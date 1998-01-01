Мастер-класс

|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
Людмила Сивова
Руководитель отдела Workshop ИД "Турбизнес"
"Мы объединяем турбизнес огромной страны и наших ближайших соседей уже два десятка лет"
- Людмила, за уже более чем двадцать прошедших лет вашим отделом проделан огромный путь — от первых скромных воркшопов в нескольких регионах до самого крупного в стране профессионального роуд-шоу, которое дважды в год, накануне летнего и зимнего сезонов, охватывает десятки городов нашей страны и ближнего зарубежья. Вы довольны итогами вашей работы?
- Действительно, наши деловые профессиональные встречи проводятся начиная с 1998 года и за 21 год уже было проведено более семисот деловых встреч в семи десятках городов России, стран СНГ и Европы. Это огромный объем работы — например, наше последнее по времени весеннее роуд-шоу-2019 прошло в 29 городах России, включая Юг страны, Центральную Россию, Поволжье, Урал и Западную Сибирь, а также в столицах и крупнейших мегаполисах ближнего зарубежья - Минске, Нур-Султане, Алма-Ате, Баку и Ереване.
О результатах нашей работы лучше всего говорят наши участники и гости деловых мероприятий — а в каждом городе, каждом регионе это десятки и сотни профессионалов. По их мнению региональные воркшопы «Турбизнес» превратились за эти годы в действительно уникальный способ налаживания партнерских отношений и развития агентской сети.
Конечно, сегодня приходится, особенно от молодых начинающих профессионалов, слышать, что традиционный формат «встреч за столом» и мастер-классов в эпоху цифровых технологий себя исчерпал. Действительно, два десятка лет назад жизнь была другой - тогда большинство агентств получало предложения туроператоров в виде бесконечных рулонов факс-машин, а единственным источником информации об отелях и экскурсиях были с трудом добытые увесистые каталоги. Сегодня всю эту информацию мы за доли секунды получаем одним нажатием клавиши.
Но оказывается, что и сегодня эффект прямого общения «с глазу на глаз» столичных и регионольных профессионалов туризма ничем не заменить.
Вот хотя бы один пример — как-то на выставке я подошла к одному известному туроператору и пригласила принять участие в наших воркшопах. Туроператор отказался — сказал, что «воркшопы свое отжили, и в регионах мы никому не интересны».
Услышавшая наш разговор молодая девушка, как выяснилось, турагент из Поволжья, возразила: «Как же так, я всегда посещаю эти мероприятия, и все мои коллеги тоже. Во - первых это просто интересно, а во вторых — столичные туроператоры вечно заняты, у них огромные объемы работы, на письма они не отвечают, трубку не берут. А на воркшопе можно и лично пообщаться, и узнать всю необходимую информацию. Так что вы совершенно не правы».
Или еще пример того, как столичные туроператоры часто недооценивают интерес региональных турфирм к нашим мероприятиям. Одни из наших теперь уже постоянных участников, директор столичного туроператора, впервые отправился с нами на воркшоп в Самару. С собой он прихватил 50 каталогов, хотя мы советовали, ориентируясь на наш опыт, взять хотя бы две сотни. «Столько агентов никогда не придет, это нереально, я-то рынок знаю», - утверждал он.
В итоге, когда открылись двери ,в конференц-зал стремительно влетели двести с лишним молодых волжских красавиц и выстроились в очередь за информацией, опытный гендиректор буквально потерял дар речи и минут 10 наверное не мог начать встречу.
- Но, наверное, не сразу у вас стало все так хорошо получаться?
- Конечно, были поначалу и ошибки, и недоработки. Например, раньше, на заре наших мероприятий, мы доверяли организацию трансферов принимающим сторонам. А понятие комфорта у московских и региональных компаний различно. Автобусы часто приезжали часто грязные, разбитые, очень страрые. Теперь организацию трансферов не доверяем никому. Заказываем только у проверенных известных компаний, самостоятельно изучаем автопарк.
Также поначалу мы думали, что наших участников-туроператоров врядли заинтересует экскурсионная программа в городах пребывания. А оказалась, что у них и на отдых на природе, и на экскурсии хватает сил, только нужно, чтобы они были интересными.
На Волге у нас обязательно посещение казанского и нижегородского кремлей, Мамаева Кургана в Волгограде, в Самаре мы спускаемся в бункер Сталина, в Тюмени - окунаемся в горячие целебные источники, в Перми посещаем отличный местный зоопарк и уникальный музей деревяной скульптуры, во Владикавказе поднимаемся в горы и так далее...
- Что нового и интересного появилось в проекте со временем?
- В течение последних пяти лет у нас стал популярен новый формат бизнес-завтраков. Это очень интересный проект. Агентства располагаются за столами за чашечкой чая и кофе, а представители отелей, туроператоров, национальных туристических офисов по очереди переходят от стола к столу. Таким образом, агентства максимально расположены к общению в неформальной обстановке. Кстати, недавно один крупный туроператор провел свое мероприятие в таком формате, назвав его «своей новой фишкой». Но эта "фишка" у нас уже пять лет и мы первые ее придумали.
- Расскажите о ваших самых «преданных» и многолетних партнерах. Почему, по вашему и их мнению, они продолжают работу с вами?
- Конечно, и их немало. Это Представительство Министерства туризма Доминиканской Республики в России, Словацкое управление по туризму, Отдел Туризма Посольства Испании, компании PegasTouristik, «Туртранс-Вояж», «Вест тревел», «Роза Хутор», «РОСЮГКУРОРТ», «Мир», «Профкурорт», «Мультитур», «Музенидис Тревел» «Евробизнестур», «Карибский Клуб» и многие другие.
Другие считают важным тот факт, что отделом Workshop ежегодно разрабатываются и обкатываются новые цепочки и города. Третьи благодарят за полные залы профессиональной и заинтересованной публики, о том, что получили возможность донести информацию о своей компании и новинках сезона до региональных турагентств, а также пообщаться со своими коллегами-туроператорами в неформальной обстановке и обменяться опытом.
Ждем вас снова на осенней серии наших региональных встреч, которые пройдут с 16 сентября по 24 октября в 27 городах России, Беларуси и Казахстана. Подготовка к ней уже заканчивается!
Все подробности - на нашем сайте.
|
Предыдущие мастер-классы:
Людмила Сивова
Руководитель отдела Workshop ИД "Турбизнес"
Мария Розанова
Коммерческий директор компании «Профкурорт»
Георгий Мохов
генеральный директор юридического агентства «Персона Грата»
|
© 1998 — 2019 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72