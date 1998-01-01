Мастер-класс

Прошло три года с момента внесения поправок в отраслевой закон, установивших новые требования к осуществлению туроператорской деятельности по выездному туризму. Но многие еще заблуждаются или имеют неполное представление о принципах формирования фонда персональной ответственности туроператора.

Фонды персональной ответственности, призванные обеспечить возмещение ущерба туристам, пострадавшим от «банкротства» туроператоров, ассоциация «Турпомощь» начала формировать в начале 2017 года, первые взносы в фонды вносились по итогам финансовых показателей 2016 года. Несмотря на значительный период времени, вопросы по формированию, расходованию и управлению средствами фондов по-прежнему остаются.

Во-первых, многие считают, что фонд солидарный, то есть собирается всеми туроператорами в одну «копилку» и служит для выплат всеми за одного «банкрота». Это не так. Фонды персональной ответственности (ФПО) потому так и названы, что они персонифицированы, то есть формируются каждым конкретным туроператором отдельно, в отличие от резервного фонда, предназначенного для экстренной помощи туристам, который действительно является общим. ФПО накапливается и расходуется только конкретным туроператором и в целях погашения его собственных долгов.

По каждому туроператору ассоциация ведет отдельный субсчет, и выплаты производятся только в его пределах.

Следующее заблуждение состоит в том, что денежные средства переходят в распоряжение ассоциации «Турпомощь». На самом деле к имуществу ассоциации фонд не относится, денежные средства передаются по существу в управление, в целях, установленных законом. В случае прекращения деятельности туроператора денежные средства возвращаются; конечно, за вычетом выплат пострадавшим туристам, если таковые есть. По согласованию с туроператорами денежные средства размещаются в депозитах, на них начисляется процент, который за вычетом налогов причисляется к фонду и увеличивает его размер.

Некоторые туроператоры полагают, что выплаты из фонда, который они сформировали, могут производиться в случае любой текущей задолженности по претензиям и искам потребителей. Но закон такой возможности не предусматривает. Возмещение по требованиям пострадавших туристов производится только после юридического прекращения деятельности туроператора, с исключением из федерального реестра. Кроме того, фонд вторичен по отношению к выплатам страховщика: до тех пор пока не исчерпана страховая сумма по договору страхования ответственности туроператора, из фонда персональной ответственности выплаты не производятся. По способу определения размера ущерба, подтверждающим документам и основаниям для выплат фонд практически идентичен принципам возмещения по договору страхования.

До сих пор остаются сложности в расчете размера взноса в ФПО. Закон не содержит точного определения, что считать общей ценой турпродукта, указывает лишь общие принципы – «совокупность цен турпродуктов, указанных в договорах о реализации турпродукта за предыдущий год». Отсутствие точной регламентации приводит к разночтениям и «свободе» подсчетов. Напомню, закон устанавливает требование о внесении ежегодно 1% от общей годовой цены турпродукта до накопления 7%.

Не от оборота компании и не от всей выручки, а именно от цены турпродукта – комплекса туристских услуг, состоящих из перевозки и размещения, реализуемых за общую цену. Таким образом, размер общей годовой цены турпродукта рассчитывается «вручную», исходя из данных годовой отчетности туроператора, но не равен объему всей реализации, если туроператор, например, продает отдельно билеты или экскурсионные услуги, либо какие-то иные услуги, не составляющие комплексный турпродукт. В таком случае общая цена турпродукта будет меньше показателей оборота компании. В этом вопросе много нюансов, требующих участия юристов и бухгалтеров.

По-прежнему многие не в курсе, что изменения закона коснулись, в том числе, и периода подачи сведений об общей цене турпродукта. Если ранее сведения подавались один раз в год, то теперь это следует делать поквартально, до 15 числа месяца, следующего за истекшим кварталом. Это необходимо для более точного ...