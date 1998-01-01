Мастер-класс Лариса Зацепилина Зам. директора филиала по операционной деятельности и сервису ГК «Имеретинский» «Имеретинский» задает тон О том, как привлекает новых гостей один крупнейших гостиничных комплексов Сочи в сложных условиях пандемии, рассказывает заместитель директора филиала по операционной деятельности и сервису ГК «Имеретинский» Лариса Зацепилина: - Сочи и в этом, и в прошлом году – настоящий хит пляжного отдыха в России. Как вы справляетесь с наплывом туристов? Какова загрузка вашего комплекса? -Работать и предоставлять услуги в таком городе, как Сочи – волнительно и ответственно. Мы должны поддерживать свой статус, развиваться, придумывать что-то новое, чтобы даже остоянные гости каждый раз открывали для себя «Имеретинский» по-новому. В этом и заключается наш секрет: не стоим на месте, меняемся. Любой сотрудник может внести предложение по улучшению работы и повышению эффективности. Почти всегда эти идеи принимаются в работу и действительно приносят результат – мы справляемся с любыми задачами и с любой загрузкой. Она и в самом деле очень солидная: в среднем в ГК «Имеретинский» обслуживает 6–7 тыс. гостей в день. - Как развивается сотрудничество с турфирмами? Какова доля агентских броней в общем объеме продаж? - Мы всегда уделяем внимание своим партнерам, туристическим компаниям в первую очередь. Часто именно они знакомят отдыхающих с нашим курортом. К слову, доля продаж через них в среднем составляет около 25%. Довольно внушительные цифры, и нам приятно, что турагентства продолжают нас рекомендовать, а гости – выбирать. Значит, мы все делаем правильно. - Как изменились предпочтения туристов в последние два года? Добавляет ли «Имеретинский» новые услуги для туристов? - На самом деле, любые изменения мы чувствуем. Многие из них подсказывают нам наши гости. В прошлом году мы заметили, что туристы хотят на отдыхе уделять больше внимания своему здоровью, что неудивительно в условиях эпидемии. Мы на этот запрос откликнулись: было принято решение добавить санаторно-курортные услуги. А затем открыли даже современную клинику на базе курорта. Так появился медицинский центр ImПульс, полностью советующий высоким стандартам медицины. Центр ImПульс предоставляет услуги врача-косметолога, дерматолога, массажиста, диетолога. Последний, честно скажу, является нашей особой гордостью. Для гостя разрабатывается персонализированная диета. Врач ведет пациента, следит за переменами в течение всего времени пребывания. Как-то, может, сказать чем это гостю-то полезно? Или выкинуть все вместе с гордостью Для всех, кто восстанавливает здоровье после перенесенных заболеваний, нашими специалистами были сформированы программы Antistress и SPA Detox, «Дыши морем», «В правильном ритме», «Уверенное движение». Недавно были открыты новые объекты: семейное кафе «ПельменИМ» и английский паб «Красный Лев», задумывая их, мы также ориентировались на запросы гостей. - Как вы работаете с MICE -компаниями и корпоративными заказчиками? - MICE всегда был ориентирован на Сочи, здесь развитая инфраструктура и любой заказчик может найти то, что ему необходимо. Да, пандемия притормозила спрос. Но уже сейчас наши партнеры возвращаются к нам. Они знают, что получат в «Имеретинском» высокий уровень сервиса. Поэтому не идут на возможные риски, выбирая иную площадку. Мы всей командой комплекса гордимся, что самые крупные мероприятия удерживаем в нашем отеле, несмотря на многочисленных конкурентов по соседству. Что касается корпоративного сегмента – даже в разгар пандемии, в 2020 году, мы не потеряли ключевых клиентов, топ-партнеров из разных сфер деятельности. Мы адаптируем их привычные запросы и новые пожелания под новые реалии. Например, в прошлом году мы разработали уникальную программу для корпоративных клиентов, под названием «Цех». Компании получают специальные тарифы на долгосрочное проживание и полноценный офис на берегу моря в отдельном апартаменте. Пространство обеспечено всем необходимым – оргтехникой и IT- инфраструктурой. Предлагаем скидки на дополнительные услуги и безупречный сервис. - В Сочи даже сейчас, в пандемию, проходят крупные события. Они приносят вам дополнительный спрос? - Обычно нас выбирают разные спортивные команды как отель для размещения. У нас останавливаются и участники различных международных и федеральных форумов и выставок. Ждем традиционное для нас осеннее событие – Формулу–1. Мы с самого первого года проведения заездов в Сочи являемся официальным отелем нескольких команд. - До зимнего сезона 2021–22 рукой подать. Вы позиционируете «Имеретинский» как отель для горнолыжников? - В последние годы мы отметили такую тенденцию: многие предпочитают жить на берегу моря, в более теплом, комфортном климате, а в горы выезжать для катания. И для такого отдыха «Имеретинский» – идеальный выбор. Мы предлагаем специальные тарифы на проживание в горнолыжный сезон, бесплатный трансфер от нашего комплекса до Красной поляны, скидки на прокат оборудования и ски-пассы без очередей и наценки.

