Мастер-класс

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Людмила Сивова
Руководитель Отдела Workshop ИД "Турбизнес"
«До старта весенней серии региональных workshop «Турбизнес» остался всего месяц!»
- Кажется, совсем недавно по России с большим успехом «прокатилась» очередная осенняя серия workshop «Турбизнес» - десятки городов и деловых встреч, сотни участников... И вот уже через месяц — новое масштабное весеннее роудшоу. Как вы оцениваете результаты последней осенней серии workshop «Турбизнес»? И каких результатов ждете от весенней серии роудшоу?
Предстоящее роудшоу «Турбизнес» обещает быть масштабным - ведь новые контакты с региональными агентствами сейчас необходимы и туроператорам, и отелям, и офисам по туризму.
- Будет ли расширять Workshop «Турбизнес» географию проведения мероприятий весенней серии?
- Да, появятся города по многочисленным заявкам наших постоянных участников. Это Сургут и города Сибири – Иркутск, Новосибирск, Красноярск. Кроме того, мы повторим новую популярную цепочку городов верхнего Поволжья и Центральной России – Тверь, Ярославль, Кострома, Владимир и Тула.
- Что еще нового ждет участников весенней серии workshop «Турбизнес»?
- Помимо традиционного формата workshop, проведения мастер-классов и семинаров, и достаточно эффективного формата бизнес-завтраков, в рамках запуска нового формата назначенных встреч с турагентствами по предварительной регистрации появились и дополнительные возможности на сайте tb-workshop.ru:
Подробности на нашей странице www.tb-workshop.ru.
- Что уже известно об участников весеннего роудшоу?
- В последние дни потенциальные участники мероприятий заметно активизировались. Как мы и предполагали, участие вновь примут компании «ТурТрансВояж» и «Профкурорт», всесезонный курорт «Роза Хутор», Министерство туризма Доминиканской республики, Зарубежное представительство по туризму Словацкой Республики, Visit Estonia, Visit Tallinn и многие другие. Еще рано говорить о полном списке участников, но думаю, в середине февраля состав сформируется окончательно.
- Как вы оцениваете посещаемость Workshop в регионах страны?
-До кризиса посещаемость уверенно колебалась от 250 до 400 человек в крупных городах, и от 100 до 150 в небольших. Очевидно, что после кризиса количество агентов сократилось. Но вот уже два сезона заметен уверенный рост.
И последний вопрос — могут ли еще участники успеть разместить информацию о себе в официальном каталоге Workshop «Турбизнес» Весна — 2020?
- Конечно, но стоит поторопиться. Напомню, что наш красочный каталог будет вручаться каждому посетителю на стенде регистрации workshop в 32 городах проведения мероприятий и на московской весенней турвыставке МИТТ-2020. Срок подачи информации и рекламы - до 20 февраля!
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Предыдущие мастер-классы:
Людмила Сивова
Руководитель Отдела Workshop ИД "Турбизнес"
Дмитрий Арутюнов
Генеральный директор компании "АРТ-Тур"
Ирина Петухова
Генеральный директор компании OblakaTravel
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