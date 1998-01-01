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Мастер-класс
Людмила Сивова
Руководитель отдела Workshop ИД "Турбизнес"
Осенний workshop «Турбизнес» - 2018 – что ждет участников и посетителей главного регионального роуд-шоу страны?

-  Региональные workshop «Турбизнес» проводятся уже два десятка лет. Довольны ли вы, как они развиваются? В чем, по вашему мнению, причина успех такой формы роуд-шоу?

- Действительно, деловые профессиональные  workshop «Турбизнес» проводятся  с 1998 года, и за 20 лет уже было проведено более 700 деловых встреч в семи десятках городов России и стран СНГ. За эти годы постоянно увеличивались и число наших участников и охват регионов, менялись и модернизировались формы  деловых мероприятий.

Бесспорно, тревел-рынок меняется, в том числе растет спрос на  онлайн-семинары, современный туристический бизнес невозможно представить без использования интернет-технологий. Однако, несмотря на это, как показывает практика, живое общение ценится гораздо больше, особенно если речь идет о региональных агентствах.

 

При этом нельзя не  отметить, что в последнее время отмечается некоторый спад интереса к workshop  среди участников и посетителей. Среди причин я бы назвала и дальнейший рост курса валют, и летнее банкротство ряда ведущих туроператоров.

Таким образом реалии диктуют каждому из нас свои условия – мы все ищем новые решения, перестраиваем работу со своей аудиторией.

Так, этой осенью мы намного более активно организуем не только региональные workshop, но и роуд-шоу ведущих туристических стран, которые проходят совместно с представительствами по туризму Кубы, Марокко, стран Вышеградской четверки и т.д.  

- Какие города и региона охватит предстоящая осенняя серия workshop «Турбизнес»?

- В наших планах – и центральная Россия, и Юг страны, и Урал, и Поволжье и страны СНГ.

Начнется роуд-шоу 17 сентября в Пятигорске, а закончится 7 ноября в Ташкенте. Всего нами запланировано посещение трех десятков городов России, а также столиц Беларуси, Казахстана и Узбекистана.

Новых городов этой осенью мы решили в программу не добавлять – посетим «старые проверенные» города, стабильно приносящие результат.

- Кто в этом году участвует в осенней серии workshop?

Заметно активнее стали в этом году представительства по туризму зарубежных стран и регионов. Так, среди наших участников этой осенью - представительство Министерства туризма Доминиканской Республики в России,  Зарубежное представительство по туризму Словацкой Республики,  Компания по развитию туризма при правительстве Саксонии, эстонские государственные компании Visit Estonia и Visit Tallinn.

 

Примут активное участие в наших поездках всесезонный курорт «Роза Хутор», туркомпании «Профкурорт», «Пегас туристик», «МИР» , «Туртранс-Вояж», «Розовый Слон», PAC Group,  «Европорт», Горно-туристический центр ПАО «ГАЗПРОМ» , турфирма "Машук", «РЖД Тур», гостиничные компании Maxima Hotels и ГК «Космос»,  и ряд других.

Какие наиболее интересные презентации они проведут?

- Их огромное число, назову лишь некоторые:

 - отели бизнес-класса в Москве и Подмосковье
- индивидуальные и групповые туры по Прибалтике

- отдых на море и программы санаторно-курортного лечения в Юрмале, Пярну, Паланге, Друскининкае и Бирштонасе
- Франкфурт-на-Майне - мегаполис в самом сердце Европы
- Широкий спектр зимних и летних туров на родину Деда Мороза – в Великий Устюг
- Отдых в Испании, Италии, Греции, Черногории
- Горно-туристический центр ПАО «Газпром» - уникальный круглогодичный курорт в заповедной части Красной Поляны
- Путешествие в Словакию – хорошая идея!
- Музей-макет "Петровская Акватория" — первый грандиозный исторический макет в России 
- Россия, Беларусь, Абхазия, Прибалтика, Грузия, Узбекистан, Армения. Лечение и отдых, автобусные туры и экскурсионные туры
-  экскурсионные туры: Золотое Кольцо, Карелия, Калининград, Алтай, Байкал, Урал, Казань, Абхазия, Крым
- 300 здравниц Российской Федерации - от Дальнего Востока до Калининградской области
- «Роза Хутор» —  уникальное место как для летнего отдыха, так и для зимнего отдыха
- туры на «Адвент» и лучшие рождественские ярмарки Европы 
экскурсии по городам Кавказских Минеральных Вод, а также во все республики Северного Кавказа
- Княжество Монако – это символ искусства жизни и гостеприимства. 
- Рука – крупнейший курорт Финляндии, где горнолыжный сезон длится с октября по май
- «Хаятт Ридженси Сочи» -  молодой роскошный отель в самом сердце легендарного Черноморского курорта.

Подробнее со всеми программами workshop можно познакомиться на нашем сайте.

- И последний вопрос – почему, по вашему мнению, региональным профессионалам туризма необходимо посетить предстоящие мероприятия в рамках осенней серии workshop «Турбизнес»?

- Преимущества наших мероприятий – их компактность по времени, с одной стороны, и высокая концентрация делового общения - с другой. В течение пяти часов мы успеваем провести и бизнес-завтрак, и более десятка мастер-классов и сам workshop! Все это, конечно, оправдывает вложенные средства и является веской причиной участвовать в workshop «Турбизнес» снова и снова.

Не стоит забывать, что участие в workshop в разы дешевле  работы на крупных туристических выставках, что актуально в сегодняшних экономических реалиях. 

Неоценимая важность участия в workshop  - это возможность проведения живых переговоров, встреч, обмена мнениями. Именно здесь компании получают актуальную информацию о рынке, поддерживают существующие связи, налаживают новые контакты. Для агентов это отличный шанс заявить о себе, для туроператоров – возможность продемонстрировать свою стабильность, презентовать новые направления. Ну и не стоит забывать, что такие встречи позволяют оказаться среди своих – коллег, так же глубоко увлеченных путешествиями.   

 

Мы стараемся найти подход к каждому нашему участнику, предложить то, что действительно ценно, стараемся поддерживать дружескую обстановку на наших мероприятиях, организуем для наших участников небольшие экскурсионные прогулки, привлекаем к мероприятиям только профессиональных посетителей, придумываем новые форматы и постоянно работаем над повышением качества workshop.

Мы превращаем наши workshop в платформу для новых возможностей, для максимально успешного развития бизнеса наших участников.
Предыдущие мастер-классы:
Людмила Сивова
Руководитель отдела Workshop ИД "Турбизнес"
Осенний workshop «Турбизнес» - 2018 – что ждет участников и посетителей главного регионального роуд-шоу страны?
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