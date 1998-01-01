Мастер-класс Дмитрий Арутюнов Генеральный директор компании "АРТ-ТУР" "Наши услуги меняют формы, но не содержание и не качество" Один из старейших российских туроператоров (не за горами его 30-летие) компания «Арт-Тур» продолжает демонстрировать высокий класс выживаемости в условиях туристической пандемии: ее услуги меняют формы, но не содержание и не качество. Об этом рассказывает давний партнер «Турбизнеса», генеральный директор компании Дмитрий Арутюнов. - На язык просится проверенный вопрос о гвозде нынешнего сезона… - Ответить нетрудно: в Эмиратах, где у «Арт-Тура» имеется офис, стоит супернебоскреб «Бурдж-Халифа», 828 метров высотой; вот это он и есть. Мы с неизменным успехом предлагаем Эмираты на российском рынке уже 29 лет. Ковиду это направление противостоит весьма эффективно. Уже 7 июля 2020 года оно снова открылось для мира, а несколько недель спустя мы возобновили отправку туда россиян. Возник интересный эффект: в Эмираты поехали в том числе и те, кто об этом раньше не задумывался. Например, поклонники Азии, где им было «хорошо, тепло, дешево»… Вы можете сказать – несчастье помогло? Не соглашусь. Эмираты влюбляют в себя в любое время, и я своими глазами вижу, как поехавшие туда однажды постепенно становятся постоянными клиентами. В этом году уже в июле началось бронирование новогодних праздников. Как итог: за первые четыре с половиной месяца текущего года мы достигли по Эмиратам объема всего доковидного и одного из самых лучших для нас 2019-го года. А главный сезон, сентябрь–декабрь, еще впереди – есть шанс удвоить рекордные показатели. 1 октября, расскажу об этом отдельно, в Дубае открывается совершенно уникальное шоу: всемирная выставка «Экспо-2021» с участием почти двухсот стран, которая продлится полгода. Мы являемся ее уполномоченным билетным партнером, и я рад сообщить, что и без того не слишком дорогие билеты, позволяющие увидеть витрину современного мира, стали еще доступнее: однодневный стоит 90 дирхам, примерно $25 , а трехдневные, в пересчете на день, еще дешевле. Билеты можно заказать на сайте «Арт-Тура», а наши агенты будут получать от их продажи соответствующую комиссию. В программе множество развлечений для гостей, ежедневные концерты звезд первой величины, а 4 декабря на «Экспо» пройдет День России. Все антиковидные меры обещают быть на высшем уровне. - Известно, что следующее место в иерархии дестинаций вашей компании занимают далекие острова… - Не такие уж и далекие теперь. Да, в первую очередь Мальдивы, и такое впечатление, что они постепенно приближаются к России. В том виртуальном смысле, что образ этих островов как удручающе скучного места исчез, и по итогам первого и второго кварталов нынешнего года Россия вышла на первое место по количеству прибытий (в Эмиратах, кстати, на второе, уступая только Индии, но там особый случай: трафик рабочей силы из Азии просто огромен). На Мальдивах появился любимый россиянами all inclusive; появились отели с более активной развлекательной программой, с огромным выбором ресторанов, а традиционные дайвинг, сноркелинг, наблюдение за подводной жизнью несравненны. Кто-то предлагает уроки высокой кулинарии, кто-то привозит теннисных звезд уровня Федерера и Джоковича, дающих мастер-классы. Это помимо йоги, фитнеса, пилатеса… В одном из отелей даже построили каток, и теперь там стал бывать г-н Плющенко с семьей. Популярной стала организация свадеб на Мальдивах – их бюджет может оказаться выгоднее московского. И мальдивский бум продолжается: ведущие отельные сети мира строят на островах новые объекты, вдохновленные спросом на уединение, если не сказать самоизоляцию. Симметричным решением, если говорить об удаленном морском отдыхе, может быть путешествие на Сейшелы, куда снова, после долгого перерыва, полетел прямой рейс «Аэрофлота». Правда, гостиничный фонд там значительно скромнее. Иногда надо постараться, чтобы обеспечить клиенту достойное размещение, особенно в сегменте luxury. Тем не менее роскошные отели на Сейшелах есть – именно в этих местах проводил свой медовый месяц британский принц Уильям. Полагаю, что Сейшелы и впредь будут котироваться на российском рынке очень хорошо. Это так называемое возвратное направление, туда, как правило, отправляются не один раз. - В прошлой нашей беседе вы высказали серьезную заинтересованность в развитии турецкого направления... - И могу ее только подтвердить. Мы отправляем в Турцию все больше туристов, причем в лучшие отели. Средний чек – $5-6 тысяч, это весьма значительный ценник для Турции. Отмечу Бодрум с его отелями сегмента Super Luxury,– это, так сказать, своеобразная «европейская» Турция. В целом направление с лихвой компенсирует те потери и для себя, и для нас, которые возникли из-за временного закрытия. Одновременно нельзя не упомянуть и другое сравнительно новое для нас направление – Грецию, которая сделала мудрый шаг, признав вакцину «Спутник» и приняв решение об открытии виз для россиян. Надеемся, что к сентябрю выйдем по этому направлению на уровень 2019 года или даже превысим его. Этому должно способствовать возобновление прямых рейсов на крупнейшие греческие острова. Оптимистично смотрим и в сторону кипрского направления, тоже не совсем традиционного для нас. Россияне начали активно ездить на Кипр, где также признали «Спутник» и где ждут наших туристов. Объем 2019-го года нами уже выполнен. - Заглянем в другие части света? - В Европе много надежд на Австрию, поскольку для россиян это лыжное направление номер один, наряду с Францией. Если австрийцы сохранят допуск в страну с сертификатом «Спутника», а Евросоюз не будет настаивать на ограничении трафика на горнолыжных курортах, у россиян будет шанс покататься на лыжах в австрийских Альпах. Если же перевести взгляд через океан, то там окажется доступен целый ряд направлений в Латинской Америке. Куба с ее замечательными пляжами, всегда популярная Доминикана, Мексика, Венесуэла. Что касается США, то путешествиям туда мешает только визовая проблема, иначе это направление было бы очень успешным. Азия, к сожалению, практически вся закрыта. Однако можно ожидать точечных открытий островов Пхукет, Бали и Фукуок – соответственно в Таиланде, Индонезии и Вьетнаме. Эти курортные острова изолированы от материка и потому могут получить льготный ковидный статус. Теперь предлагаю вернуться домой, в Россию. Прошлым летом по понятным причинам нам пришлось заняться отечественными направлениями, и этот курс полностью оправдался. Замечательным спросом пользуется не только черноморское побережье, причем практически полностью в онлайне; огромный потенциал, на мой взгляд, имеют Алтай, Байкал, Камчатка, где довелось недавно с огромным удовольствием побывать. Многое из перечисленного «Арт-Тур» предлагает в режиме реального времени. Единственное, чего не хватает нашим регионам для дальнейшего развития – это адекватной отельной базы и инфраструктуры. Остановлюсь на связях с зарубежными партнерами: мы достаточно давно закончили интеграцию с отелями Jumeirah, One&Only Hotels, JA, во время локдауна провели полномасштабную интеграцию с Marriott Hotels. Совсем недавно к этим отелям добавилась цепочка Hilton. С учетом масштабов деятельности этих двух гигантов можно считать, что наша компания получила доступ к большей части отельного фонда всего мира и при этом не через интеграторы, как у конкурентов, а напрямую. Обновление данных происходит мгновенно. Сохраняем мы и статические контракты с крупнейшими отельерами; их сочетание с динамическими ценами дает дополнительное конкурентное преимущество и нам, и, соответственно, партнерским агентствам. Что касается нашей агентской политики, то она остается неизменной и прозрачной: 10% стандартно, а при достижении объема в 50 и 100 тысяч условных единиц – 11 и 12% соответственно, с периодическим апдейтом. Кроме уверенности в будущем, такая платформа расширяет возможности агента в работе с собственными клиентами. Наши топовые агенты продолжают получать поощрения в рамках программы «Золотая лихорадка» – по грамму золота за каждое бронирование высшей категории, которые затем превращаются в слитки, и, как и прежде, первые двадцать из них ежегодно отправляются с нами в премиальное путешествие. В этом году мы планируем инсентив-тур для наших лучших агентов в Руанду и Катар.

