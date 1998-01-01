Мастер-класс Дмитрий Арутюнов Генеральный директор компании "АРТ-Тур" Теплая и выгодная зима от "АРТ-Тур" Какие интересные новинки подготовил «Арт-Тур» к наступающему зимнему сезону на вашем традиционно главном Дубайском направлении? - Сообщу глобальную новость: мы взяли беспрецедентно большое количество мест на всех рейсах Emirates – одного из лучших перевозчиков в мире – на маршруте Москва – Дубай – Москва. Конечно, это связано с тем, что мы продолжаем очень плотно работать с Дубаем и Эмиратами, это приоритетное направление, уже девятый год там работает наша собственная принимающая структура. «Наши» самолеты летают зимой два раза в день, а в праздники так и вовсе три: на ноябрьские и на Новый год Emirates планирует поставить дополнительный рейс. И на всех рейсах Москва – Дубай – Москва у нас есть блоки мест до конца мая следующего года. Это позволяет, во-первых, просчитать все пакеты без доплаты, что очень важно для агентов – игры тарифов здесь не будет. Кроме того, есть возможность добора блоков, т.е. даже если вдруг они заканчиваются, цена меняться не станет. В условиях конкурентной зимы это критичный элемент. К тому же агент получает комиссию со стоимости всего пакета, включая заведомо более дешевый билет. Имея логин и пароль, он может и сам выписать билет на сайте. Продолжим о перевозке: как известно, с октября 2020-го по апрель 2021-го года в Дубае будет проходить крупнейшая выставка EXPO-2020, участие в которой подтвердили около двухсот стран. Мы стали первым в России уполномоченным тикетинг-партнером EXPO-2020. Это означает, что наши клиенты и агенты могут покупать турпакеты с включенным туда билетом на выставку, причем и с билета они будут получать комиссию. Мы довольны: история всегда запоминает тех, кто был первым. Добавлю, что в рамках EXPO-2020 «Арт-Тур» планирует делать предложения по организации MICE-ивентов. Есть крупные компании, которые наверняка захотят показать своим сотрудникам мировые достижения в науке, технике, передовые технологии и т.д., поэтому можно сочетать приятное с полезным. А выбор площадок для MICE в Дубае – один из лучших в мире. - Очень интересно и ваше новое уникальное для нашего рынка направление — Саудовская Аравия... Интерес к этой еще недавно закрытой для обычных туристов стране особенно вырос после недавних контактов на высшем уровне. Мы, по-моему, единственный пока туроператор, у кого в каталоге присутствует это направление. И уже продаем пакеты на зимний музыкальный фестиваль «Зима на Танторе» в древнем городе Аль-Ула. Там построен совершенно потрясающий зеркальный концертный зал: снаружи он отражает все краски песков, а внутри – это прозрачное кондиционированное помещение. С декабря по март там будут выступать звезды уровня Андреа Бочелли, Хосе Каррераса и других. Рядом есть несколько очень хороших бутик-отелей, например, «Аман Резорт». Учитывая, что Россия вошла в список стран, которым виза в Саудовскую Аравию может быть оформлена онлайн, организация тура сильно упрощается. Прямого сообщения, правда, пока нет, но туда очень удачно можно попадать через Эмираты, мы об этом сказали. - А насколько широко будет этой зимой представлено еще одно ближневосточное направление — катарское? - Если говорить о регионе, то недавно мы вернулись из Катара, куда возили своих топ-агентов по результатам акции «Золотая лихорадка». Напомню, что за каждое недельное бронирование в пятизвездочных отелях по всем направлениям «Арт-Тура» агенту начисляется один грамм золота. В этом году слиток победителя весил 120 граммов! Церемония награждения прошла в превосходном дизайнерском отеле «Мондриан» в присутствии представителей катарского Офиса по туризму, авиакомпании Qatar Airways, принимающих партнеров и отельеров. Соцсети были заполнены этими фотографиями. Так вот мы стали единственными, наверное, российскими турагентами на данный момент, которые побывали в будущей штаб-квартире чемпионата мира по футболу 2022 года. Нам рассказали, как все будет организовано. Страна постоянно находится в центре внимания спортивного мира: в первый день нашего пребывания заканчивался чемпионат мира по легкой атлетике, а уезжали – уже шли Всемирные игры по пляжным видам спорта. Доха стала крупным транспортным узлом, хабом на пути из Европы, в данном случае из России, в страны Азии, Африки, Австралию и т.д. Поэтому задержаться там на обратном пути на два-три дня – это сейчас очень популярная, модная тема. Русских в Катаре любят, потому что наши соотечественники живут в хороших гостиницах, много покупают, и местные отели делают очень выгодные предложения на российском рынке, который для них, опять же, безвизовый. -В последнее время «Арт-Тур» активно работает и на африканском рынке. Что ждет туристов на этом направлении? - В последний день сентября мы провели, как и собирались, презентацию новых больших каталогов, число которых совпадает с блоками направлений. Состоялось содержательное и красочное событие: в Московском Доме музыки собралось около пятисот наших партнеров, представителей СМИ и просто друзей. Впервые Африка была представлена отдельным каталогом, наряду с аналогичными изданиями по Ближнему Востоку, Азии, Америке, Европе и островам Индийского океана. В новом каталоге широко представлены и Южная Африка – ЮАР, Замбия, Зимбабве, Намибия, Мозамбик, и Восточная: Кения, Танзания, Руанда, Уганда, Эфиопия и Джибути. Хочу повторить то, что уже говорил: направление будущего сегодня – Африка, так же как двадцать лет назад им была Азия. Взять такую замечательно интересную страну, как Руанда. Понятно, что это не для всех, но и в экзотике есть свои тренды. В Руанде уже открыт один отель One&Only, на чайных плантациях, сейчас открывается второй. На глазах развивается инфраструктура. И едут туда за девственной природой, чтобы увидеть невероятно красивые холмы, понаблюдать за горными гориллами, которые сохранились только в Руанде и двух соседних странах. Это направление хорошо сочетается с соседними Кенией и Танзанией. Очень интересна Эфиопия: помимо национальных парков, в том числе высокогорных, там есть еще и христианские святыни, древний город Лалибела с высеченными в камне церквями. Недавно восстановилось прямое авиасообщение с Аддис-Абебой. - И еще один очень важный вопрос — о вашей партнерской и агентской политике. Будут ли здесь какие-то важные изменения? - У «Арт-Тура» она скорее дополняется, чем меняется. На первой странице нашего сайта есть рубрика, которая называется «Дешевле, чем вы думаете». Там представлены так называемые флеш-сейлы. В определенные периоды отели делают нам промо, которое на десять-пятнадцать, а в некоторых случаях вплоть до сорока процентов дешевле их регулярной цены. Но с ограниченным окном бронирования, максимум две недели! И можно получить классную цену – пять звезд по тарифу четырех. Нынешней зимой эта акция продолжится и расширится. Те отели, которые в ней уже участвовали, выходят с новыми предложениями. Работа с агентами – а лучше сказать, взаимовыгодное сотрудничество, имеет разнообразные формы. Мы провели два эффективных мероприятия по трем из шести представленных в каталогах направлений: отдельно по Ближнему Востоку и совмещенное по островам Индийского океана и Африке. Они состоялись в павильоне «Заповедное посольство» парка Зарядье. Это был неожиданный формат: сначала наши ведущие менеджеры «отчитали» свои направления, рассказали про отели, что интересного, нового и т.д., а потом сто пятьдесят агентов, сидя в этом зале, закачали на свои мобильные устройства специальные программы и прошли квиз. Тот, кто дал 80% правильных ответов, получил сертификат, подтверждающий, что он прошел курс повышения квалификации турагентов. Остальные смогут сделать еще одну попытку позже. И наконец, в преддверии зимнего сезона «Арт-Тур» проводит, как всегда, много всяких роуд-шоу и воркшопов – выездные семинары состоятся в 32-х городах России. Я сам лечу в Грозный и Махачкалу, мои коллеги посетят другие города России, где у «Арт-Тура» уже долгие годы множество партнеров и друзей. Ждем и вас с удовольствием в их ряду. Тем более что в условиях сокращающейся комиссии «Арт-Тур» по-прежнему сохраняет самые выгодные условия для агентов: комиссия от 10 до 12% выплачивается с полной стоимости турпакета. - У «Арт-Тура» она скорее дополняется, чем меняется. На первой странице нашего сайта есть рубрика, которая называется «Дешевле, чем вы думаете». Там представлены так называемые флеш-сейлы. В определенные периоды отели делают нам промо, которое на десять-пятнадцать, а в некоторых случаях вплоть до сорока процентов дешевле их регулярной цены. Но с ограниченным окном бронирования, максимум две недели! И можно получить классную цену – пять звезд по тарифу четырех. Нынешней зимой эта акция продолжится и расширится. Те отели, которые в ней уже участвовали, выходят с новыми предложениями. Работа с агентами – а лучше сказать, взаимовыгодное сотрудничество, имеет разнообразные формы. Мы провели два эффективных мероприятия по трем из шести представленных в каталогах направлений: отдельно по Ближнему Востоку и совмещенное по островам Индийского океана и Африке. Они состоялись в павильоне «Заповедное посольство» парка Зарядье. Это был неожиданный формат: сначала наши ведущие менеджеры «отчитали» свои направления, рассказали про отели, что интересного, нового и т.д., а потом сто пятьдесят агентов, сидя в этом зале, закачали на свои мобильные устройства специальные программы и прошли квиз. Тот, кто дал 80% правильных ответов, получил сертификат, подтверждающий, что он прошел курс повышения квалификации турагентов. Остальные смогут сделать еще одну попытку позже. И наконец, в преддверии зимнего сезона «Арт-Тур» проводит, как всегда, много всяких роуд-шоу и воркшопов – выездные семинары состоятся в 32-х городах России. Я сам лечу в Грозный и Махачкалу, мои коллеги посетят другие города России, где у «Арт-Тура» уже долгие годы множество партнеров и друзей. Ждем и вас с удовольствием в их ряду. Тем более что в условиях сокращающейся комиссии «Арт-Тур» по-прежнему сохраняет самые выгодные условия для агентов: комиссия от 10 до 12% выплачивается с полной стоимости турпакета. Став нашим партнером или агентом, вы сами сможете убедиться в содержании нашего слогана: «Арт-Тур» – искусство туризма из первых рук!

