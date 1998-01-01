Мастер-класс Людмила Сивова Руководитель отдела Workshop Медиахолдинга "Турбизнес" "Ждем наших друзей и коллег на осенней серии региональных воркшопов "Турбизнес"! - Людмила, этой весной, как и всегда, отдел Workshop медиахолдинга «Турбизнес» стоил большие планы на традиционное весеннее региональное роудшоу. Но жизнь, как известно, внесла свои печальные коррективы в жизнь каждого из нас. Каковы ваши планы на эту осень — состоится ли осенняя серия региональных воркшопов, которую так ждут профессионалы туризма? - Вы правы, в течение двадцати двух лет медиахолдинг «Турбизнес» ежегодно весной и осенью проводит успешные профессиональные воркшопы «Турбизнес» в нескольких десятках городов России и ближнего зарубежья. Нынешняя весенняя серия региональных воркшопов также началась успешно — в марте мы провели две серии workshop в городах Юга Росcии и Поволжья. Несмотря на кризис в туротрасли, они прошли с большим успехом, собрав рекордное число профессиональных посетителей.



К сожалению, серьезная эпидемиологическая обстановка в стране и жёсткие меры по борьбе с распространением коронавируса заставили нас принять нелёгкое решение и в дальнейшем прервать весеннюю серию региональных воркшопов. Однако, мы были уверены, что уже в сентября улучшение ситуации в стране позволит нам в полном объеме провести традиционную осеннюю серию региональных workshop «Турбизнес» - причем в традиционном оффлайн-формате, по которому мы все так успели соскучиться за время карантина. Разумеется, не забывая при этом о необходимых мерах предосторожности, которые остаются насущной необходимостью в новых условиях нашей жизни и работы.



И мы рады сообщить, что в связи со снятием карантинных ограничений, осенняя серия воркшопов «Турбизнес» не только состоится, но и станет как всегда очень представительной по размаху и географии - она охватит 35 городов России и стран СНГ! В этом году запланирован следующий предварительный маршрут осенней серии воркшопов «Турбизнес»: 14-16 сентября Белгород - Воронеж - Липецк 21-25 сентября Ижевск – Казань – Самара – Уфа – Оренбург 28 сентября - 2 октября Астрахань — Волгоград - Ростов-на-Дону — Краснодар - Пятигорск 5-9 октября Пермь - Екатеринбург - Челябинск - Тюмень - Сургут 13-16 октября Иркутск - Красноярск - Новосибирск - Омск 19-23 октября Нижний Новгород - Владимир — Кострома - Ярославль - Тверь 26-30 октября Архангельск - Санкт-Петербург - Калининград - Минск 2-3 ноября Нур-Султан - Алма-Ата 4 ноября Баку 5 ноября Ереван - Кто уже решил принять участие в осеннем роудшоу и кого вы ждете? - Уже в самом разгаре бронирование на самых выгодных условиях участия в осенней серии воркшопов «Турбизнес». В связи c заметным усилением в этом сезоне внутрироссийского туризма и новой правительственной программой "Кэшбек за отдых в России", мы ждем среди участников осенней серии деловых встреч туроператоров по внутреннему туризму, российские гостиницы, санатории, курорты, региональные администрации по туризму. При этом мы, конечно, не можем не радоваться, что уже в начале августа наши туристы смогут отправиться в долгожданные туры в Турцию (а кто-то — и в экзотическую Танзанию), наверняка не «за горами» и открытие новых зарубежных направлений. Поэтому будем особенно рады видеть среди наших участников туроператоров по выездному туризму, Национальные офисы по туризму, зарубежные отели, гостиничные сети, авиаперевозчиков, транспортные и страховые компании. Конечно, решение по участию большинства компаний зависит от эпидемиологической ситуации в стране осенью, многие ждут окончательного открытия границ, а часть компаний вынуждена сокращать сотрудников, бюджет на рекламные кампании и командировки в регионы. Но, в тоже время позитивный настрой есть!

Участники сообщают, что уже работают в спокойном режиме, определяются с планами, обсуждают и советуются с зарубежными коллегами относительно командировок. Отмечу, что уже подтвердили свое участие такие крупные игроки рынка, как туроператор «СКО «Росюгкурорт», «Турхолдинг Родина», туроператор «Ла-Тур», Представительство Министерства туризма Доминиканской Республики в России, Украине и странах СНГ, туроператор «Квинта Тур», Представительство по туризму Саксонии, туроператор и сеть турагентств «Розовый Слон», оператор IT-платформы «Инновационная мобильность», туроператор Skyland Travel и многие другие!



Как недавно отметил в беседе со мной директор крупнейшей сети Юга России «Розовый Слон» Алексан Мкртчян, региональные турагентства сегодня как никогда заинтересованы в возвращении к нормальной работе, восстановлении полноценного бизнеса, и с нетерением ждут встреч с партнерами — туроператорами. По его словам, «Подобные региональные воркшопы сейчас особенно нужны, это прекрасная возможность наладить личные контакты туроператоров с турагентами. Ничто, включая онлайн-встречи, не может заменить «живое» деловое и неформальное общение». Как обычно, все подробности об участии в наших программах можно узнать на нашем сайте. - И еще один традиционнный вопрос: что нового ждет участников осенней серии воркшоп «Турбизнес»? - Помимо традиционного формата workshop, проведения мастер-классов и семинаров, и достаточно эффективного формата бизнес-завтраков, в рамках запуска нового формата назначенных встреч с турагентствами по предварительной регистрации появились и дополнительные возможности на сайте tb-workshop.ru:

- Личный кабинет участника workshop (просмотр назначенных агентствами встреч с компанией-участником по каждому городу в реальном времени)

- Личный кабинет посетителей workshop (возможность самостоятельной записи на индивидуальные встречи с компанией-участником workshop). Подробности на нашей странице www.tb-workshop.ru. Ждем вас среди участников нового осеннего регионального роуд-щоу «Турбизнес»! До встречи осенью!

