сервисами. Похожий процесс сегодня происходит в индустрии туризма. За последние 10-15 лет контент авиакомпаний серьезно усложнился и расширился, да и пассажир стал гораздо требовательнее. Он хочет за несколько секунд получить самое удобное и подходящее для него предложение, выбранное из миллиардов вариантов. NDC – как «оптоволокно» для туристической отрасли. Этот новый технический стандарт позволяет эффективно работать с усложнившимся контентом и распространять индивидуально сформированные пакетные предложения авиакомпаний, обеспечивая стабильное и выгодное взаимодействие всех игроков экосистемы туризма. - Зачем авиакомпаниям вообще нужен NDC? - Авиакомпании постоянно ищут способы, как получить больше дохода в условиях постоянного давления конкуренции на их базовые тарифы. Самый верный способ – это неавиационные доходы от продажи дополнительных сервисов, как платный багаж, выбор места в салоне, особое питание или перевозка питомцев. По данным CarTrawler, до пандемии в 2019 году доход авиакомпаний от продажи дополнительных услуг составил $109.5 млрд (12,2% от их совокупной прибыли), а доход от дополнительных услуг на пассажира за последние 10 лет вырос на 200%. То есть возможность создавать «умные» предложения с уникальным набором дополнительных сервисов поможет авиакомпании поймать сразу двух зайцев: увеличить коэффициент конверсии и средний чек на пассажира. В условиях пандемии это важно как никогда. NDC создается как раз для дистрибуции таких смарт-предложений в непрямых каналах, как GDS. Правда для того, чтобы новый стандарт дистрибуции использовать в масштабе всей отрасли, нужно, чтобы технологии поддерживали сквозные рабочие процессы у всех участников цепочки продажи. Как раз в этом и заключается видение Sabre – создать масштабируемые решения для работы по NDC, которые будут учитывать бизнес-процессы и потребности авиакомпаний, агентств и всех заинтересованных сторон. - Какой уникальный контент авиакомпаний доступен по NDC? - NDC-предложение создает сама авиакомпания, и новый стандарт дистрибуции дает широкое поле для творчества. Можно быстро выводить на рынок новые продукты, создавать уникальные комбинации дополнительных сервисов, причем не только, связанных с перелетом. NDC позволит авиакомпаниям предлагать вместе с перелетом отель, прокат автомобиля, трансфер или билеты на концерт. Для того, чтобы начать реализовывать по-настоящему персонализированные предложения, авиакомпаниям нужно, в первую очередь, запустить на своей стороне работу с анализом накопленных данных о пассажирах. Приведу пример из личного опыта: я летаю на Кипр со своими собаками плюс-минус одними и теми же рейсами двух авиакомпаний и часто выбираю одно и то же место в салоне самолета. Если бы один из этих перевозчиков предложил мне улететь не в выбранный день, а в соседний, чтобы сэкономить, или перевезти бесплатно собачку, я бы скорее всего согласилась. Но авиакомпании этого пока не делают, хотя имеют обо мне всю необходимую информацию. Тут речь не про новый протокол дистрибуции, а про работу с данными на стороне авиаперевозчика. Пока же авиакомпании рекламируют следующие возможности, связанные с NDC: Скидки или более низкие тарифы по NDC (vs традиционный контент) – British Airways и Lufthansa Group Отсутствие сбора за дистрибуцию при бронировании через одобренное авиакомпанией NDC-соединение – IAG, Lufthansa Group и Air France–KLM. Мы в Sabre считаем, что главная ценность NDC – это возможность реализовывать в непрямых каналах продаж по-настоящему персонализированные предложения, отвечающие индивидуальному запросу потребителя. То есть речь идет не только о создании более привлекательных предложений, но и об их широкой дистрибуции – через агентства и другие непрямые каналы. - Похоже, что NDC создает большую нагрузку на технологии авиакомпании, ведь теперь перевозчики должны будут сами обрабатывать огромные объемы запросов о предложениях. Получается, что агентский бизнес окажется в зависимости от систем авиакомпаний? - Авиакомпании действительно должны обеспечить надежность, бесперебойность и масштабируемость своих систем, чтобы реализовать NDC, и это серьезные инвестиции в технологии. Планирование их пропускной способности – как раз одна из сфер нашего с ними взаимодействия. Sabre не может контролировать производительность сторонних систем, но при планировании внедрения мы придаем большое значение оценке их мощностей. Прежде всего, вместе с авиакомпаниями работаем над тем, чтобы определить необходимое время ответа на запрос о предложении. Sabre работает по принципу выбора наилучшего предложения из доступных, поэтому на нашем экране поиска может комбинироваться традиционный, лоу-кост (LCC / XML) и NDC-контент. В том маловероятном случае, если система авиакомпании не сможет обрабатывать входящие запросы, мы будем предлагать агентствам ее традиционный контент. Тем самым мы обеспечим бесперебойность работы на стороне агентства. В обозримом будущем нас ждет именно такой мир – мир гибридного контента, в котором традиционные предложения будут предлагаться параллельно с NDC. Переход к NDC будет постепенным. - Сертификация NDC – зачем и кому она нужна? - Как в любой деятельности сертификация нужна для проверки и подтверждения соответствия организации определенным требованиям. Сертификат IATA NDC говорит о способности компании отправлять и получать технические сообщения в соответствии с набором критериев, определенных IATA. Правда это вовсе не означает, что прошедшая сертификацию компания уже создала решения на базе NDC или запустила дистрибуцию NDC-предложений какой-то авиакомпании. Безусловно, сертификация важна, но это скорее статус нежели функциональная ценность. Хорошая новость в том, что агентствам, которые планируют использовать NDC-решение от поставщика технологий, такого как Sabre, не нужно проходить индивидуальную сертификацию IATA. Технологии поставщика уже будут сертифицированы. Sabre плотно сотрудничает с IATA, имеет сертификаты высшего уровня как агрегатор и IT-провайдер (NDC Level 4) и всячески поддерживает новые технологические инициативы в интересах клиентов. Наша цель – создать следующее поколение технологий ритейла, дистрибуции и реализации услуг, которые выведут деятельность авиакомпаний и агентств на новый уровень. - Похоже, что сейчас NDC больше подходит для бронирований авиаперелетов, выполняемых одним перевозчиком. Будут ли в рамках NDC реализованы интерлайн, код-шер и сложносоставные маршруты? - Авиакомпании сейчас находятся на разной стадии имплементации протоколов NDC, и потребуется время, пока все придут к одному уровню и единому стандарту, чтобы равнозначно обмениваться данными и равнозначно работать. Более того, составные маршруты по интерлайн и код-шеринговым соглашениям все еще находятся на начальной стадии развития даже внутри крупных авиационных альянсов. Распространение таких предложений по NDC потребует дальнейших изменений в стандартах и процессах, поскольку сегодня они действительно больше ориентированы на перелеты одним перевозчиком. - В последнее время у авиакомпаний появилась практика введения сборов за дистрибуцию и соглашений Private Channel, которые освобождают агентства от этих сборов. Какая связь между такой коммерческой политикой и NDC? - Появление новых сборов авиакомпаний, как и соглашений об одобренном канале подключения Private Channel, на самом деле не связано с NDC – это разные истории. Сборы и коммерческие соглашения внедряются в рамках коммерческой стратегии авиакомпании, а NDC – это просто технический стандарт передачи сообщений. Когда авиакомпания приглашает агентство присоединиться к ее Private Channel, это говорит о том, что она хочет иметь более избирательный контроль над теми предложениями, которые доступны всему рынку в GDS, и теми, которые предлагаются более узкому кругу предпочтительных агентств. То есть Private Channel, на самом деле, чисто коммерческая история, это новый тип соглашения, который открывает агентству доступ к определенному контенту. Важно понимать, что у каждой авиакомпании есть свои уникальные потребности в дистрибуции. Новые коммерческие стратегии побуждают их продвигать дистрибуцию по NDC, но технически одно из другого не следует. Например, некоторые авиакомпании заключают соглашения Private Channel, которые вообще не подразумевают дистрибуцию по NDC. Задача Sabre как партнера индустрии туризма – помочь авиаперевозчикам достичь всех целей по дистрибуции, которые они поставили в рамках своих стратегий, и вместе с этим создавать преимущества для агентств, путешественников и всей нашей отрасли. Мы считаем, что интегрированный доступ к самому широкому и разнообразному контенту имеет колоссальное значение для всех игроков туристического рынка. - Будут ли авиакомпании, использующие технологии прямого подключения, присутствовать в GDS? - Думаю, это в интересах всех сторон, чтобы авиакомпании продолжали размещать полный контент в GDS и параллельно развивали различные варианты прямого подключения. Именно это даст путешественникам доступ к самому широкому выбору предложений, чтобы они могли быстро найти полностью отвечающий их запросам вариант в предпочтительном канале. - Начнут ли агентства использовать прямые подключения вместо GDS ? - Многие агентства предпочитают использовать GDS, потому что эти системы: - Дают возможность удобно сравнивать предложения разных авиакомпаний - Консолидируют весь контент в одном месте - Обеспечивает эффективные рабочие процессы Некоторые агентства устанавливают прямые подключения по API к определенным авиакомпаниям. Однако количество таких прямых подключений, которое может реализовать и поддерживать одно агентство, очень ограничено – это требует ресурсов. Агентства по всему миру говорят о том, что им по-прежнему нужна единая точка доступа к наиболее полному контенту. GDS справляются с этой задачей лучше всех. - Можно ли считать NDC стратегией авиакомпаний по сокращению расходов на дистрибуцию нежели возможностью предоставлять уникальный контент? - Коммерческая модель авиакомпаний трансформируется по мере развертывания NDC. Некоторые заявляют о желании снизить затраты на дистрибуцию в непрямом канале. Другие рассматривают NDC как возможность переоценить свои расходы и коммерческие соглашения. Главное, что многие авиакомпании четко понимают, что основная цель внедрения NDC – это возможность более эффективно продавать предложения, чтобы увеличить доходы, а не сократить расходы на дистрибуцию. Ведь NDC – это технический стандарт, а не коммерческая модель. Прогресс в области NDC не меняет позицию Sabre в отношении работы с авиакомпаниями. Наша цель – это достичь устойчивых и сбалансированных соглашений в интересах всех участников рынка.

