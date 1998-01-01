Мастер-класс Людмила Сивова Руководитель Отдела Workshop ИД "Турбизнес" «До старта весенней серии региональных workshop «Турбизнес» остался всего месяц!» - Кажется, совсем недавно по России с большим успехом «прокатилась» очередная осенняя серия workshop «Турбизнес» - десятки городов и деловых встреч, сотни участников... И вот уже через месяц — новое масштабное весеннее роудшоу. Как вы оцениваете результаты последней осенней серии workshop «Турбизнес»? И каких результатов ждете от весенней серии роудшоу? Предстоящее роудшоу «Турбизнес» обещает быть масштабным - ведь новые контакты с региональными агентствами сейчас необходимы и туроператорам, и отелям, и офисам по туризму.

Наш весенний маршрут: Воронеж – Белгород – Воронеж – Липецк – Ставрополь – Краснодар – Ростов-на-Дону – Волгоград – Астрахань – Ижевск – Уфа – Самара – Казань – Нижний Новгород – Пермь – Екатеринбург – Челябинск – Тюмень – Сургут – Тверь – Ярославль – Кострома – Владимир – Тула – Мурманск – Санкт-Петербург – Архангельск – Иркутск – Красноярск – Новосибирск – Минск – Баку – Ереван.

Мы уверены, что и на этот раз наши мероприятия будут интесными и полезными и подарят их участникам новые встречи и конракты. Ведь опыта в проведении подобных масштабных роудшоу нам не занимать — за 223 медиахолдингом «Турбизнес» успешно проведено свыше восьми сотен b2b-мероприятий! А их география охватывает 73 города из почти 20 стран, не только Россию, но и Восточную Европу и СНГ, включая Беларусь, Закавказье и Центральную Азию, а также Балтийские страны. - Будет ли расширять Workshop «Турбизнес» географию проведения мероприятий весенней серии? - Да, появятся города по многочисленным заявкам наших постоянных участников. Это Сургут и города Сибири – Иркутск, Новосибирск, Красноярск. Кроме того, мы повторим новую популярную цепочку городов верхнего Поволжья и Центральной России – Тверь, Ярославль, Кострома, Владимир и Тула. - Что еще нового ждет участников весенней серии workshop «Турбизнес»? - Помимо традиционного формата workshop, проведения мастер-классов и семинаров, и достаточно эффективного формата бизнес-завтраков, в рамках запуска нового формата назначенных встреч с турагентствами по предварительной регистрации появились и дополнительные возможности на сайте tb-workshop.ru:

- Личный кабинет участника workshop (просмотр назначенных агентствами встреч с компанией-участником по каждому городу в реальном времени)

- Личный кабинет посетителей workshop (возможность самостоятельной записи на индивидуальные встречи с компанией-участником workshop). Подробности на нашей странице www.tb-workshop.ru. - Что уже известно об участников весеннего роудшоу? - В последние дни потенциальные участники мероприятий заметно активизировались. Как мы и предполагали, участие вновь примут компании «ТурТрансВояж» и «Профкурорт», всесезонный курорт «Роза Хутор», Министерство туризма Доминиканской республики, Зарубежное представительство по туризму Словацкой Республики, Visit Estonia, Visit Tallinn и многие другие. Еще рано говорить о полном списке участников, но думаю, в середине февраля состав сформируется окончательно.



Среди участников, отмечу, например, крупнейшее санаторно-курортное объединение России «Профкурорт» , которое специализируется на лечении и оздоровительном отдыхе в здравницах и пансионатах Кавказских Минеральных Вод, Черноморского побережья, средней полосы и других регионов России.

На сегодняшний день это огромная сеть, объединяющая более 300 здравниц Российской Федерации - от Дальнего Востока до Калининградской области!



Еще один участник наших Workshop- оператор «ТурТранс-Вояж» вот уже 25 лет помогает агентам и их туристам подробно изучать Европу, сочетать море и экскурсии, узнавать европейские столицы и неспешно исследовать провинции, дегустируя изысканную еду и прекрасное вино. Обо всем этом и многом другом представители компанииготовы рассказать региональным профессионалам туризма.



А вот карельский турхолдинг "Родина" предложит не уезжать так далеко и расскажет о программах интересного познавательного отдыха в Карелии, Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону и множестве других уголков нашей огромной страны. Кстати, эта компания имеет собственный автопарк автобусов, что позволяет делать автобусные туры по регионам России по самым доступным ценам.



Или, к примеру, туроператор OblakaTravel, который c 2012 года занимается организацией путешествий по Европе, Азии, Африке, Северной и ЮжнойАмерике, и обещает рассказать даже о турах в.. Антарктиду и на Северный Полюс, не говоря уже о становящихся все более популярными рыболовных турах в Японию... - Как вы оцениваете посещаемость Workshop в регионах страны? -До кризиса посещаемость уверенно колебалась от 250 до 400 человек в крупных городах, и от 100 до 150 в небольших. Очевидно, что после кризиса количество агентов сократилось. Но вот уже два сезона заметен уверенный рост.

Для увеличения посещаемости мы, к примеру, доставляем турагентов в Казань - из Набережных Челнов, Йошкар-Олы и Чебоксар, в Самару - из Тольятти, в Ростов-на-Дону – из Таганрога и так далее.

В этом году мы рассчитываем на прирост посещаемости в 10-15%, и ожидаем от 200 до 300 посетителей в крупных областных центрах и от 70 до 100 в небольших городах. Неизменные лидеры по количеству туристических профессионалов – Краснодар, Ростов-на-Дону, Самара, Казань, Нижний Новгород, Уфа, Тюмень, Челябинск. К ним присоединились в последнее время Пермь, Волгоград. И последний вопрос — могут ли еще участники успеть разместить информацию о себе в официальном каталоге Workshop «Турбизнес» Весна — 2020? - Конечно, но стоит поторопиться. Напомню, что наш красочный каталог будет вручаться каждому посетителю на стенде регистрации workshop в 32 городах проведения мероприятий и на московской весенней турвыставке МИТТ-2020. Срок подачи информации и рекламы - до 20 февраля!

А подробную информацию о возможностях участия и посещения деловых мероприятий в рамках весенней серии Workshop “Турбизнес» можно как всегда получить на нашем сайте www.tb-workshop.ru!

