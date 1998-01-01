Мастер-класс Артем Чернышов Директор Международной туристической выставки MITT "MITT 2021 будет отличаться крайне живой атмосферой" - Артём, до старта крупнейшей российской туристической выставки остаются считанные недели. Пожалуйста, подтвердите слова из вашего интервью нашему порталу, которое вы давали осенью прошлого года, о том, что выставка состоится в живом формате. Это действительно беспокоит многих участников рынка. - С удовольствием еще раз скажу, что выставка состоится 16-18 марта в «Крокус Экспо» и пройдет в традиционном живом формате. В Московской области сейчас сняты ограничения на проведения выставок. Надо лишь неукоснительно следовать санитарным требованиям, как и везде (маски, перчатки, социальное дистанцирование, наличие санитайзеров и т.д.). Хочу подчеркнуть, что никакого онлайна не будет. Выставка – это живое общение. Ее проводят именно для того, чтобы участники рынка имели возможность обсудить в ходе личных встреч все необходимые вопросы для дальнейшей совместной работы. Чтобы дополнительно всех успокоить, хочу сказать, что с начала этого года в «Крокусе» уже прошли две наши выставки, которые Hyve Group организовывает в России – DairyTech и Aquaterm. Они прошли с огромным успехом. Участники не ожидали, что будет такое большое количество посетителей. - Какие страны и российские регионы станут самыми крупными участниками выставки? - В этом году мы, конечно же, видим небывалый интерес к участию в выставке Российских регионов. Их мы ожидаем всего порядка 60-65. Самые крупные это Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Крым и Севастополь, Краснодарский Край и курорт Красная Поляна, Татарстан, Тюменская область, Сахалин, Камчатка, Приморский Край, Карелия, Ростовская область, Ямал, Алтайский Край и Республика Алтай, Нижегородская область, Самарская область, Дагестан. Что касается иностранных участников, то их по известным причинам будет меньше, чем было обычно на выставке каждый год. Но, тем не менее, они будут. Это Турция, Болгария, Греция, Каталония, Португалия, Мальдивы, Малайзия, Тайланд, Куба, Словения, Саксония, Израиль, Польша, Черногория, Мальта, Никарагуа. Целых 16 стран! - Назовите известных российских и зарубежных туроператоров, чьи стенды обязательно стоит посетить гостям выставки. - Из известных российских туроператоров у наc будут TUI, «Арт-Тур», «Картаж Тревел», «Инфофлот», «Петротур», «Ленатурфлот», «Донинтурфлот», «Водоход», «Профкурорт», «Невские сезоны», «Грумант», «Космодромы России».

А из зарубежных будут туроператоры и отели: Nature’s Wonderland Safari и Wild Trek Safaris(Кения), GashTour и Trip to Persia (Иран), Somatheraam и Joys (Индия), Mada Mystic и Le Voyager(Мадагаскар), Racha Yai Island (Тайланд), Viva Latina (Чили), Jaguar Aventura (Перу), UAB KelioniuLaikas (Латвия); Iscra, La Mimosa и Air Home Restaurant (Италия), Naftalan (Азербайджан). Турецкие отели – Adora Resort, Adalya Hotel, Stone Group, Selectum Hotels. - В последние годы MITT отличалась насыщенной параллельной программой. Какие мероприятия пройдут на выставке в этот раз? - Этот год не станет исключением. Все три дня выставки будут параллельно идти три разных конференц-потока. По многочисленным просьбам наших посетителей в этом году вся деловая программа у нас пройдет в закрытых конференц-залах, чтобы шум проходящей выставки никого не отвлекал от процесса получения знаний для развития бизнеса. Во-первых, все три дня пройдет одно из наших флагманских мероприятий MITT Академия. Это серия семинаров на разные темы с очень прикладным уклоном. В этом году она будет состоять из 3-х больших блоков: Управление Туркомпанией, Эффективный Маркетинг и Передовые технологии продаж. Также в первый день пройдет мероприятие MITT Digital. Это наш хит, который каждый год собирает наибольшее количество посетителей. MITT Digital – конференция, которая посвящена развитию цифровых технологий в туризме. На ней будут: Аналитика и прогнозы восстановления туристического рынка. Опыт адаптации бизнеса к новым реалиям от компаний-лидеров. Перспективные сервисы поиска и бронирования туристических услуг. Новые дополнительные услуги и турпродукты. Технологии и продукты стартапов для турагентств и операторов. Онлайн-инструменты привлечения клиентов. Во второй раз пройдет сессия MITT Mice. Название этого мероприятия говорит само за себя. Эта образовательная программа традиционно собирает представителей поставщиков и покупателей услуг MICE для знакомства и диалога. В 2021 году участники конференции также смогут в моменте проголосовать за лучший гибридный проект, рожденный пандемией, после презентации нескольких претендентов в формате PechaKucha. Из нового у нас будет: Стратегическая форсайт-сессия "Турбизнес в России. Как изменится рынок под влиянием глобальных трендов?" Travel-кейсориум "На гребне волны. Адаптация турбизнеса в новой реальности" Пленарная сессия "Государственное регулирование туриндустрии в РФ. Что ждет отрасль в 2021?" - К сожалению, продолжающаяся пандемия и карантины во многих странах Европы и Азии не позволят в этом году приехать ряду зарубежных делегаций. Насколько негативно скажется на MITT отсутствие в Крокусе ряда популярных туристических стран? - Вы знаете, выставка - это зеркало рынка. Действительно существующие ограничения в этом году не позволяют приехать делегациям из многих стран, несмотря на имеющееся у многих из них сильное желание поучаствовать в выставке. Сколько продлятся эти ограничения – мы пока не знаем. Но раз не могут приехать официальные делегации от Министерств по туризму зарубежных стран, то мы понимаем, что речь о взаимных туристических потоках пока не идет тем более. Понятно, что зарубежных стран участников в этом году на выставке будет меньше, чем в предыдущие годы. Многие страны решили не участвовать в выставках, так как не видят смысла инвестировать в продвижение своего туристического потенциала, пока въезд к ним для российских туристов ограничен. - Артем, чем, по вашему мнению, кроме состава участников будет отличаться MITT-2021 от последней проведённой выставки в 2019 г.? - Вы знаете, лично мне кажется, что MITT 2021 будет отличаться крайне живой атмосферой. Люди во всех сферах бизнеса сильно соскучились по офлайн мероприятиям. А уж в туризме, где этого живого общения в бизнесе всегда было предостаточно, мне кажется, что все очень устали от онлайн мероприятий. Поэтому мы предвкушаем, что выставка станет поводом увидеться и построить деловые отношения для всех заинтересованных участников отрасли. - Ваши пожелания экспонентам и профессиональным посетителям предстоящей выставки. - Основательно подготовиться. Для посетителей – ознакомиться заранее с составом участников и деловой программой. Наметить свой «маршрут» по выставке так, чтобы успеть и пообщаться с партнерами, и заглянуть на те мероприятия деловой программы, которые интересны. Для экспонентов – обязательно четко продумать короткую презентацию о своем продукте в нескольких вариантах в зависимости от профиля посетителя (тур агентство, тур оператор, корпоративный клиент, MICE агентство и т.д.). Это самое главное. Работа на выставке, как правило, не предполагает очень длительных переговоров, поэтому важно уметь кратко рассказать о себе за короткое время. Драйв, который идет на выставке от тысяч деловых контактов, которые происходят одновременно, не сравнить ни с чем. Ты всегда на выставке устаешь и всегда возвращаешься с новыми эмоциями, впечатлениями, деловыми контактами. Я желаю абсолютно всем, чтобы выставка помогла и дальше развивать свой бизнес в эти непростые времена. Ведь в этом и есть ее миссия – способствовать развитию отрасли.

