Мастер-класс

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Хабиб Аммар
Министр туризма, ремесел и культуры Тунисской Республики
Когда и как Тунис будет принимать российских туристов?
В начале апреля в Москве с рабочим визитом побывал министр туризма Туниса г-н Хабиб Аммар.
В ходе визита г-н Хабиб Аммар встретился, в том числе, и с российскими журналистами, и ответил на самые главные вопросы относительно возобновления российского турпотока в средиземноморскую страну.
– Г-н министр, известно ли уже, когда и на каких условиях Тунис будет готов принимать российских туристов?
– Я должен сообщить, что уже с 19 апреля мы меняем протокол въезда для российских организованных туристов. Для них отменяется требование самоизоляции, а единственным условием въезда в Тунис останется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на короновирус, который должен быть проведен не ранее, чем за 72 часа до вылета.
При этом для индивидуальных путешественников требование 48-часовой самоизоляции и повторного ПЦР-теста для выхода из нее пока остается в силе.
- Каковы нормы санитарной безопасности, принятые сейчас в Тунисе?
- Сообщу, что туристов будут принимать и обслуживать только отели, предприятия общепита и транспортные компании, сертифицированные по протоколу Ready & Safe.
В частности, этот протокол предусматривает обязательное ношение масок персоналом туристических объектов и транспортных средств, повсеместное использование санитайзеров в отелях и на трансферах, дезинфекцию багажа туристов, прибывающих в отели, соблюдение социальной дистанции.
Вводится 50% ограничение вместимости в отелях, в туристических ресторанах, а также туристических автобусов и мини-вэнов при перевозке групп туристов. Самообслуживание на шведском столе заменено на обслуживание туристов персоналов или на систему а-ля-карт. Перед входом в отели и рестораны у посетителей будет измеряться температура.
Отмечу, что туристам на территории отелей Туниса – на открытых пространствах, включая пляжи, бассейны, можно находиться без масок. Количество находящихся в бассейнах туристов будет регулироваться, исходя из нормы 3 кв.м. на 1 туриста. Экскурсии для туристов возможны будут только групповые в сопровождении гида, во время трансфера туристам понадобится маска.
– Рассчитываете ли вы на скорое возобновление авиасообщения между Тунисом и Россией?
– Нас очень обрадовали новости о том, что «Аэрофлот» уже получил ежедневные допуски на полеты в Тунис. Мы понимаем, что это только допуски, но очень надеемся на то, что они будут реализованы в этом летнем сезоне.
Мы знаем еще о планах авиакомпаний «Россия» и «Уральские авиалинии» летать в Тунис, в том числе из Санкт-Петербурга. Также надеемся, что эти разрешения тоже будут получены.
Разумеется, мы понимаем, что для массового турпотока из России в Тунис важны и чартеры. Тунис – традиционно «туроператорское» направление, и возвращение российских чартеров для нас также является приоритетом. Об этом мы тоже говорили с российскими официальными лицами.
- И последний вопрос, г-н министр. Каковы ваши прогнозы на наступающий сезон в случае возобновления авиасообщения между нашими странами?
– Напомню, что в 2019 году мы приняли около 635 тысяч российских туристов. При условии, что наши страны взаимно откроются друг другу, мы надеемся приблизиться к этим показателям. Ведь мы – одно из наиболее безопасных направлений в Средиземноморье в отношении коронавируса.
В Тунисе успешно идет вакцинация, признана и закуплена вакцина «Спутник V». К концу июня мы надеемся провакцинировать три млн человек и таким образом сформировать коллективный иммунитет (с учетом переболевших и невосприимчивых к вирусу).
Наши отели также крайне заинтересованы именно в российском рынке. Они готовы обеспечивать максимальную безопасность своим российским гостям и предложить своим российским партнерам самые выгодные цены.
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