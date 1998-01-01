Мастер-класс Мария Розанова Коммерческий директор компании «Профкурорт» Как получить налоговый вычет за санаторную путевку Получить обратно порядка 30% затраченных на санаторную путевку денег вряд ли кто-то откажется. Но мало кто знает, как правильно это сделать. Коммерческий директор объединения «Профкурорт» Марина РОЗАНОВА рассказывает, как повысить лояльность клиента, оказав ему консультативную помощь. Как информация о возврате налогового вычета может быть полезна агентствам? Агентства повышают лояльность своих клиентов, предоставляя им информацию, которая позволяет получить частичную компенсацию за приобретённую санаторно-курортную путёвку из бюджета государства. Эта компенсация (возврат налогового вычета) может быть сопоставима с 30%-й скидкой, что очень существенно. Клиентам самостоятельно разбираться в порядке возврата налогового вычета зачастую непросто, это занимает много времени. По нашему мнению, благодарный человек непременно придет снова и снова в агентство, где ему помогли. Значит, будет расти объем продаж. Сколько денег можно вернуть за санаторные путевки? Агентства повышают лояльность своих клиентов, предоставляя им информацию, которая позволяет получить частичную компенсацию за приобретённую санаторно-курортную путёвку из бюджета государства. Эта компенсация (возврат налогового вычета) может быть сопоставима с 30%-й скидкой, что очень существенно. Клиентам самостоятельно разбираться в порядке возврата налогового вычета зачастую непросто, это занимает много времени. По нашему мнению, благодарный человек непременно придет снова и снова в агентство, где ему помогли. Значит, будет расти объем продаж. В соответствии с законодательством человек максимально может получить возврат в размере 15 600 руб. Такую сумму он получит, если приобретет путевкустоимостьюоколо 50 000 руб., включая размещение, питание и лечение. Стоимость лечения в пакете составляет примерно 30%.Если стоимость путевки ниже, то и стоимость лечения соответственно ниже, и возврат тоже ниже. Возврат более 15 600 руб. в год не предусмотрен. Сколько денег по этой системе вернули клиенты «Профкурорта» в прошлом году? Примерно половина наших клиентов использовала своё право на возврат налогового вычета в прошлом году. Сумму полученного возврата определить затруднительно, это зависит от многих факторов. Такой статистики в «Профкурорте» нет. Остальные 50% клиентов не обратились за необходимыми для возврата справками. По нашему мнению, в основном из-за неосведомленности. Напомню, что каждый гражданин, оплативший путевку на санаторно-курортное лечение за себя и своих близких, может вернуть часть средств, потраченных на медицинские услуги. Возмещение происходит за счет социального вычета из подоходного налога, уплачиваемого из заработной платы. Есть ряд условий, которые должны быть соблюдены одновременно: - гражданин является плательщиком налога на доходы физических лиц; - лечение оплачивалось из собственных средств; - учреждение, где проводилось лечение, имеет лицензию на оказание медицинских услуг; - санаторий находится на территории РФ. Социальные вычеты рассчитываются совокупно. Если в текущем году часть вычетов уже использована, то целесообразно отложить получение компенсации до следующего года. Максимальный размер сумм для возврата за санаторно-курортное лечение ограничен 120 тысячами рублей в год, что в реальном выражении составляет (120 тыс. руб. х 13%) 15 600 рублей, возвращенных из бюджета. Понесенные затраты, за которые можно вернуть денежные средства, – это часть стоимости путевки за медицинские услуги. То есть без оплаты питания и проживания в санатории. Также налоговый вычет может быть возмещен, если гражданин понес затраты при дорогостоящем лечении, суммы возврата которого не могут превышать размер официальной заработной платы за год. Если в справке из санатория проставлен код 2, то лечение дорогостоящее, если же код 1, то нет. Еще находясь в санатории, необходимо запросить справку, подтверждающую затраты на медицинские процедуры, взять копию лицензии оздоровительной организации и сохранить договор на санаторно-курортное лечение. Остальные справки и копии собираются после возвращения. С пакетом документов необходимо обратиться в отделение федеральной налоговой инспекции по месту проживания. Срок получения денег – около четырех месяцев. Альтернатива – оформление по месту работы. Граждане льготных категорий– особый случай. За самостоятельно приобретенные путевки им компенсация не полагается. Если лечение оплачивает работодатель, то между ним и туроператором или турагентом должен быть заключен договор о реализации туристского продукта.

