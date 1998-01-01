Мастер-класс Флориан Кар Менеджер по работе с российским рынком Совета по туризму Тироля "Тироль ждёт россиян" Флориан, этот год стал самым трудным для туристического бизнеса всех стран мира. Как вы оцениваете выход из пандемии туристической отрасли Тироля? Как будет развиваться ситуация, всерьез предсказать нельзя. Все зависит от того, пойдет ли на спад пандемия в Тироле и Австрии, а также на наших важных рынках и в целом в мире. Безусловно, на развитие событий окажет влияние появление лекарств и вакцины от COVID. Турбизнес Тироля, как и повсеместно, испытывает серьезные экономические трудности из-за кризиса. Но при этом летний сезон прошел лучше, чем мы ожидали, мы очень рады этому. Как сейчас работают тирольские курорты, музеи, отели, рестораны? Большинство курортов, музеев, гостиниц и ресторанов Тироля открыты. Конечно, продажи упали везде. Отели и рестораны были закрыты в мае, в июне старт сезона оказался очень вялым. Но с июля на многих тирольских курортах ситуация была лучше, чем ожидалось. Однако городские отели, особенно те из них, которые специализируются на приеме групп автобусных туристов, серьезно пострадали. Поскольку количество заражений COVID не снижается, многие страны проявляют осторожность, в том числе и в сфере туризма. В Тироле мы принимаем решения, исходя из коронавирусной ситуации, которую мониторим каждую неделю и, конечно же, заботимся о безопасности наших гостей и жителей. Какие новые стандарты безопасности туристов теперь применяются на курортах, в аэропорту Инсбрука? Безопасность и здоровье наших гостей имеют наивысший приоритет. Поэтому Тироль принял много мер, чтобы обеспечить здоровье и максимальную защиту. Ключевые принципы исходят от Министерства здравоохранения, особенно они касаются социальной дистанции и гигиены. А также, где это возможно, гибкой отмены ограничений. На всех курортах, в гостиницах, музеях, ресторанах и в других местах скопления людей необходимо ношение масок. Кроме того, курорты, отели и рестораны применяют дополнительные меры защиты, такие как специальная дезинфекция. Флориан, как на ваш взгляд, изменится поведение и потребительские предпочтения туристов, приезжающих в Австрию и Тироль? Мы наблюдаем, что за последние несколько лет такие темы, как природа и экология, свобода и здоровье, приобрели очень большее значение в туризме. Пандемия только усилила эту тенденцию. Альпийские ландшафты и первозданная природа Тироля дают прекрасные возможности для реализации таких потребностей. Летний сезон 2020 года и начало бронирований зимнего сезона показывают, что активный отдых на природе и каникулы в горах по-прежнему привлекательны для наших гостей. Какова готовность популярных горнолыжных курортов к зимнему сезону? Будут ли какие-то изменения? Мы предполагаем, что практически все горнолыжные курорты откроются в предстоящем зимнем сезоне. Например, ледники Хинтертукс и Пицталь уже открыты. Но, конечно, будут действовать определенные меры безопасности, которые определит наше правительство. Мы ждем их и представим в ближайшее время. Наши партнеры в туристической отрасли будут первыми оповещены через наши B2B-Newsletter. Все мы с нетерпением ждем открытия границ и возвращения российских туристов в любимые Зёльден, Ишгль, Майрхофен и на другие курорты. Будут ли сделаны преференции для российских туроператоров и туристов, для того чтобы они скорее вернулись в Тироль? Ну, я не могу прямо сейчас раскрыть наши карты. Но могу вас заверить, что мы окажем самую активную поддержку туроператорам, так как понимаем их потребности и огромное негативное влияние коронакризиса на их бизнес. Я приглашаю всех участников рынка контактировать с нашим туристическим Офисом ANTO, нашими местными офисами по туризму на курортах и, конечно, в моем лице с Офисом по Туризму Тироля. Мы всегда к вашим услугам и постараемся оказать вам любую возможную помощь. Надеюсь, что российский турбизнес пройдет через этот трудный период и что мы снова встретимся, как только откроются границы. www.visittirol.ru

