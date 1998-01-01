Мастер-класс Хабиб Аммар Министр туризма, ремесел и культуры Тунисской Республики Когда и как Тунис будет принимать российских туристов? В начале апреля в Москве с рабочим визитом побывал министр туризма Туниса г-н Хабиб Аммар. В ходе визита г-н Хабиб Аммар встретился, в том числе, и с российскими журналистами, и ответил на самые главные вопросы относительно возобновления российского турпотока в средиземноморскую страну.

– Г-н министр, известно ли уже, когда и на каких условиях Тунис будет готов принимать российских туристов? – Я должен сообщить, что уже с 19 апреля мы меняем протокол въезда для российских организованных туристов. Для них отменяется требование самоизоляции, а единственным условием въезда в Тунис останется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на короновирус, который должен быть проведен не ранее, чем за 72 часа до вылета. При этом для индивидуальных путешественников требование 48-часовой самоизоляции и повторного ПЦР-теста для выхода из нее пока остается в силе. - Каковы нормы санитарной безопасности, принятые сейчас в Тунисе? - Сообщу, что туристов будут принимать и обслуживать только отели, предприятия общепита и транспортные компании, сертифицированные по протоколу Ready & Safe. В частности, этот протокол предусматривает обязательное ношение масок персоналом туристических объектов и транспортных средств, повсеместное использование санитайзеров в отелях и на трансферах, дезинфекцию багажа туристов, прибывающих в отели, соблюдение социальной дистанции. Вводится 50% ограничение вместимости в отелях, в туристических ресторанах, а также туристических автобусов и мини-вэнов при перевозке групп туристов. Самообслуживание на шведском столе заменено на обслуживание туристов персоналов или на систему а-ля-карт. Перед входом в отели и рестораны у посетителей будет измеряться температура. Отмечу, что туристам на территории отелей Туниса – на открытых пространствах, включая пляжи, бассейны, можно находиться без масок. Количество находящихся в бассейнах туристов будет регулироваться, исходя из нормы 3 кв.м. на 1 туриста. Экскурсии для туристов возможны будут только групповые в сопровождении гида, во время трансфера туристам понадобится маска. – Рассчитываете ли вы на скорое возобновление авиасообщения между Тунисом и Россией? – Нас очень обрадовали новости о том, что «Аэрофлот» уже получил ежедневные допуски на полеты в Тунис. Мы понимаем, что это только допуски, но очень надеемся на то, что они будут реализованы в этом летнем сезоне. Мы знаем еще о планах авиакомпаний «Россия» и «Уральские авиалинии» летать в Тунис, в том числе из Санкт-Петербурга. Также надеемся, что эти разрешения тоже будут получены. Разумеется, мы понимаем, что для массового турпотока из России в Тунис важны и чартеры. Тунис – традиционно «туроператорское» направление, и возвращение российских чартеров для нас также является приоритетом. Об этом мы тоже говорили с российскими официальными лицами. - И последний вопрос, г-н министр. Каковы ваши прогнозы на наступающий сезон в случае возобновления авиасообщения между нашими странами? – Напомню, что в 2019 году мы приняли около 635 тысяч российских туристов. При условии, что наши страны взаимно откроются друг другу, мы надеемся приблизиться к этим показателям. Ведь мы – одно из наиболее безопасных направлений в Средиземноморье в отношении коронавируса. В Тунисе успешно идет вакцинация, признана и закуплена вакцина «Спутник V». К концу июня мы надеемся провакцинировать три млн человек и таким образом сформировать коллективный иммунитет (с учетом переболевших и невосприимчивых к вирусу). Наши отели также крайне заинтересованы именно в российском рынке. Они готовы обеспечивать максимальную безопасность своим российским гостям и предложить своим российским партнерам самые выгодные цены.

