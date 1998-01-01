Мастер-класс Артем Чернышов Директор Международной туристической выставки MITT “MITT - 2021 состоится и не будет "гибридной"! - Артём, туристический рынок постепенно выходит из кризиса. Что важно, вновь начинают проводиться крупные выставки. Каким вы видите рестарт MITT – главной туристической выставки страны? - Действительно, рынок сейчас очень быстро оживает. Радует то, что в России, в отличие от других стран, уже сейчас разрешили проводить выставки. И я уверен, что это пойдет туристическому бизнесу на пользу, ведь, собственно, предназначение выставки и заключается в том, чтобы помогать отрасли развиваться. Выставка MITT не состоялась в марте 2020 года по причинам, о которых мы все хорошо знаем. И мы не стали ее пытаться переносить на другие даты в 2020 году или заменять какими-то онлайн-активностями. Мы решили, что проведем ее в классическом офлайн формате в 2021 году и сделаем ее такой же плодотворной и запоминающейся, как и во все предыдущие 26 лет. - Все больше международных выставок анонсируют гибридную форму проведения, сочетание онлайн- и офлайн-мероприятий. При этом все специалисты отмечают огромную ценность живых встреч и контактов. По какому пути пойдет MITT? - Мы не планируем проведение MITT в 2021 году в гибридном формате. Выставка – это то место, куда люди приходят именно для того, чтобы пообщаться живьем. Это общение не может быть в виде веб-сайта с иконками компаний и трансляцией деловой программы в онлайне. Мне очень понравилась сказанная кем-то фраза, которую часто цитировали последнее время во время различных вебинаров и онлайн-конференций. Смысл ее заключался в том, что онлайн-мероприятия сейчас надо продолжать проводить именно для того, чтобы участники рынка окончательно поняли, почему так важен офлайн. Если же говорить совсем о практической стороне вопроса, то ни одно онлайн-продвижение не заменит выставку, потому что именно на выставке происходит то, чего не может быть в онлайн-среде. Потенциальный партнер/клиент сам с интересом приходит к вам на стенд за информацией, и именно в этот конкретный момент, когда у него есть этот интерес, а у вас есть возможность вживую рассказать, убедить, продемонстрировать конкурентные преимущества, объяснить разницу между вами и конкурентом и так далее. - С учетом непростой экономической ситуации у туроператоров, отелей, то есть, ваших участников, вы будете предлагать им какие-либо специальные условия? Например, сохранение цен этого года? - Всем тем участникам, кто пожелал осуществить частично (50%) или полностью перенос денежных средств на 2021-й, мы оставили цены 2020 года. А тем, кто попросил вернуть деньги, безусловно, мы все вернули и будем обсуждать с ними условия сотрудничества тогда, когда для них это будет наиболее уместно. В целом, надо отметить, что на данный момент примерно 50% выставочной площади уже занято именно клиентами прошлого года, которые перенесли деньги. И это означает только то, что российский рынок был и остается интересен большому количеству стран и регионов мира, включая, конечно, и регионы РФ. - Уже можете анонсировать какие-нибудь интересные моменты предстоящей MITT? Выставку всегда отличала насыщенная деловая программа. Что ждет посетителей в будущем году? - В этом году программа будет не менее насыщенной, чем в прошлые – вопросов и тем для обсуждения существенно прибавилось: прогнозы развития отрасли в связи с пандемией, перспективы для внутреннего туризма, государственное регулирование туристической отрасли и меры поддержки турбизнеса, опыт адаптация туристических компаний к новой реальности и многое другое. Ключевой новацией деловой программы этого года станет Форум лидеров туристической отрасли, который пройдет 3 дня и соберет на площадке топовых спикеров – международных аналитиков, руководителей туристических компаний, представителей органов государственной власти. Не обойдется и без традиционных «хитов» деловой программы – конференций по IT технологиям в travel-индустрии MITT Digital и образовательной серии семинаров для туристических агентств MITT Академия. Каждый день MITT Академии – это отдельный курс, в рамках которого профессиональную квалификацию смогут повысить руководитель турагентства, маркетолог, а также специалист по продажам. - Вы ожидаете, что выставка сохранит свои прежние параметры по числу экспонентов и посетителей? - Мы ожидаем, что выставка будет столь же масштабной, как она планировалась в 2020 году. Конечно, очень многое будет зависеть от того, откроют ли до следующей весны границы для въезда иностранцев. Если они смогут попасть в Россию спокойно, без необходимости отсидеть на карантине и тому подобное, то все пройдет отлично. Более того, как мне кажется, интерес к туристическим выставкам в 2021 году будет еще выше, потому что в этом году ни одной международной крупной выставки в офлайне не состоялось. - Отмена нынешней мартовской выставки MITT была несколько внезапной для участников. Удалось решить все вопросы с экспонентами, нивелировать негативный фон от отмены? - На данный момент, наверное, с 95% участников все вопросы, которые их интересовали, уже решены. Оставшиеся 5% – это те, кто еще (не удивляйтесь) так и не решил, переносят ли они участие на 2021 год или же хотят получить возврат средств. - Ваш прогноз:- как будет выглядеть постпандемийный выставочный рынок? Не уйдет ли деловая активность на рынке полностью в онлайн? - Я воспринимаю ситуацию с пандемией, знаете, как небольшую кляксу в нотах серьезного музыкального произведения. Эта клякса загородила нам собой какой-то кусочек пьесы, который мы сейчас не смогли сыграть, но это не означает, что все эти ноты целиком надо теперь скомкать и выкинуть. Мы просто должны перешагнуть это и двигаться вперед. Активность не уйдет в онлайн хотя бы потому, что человек – это по-прежнему то же самое социальное существо, которому необходимо общение с себе подобными. Офлайн мероприятия и делаются именно для того, чтобы эту возможность предоставить. За последние полгода мы все, уверен, «наигрались» в онлайн и понимаем, в чем его сильные и слабые стороны. В туристическом бизнесе личный контакт всегда был и будет оставаться самым значимым фактором устойчивого развития бизнеса. На данный момент мы уже знаем о том, что в начале 2021 года были отменены две крупные туристические офлайн выставки – Fitur и ITB Berlin. Таким образом, MITT 2021 остается на сегодняшней день фактически единственной международной туристической выставкой, на которую в 1 квартале 2021 года перед стартом основного туристического сезона смогут попасть российские и зарубежные В2В посетители.

