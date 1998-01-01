Мастер-класс Ирина Гурова Руководитель отдела бронирований компании Interunion Как повысить интерес туристов к Португалии? Каковы перспективы у португальского направления в этом году? Мы ожидаем, что 2019 год станет успешным для нашего направления. Португалия приобретает на рынке все большую популярность, все больше агентов и клиентов начинают интересоваться возможностями отдыха, которые может предложить страна. Сейчас основная масса отдыхающих – англичане и другие европейцы, но мы надеемся привлечь еще больше россиян и сделать наш рынок более важным для страны. Сейчас мы фиксируем рост запросов на туры, причем запросы целенаправленные. Определенную роль в повышение узнаваемости Португалии, на наш взгляд, сыграли конкурс Евровидение, в тот период СМИ постоянно транслировали визуальный ряд достопримечательностей страны и красивые виды, а также повышенная популярность этой страны в Европе на данный момент. У нас уже сейчас достаточно много запросов, если сравнивать текущие продажи с продажами 2018 года, то спрос вырос на 5-7%. И это несмотря на то, что направление не из дешевых, ведь это самая дальняя страна Европы, перелет туда занимает пять с половиной часов. Определенную привлекательность месту добавляет и то, что туда можно отправиться не только просто на отдых или в экскурсионный тур, а также скомбинировать экскурсионно-познавательную составляющую с проживанием в Лиссабоне с отдыхом на любом побережье или островах. Такая комбинация - один из самых востребованных типов туров по Португалии. Что нужно делать, чтобы повысить у туристов интерес к Португалии? Нужно больше образовывать агентов, рассказывать о всевозможных новинках, разрабатывать новые маршруты и туры. Поскольку Португалия направление не из дешевых, средняя стоимость экскурсионного автобусного тура на 8 дней и 7 ночей будет стоить примерно 1000 евро с перелетом. Направление очень самобытное и стоит потраченных денег. Путешествуя с севера на юг страны, туристы поймут, что города очень разные. Здесь расположено множество памятников, внесенных в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вообще работая с направлением нужно понимать, что Португалия страна не массового туризма, а познавательного отдыха. Поскольку страна расположена на океане, здесь легче дышится летом, прохладный воздух со стороны океана и рек помогает пережить даже самое жаркое время. Нужно больше рассказывать о возможностях пляжного отдыха, который тут есть, о туристической инфраструктуре и доступном активном отдыхе. Португалия – рай для серферов. Здесь большая отельная база, она включает отели от двух звезд и выше. Основа португальской отельной базы это, конечно, отели четыре звезды. Добавлю еще, что Португалия это направления и для эно-гастро туризма, не только культурно-познавательного. На весь мир известны португальский портвейн и вина, в том числе знаменитая мадера. Кухня незамысловата, но в кафе и ресторанах подают свежую рыбу и морепродукты, необычные мясные блюда и вкуснейшие сладости. Важно наглядно показать всю реальную привлекательность Португалии, рассказать о ее возможностях, о ее доступности. Поскольку в Португалии, как я уже сказала, большое количество всевозможных памятников культурно-исторического наследия, ее чаще выбирают более зрелые туристы, но и для семей с детьми здесь тоже есть возможности для отдыха. На юге Португалии в курортной зоне Алгарве множество пляжей с прекрасным песком и отелей разной категории, подходящих для семейного отдыха, а также аквапарки и прочие развлекательные заведения для детей. Какое направление может составить Португалии серьезную конкуренцию и почему? Любое направление, где есть море (а не океан) с более теплой водой – конкурент, потому что иной причины отказа от Португалии нет. К сожалению, Турция, Барселона привлекают больше внимания теплой температурой воды, несмотря на то, что направления достаточно приелись, там нет ничего нового. Так что, повторюсь, основная причина отказа от отдыха в Португалии – температура воды в океане, в сезон максимум 24 градуса. Кроме того, причиной для отказа от отдыха в Португалии может стать цена тура, точнее дорогой перелет. Из озвученной стоимости в 1000 евро только билет может стоить 450 евро. Дело в том, что на маршруте летает всего две авиакомпании - Аэрофлот и TAP Portugal, чартеров в ближайшее время не ожидается, плюс страна достаточно далеко расположена, отсюда такая цена. Ваша компания работает на рынке с 1992 года, насколько изменился клиент? В чем это выражается и стало ли сложнее работать с туристами? Безусловно, работать стало сложнее. Сейчас зачастую многие туристы приходят выбирать тур, зная ровно столько, сколько знает менеджер, а то и больше. Они разбираются в особенностях звездности отелей, оперируют туристическими аббревиатурами для обозначения номеров и питания, и т.п. Клиенты прекрасно могут подобрать варианты перелета, экскурсии, трансферы и т.п Поэтому теперь, чтобы удовлетворить запрос и ожидания туриста, приходится тщательно прорабатывать каждую заявку, ориентироваться в всех доступных системах бронирования, сравнивать цены и предлагать наиболее выгодную, а также всевозможные интересные пакеты, включающие несколько услуг сразу. Такова реальность нашего времени. Но есть и плюсы такой работы, Португалия – возвратное направление. И, если тебе удается привлечь туриста, то шансы, что он в следующему году вернется – высоки. У нас есть клиенты, которые каждый год ездят отдыхать, к примеру, на Мадейру. Мы даже в отель пишем и просим забронировать конкретный номер, так полюбившийся нашему туристу.

