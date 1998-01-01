Мастер-класс Людмила Сивова Руководитель отдела Workshop ИД "Турбизнес" "Мы объединяем турбизнес огромной страны и наших ближайших соседей уже два десятка лет" - Людмила, за уже более чем двадцать прошедших лет вашим отделом проделан огромный путь — от первых скромных воркшопов в нескольких регионах до самого крупного в стране профессионального роуд-шоу, которое дважды в год, накануне летнего и зимнего сезонов, охватывает десятки городов нашей страны и ближнего зарубежья. Вы довольны итогами вашей работы? - Действительно, наши деловые профессиональные встречи проводятся начиная с 1998 года и за 21 год уже было проведено более семисот деловых встреч в семи десятках городов России, стран СНГ и Европы. Это огромный объем работы — например, наше последнее по времени весеннее роуд-шоу-2019 прошло в 29 городах России, включая Юг страны, Центральную Россию, Поволжье, Урал и Западную Сибирь, а также в столицах и крупнейших мегаполисах ближнего зарубежья - Минске, Нур-Султане, Алма-Ате, Баку и Ереване. О результатах нашей работы лучше всего говорят наши участники и гости деловых мероприятий — а в каждом городе, каждом регионе это десятки и сотни профессионалов. По их мнению региональные воркшопы «Турбизнес» превратились за эти годы в действительно уникальный способ налаживания партнерских отношений и развития агентской сети. Конечно, сегодня приходится, особенно от молодых начинающих профессионалов, слышать, что традиционный формат «встреч за столом» и мастер-классов в эпоху цифровых технологий себя исчерпал. Действительно, два десятка лет назад жизнь была другой - тогда большинство агентств получало предложения туроператоров в виде бесконечных рулонов факс-машин, а единственным источником информации об отелях и экскурсиях были с трудом добытые увесистые каталоги. Сегодня всю эту информацию мы за доли секунды получаем одним нажатием клавиши. Но оказывается, что и сегодня эффект прямого общения «с глазу на глаз» столичных и регионольных профессионалов туризма ничем не заменить. Вот хотя бы один пример — как-то на выставке я подошла к одному известному туроператору и пригласила принять участие в наших воркшопах. Туроператор отказался — сказал, что «воркшопы свое отжили, и в регионах мы никому не интересны». Услышавшая наш разговор молодая девушка, как выяснилось, турагент из Поволжья, возразила: «Как же так, я всегда посещаю эти мероприятия, и все мои коллеги тоже. Во - первых это просто интересно, а во вторых — столичные туроператоры вечно заняты, у них огромные объемы работы, на письма они не отвечают, трубку не берут. А на воркшопе можно и лично пообщаться, и узнать всю необходимую информацию. Так что вы совершенно не правы». Или еще пример того, как столичные туроператоры часто недооценивают интерес региональных турфирм к нашим мероприятиям. Одни из наших теперь уже постоянных участников, директор столичного туроператора, впервые отправился с нами на воркшоп в Самару. С собой он прихватил 50 каталогов, хотя мы советовали, ориентируясь на наш опыт, взять хотя бы две сотни. «Столько агентов никогда не придет, это нереально, я-то рынок знаю», - утверждал он. В итоге, когда открылись двери ,в конференц-зал стремительно влетели двести с лишним молодых волжских красавиц и выстроились в очередь за информацией, опытный гендиректор буквально потерял дар речи и минут 10 наверное не мог начать встречу. - Но, наверное, не сразу у вас стало все так хорошо получаться? - Конечно, были поначалу и ошибки, и недоработки. Например, раньше, на заре наших мероприятий, мы доверяли организацию трансферов принимающим сторонам. А понятие комфорта у московских и региональных компаний различно. Автобусы часто приезжали часто грязные, разбитые, очень страрые. Теперь организацию трансферов не доверяем никому. Заказываем только у проверенных известных компаний, самостоятельно изучаем автопарк. Также поначалу мы думали, что наших участников-туроператоров врядли заинтересует экскурсионная программа в городах пребывания. А оказалась, что у них и на отдых на природе, и на экскурсии хватает сил, только нужно, чтобы они были интересными. На Волге у нас обязательно посещение казанского и нижегородского кремлей, Мамаева Кургана в Волгограде, в Самаре мы спускаемся в бункер Сталина, в Тюмени - окунаемся в горячие целебные источники, в Перми посещаем отличный местный зоопарк и уникальный музей деревяной скульптуры, во Владикавказе поднимаемся в горы и так далее... - Что нового и интересного появилось в проекте со временем? - В течение последних пяти лет у нас стал популярен новый формат бизнес-завтраков. Это очень интересный проект. Агентства располагаются за столами за чашечкой чая и кофе, а представители отелей, туроператоров, национальных туристических офисов по очереди переходят от стола к столу. Таким образом, агентства максимально расположены к общению в неформальной обстановке. Кстати, недавно один крупный туроператор провел свое мероприятие в таком формате, назвав его «своей новой фишкой». Но эта "фишка" у нас уже пять лет и мы первые ее придумали.



Кроме того, мы второй год внедряем систему назначенных встреч - удобный и качественный инструмент для общения между участниками и посетителями региональных workshop «Турбизнес». Они позволяют сделать рабочий день насыщенным, а встречи – максимально эффективными. Чтобы получить доступ к системе назначенных встреч, нужно зарегистрироваться на сайте www.tb-workshop.ru. После регистрации компании-участники будет отображаться в списке участников и агенты города смогут назначать им встречи на подходящее время - Расскажите о ваших самых «преданных» и многолетних партнерах. Почему, по вашему и их мнению, они продолжают работу с вами? - Конечно, и их немало. Это Представительство Министерства туризма Доминиканской Республики в России, Словацкое управление по туризму, Отдел Туризма Посольства Испании, компании PegasTouristik, «Туртранс-Вояж», «Вест тревел», «Роза Хутор», «РОСЮГКУРОРТ», «Мир», «Профкурорт», «Мультитур», «Музенидис Тревел» «Евробизнестур», «Карибский Клуб» и многие другие.

Каждый раз после серии роуд-шоу мы встречаемся и обмениваямся впечатлениями с нашими участниками, подводим итоги, строим планы на будущее. Одних радует высокий профессионализм организации встреч – что это уже не банальная «раздача каталогов», а эффективное В2В-мероприятие с лекциями, мастер-классами, личными встречами, деловыми завтраками. Другие считают важным тот факт, что отделом Workshop ежегодно разрабатываются и обкатываются новые цепочки и города. Третьи благодарят за полные залы профессиональной и заинтересованной публики, о том, что получили возможность донести информацию о своей компании и новинках сезона до региональных турагентств, а также пообщаться со своими коллегами-туроператорами в неформальной обстановке и обменяться опытом. Ждем вас снова на осенней серии наших региональных встреч, которые пройдут с 16 сентября по 24 октября в 27 городах России, Беларуси и Казахстана. Подготовка к ней уже заканчивается! Все подробности - на нашем сайте.

