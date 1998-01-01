Мастер-класс

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Людмила Сивова
Руководитель отдела Workshop ИД "Турбизнес"
Осенний workshop «Турбизнес» - 2018 – что ждет участников и посетителей главного регионального роуд-шоу страны?
- Региональные workshop «Турбизнес» проводятся уже два десятка лет. Довольны ли вы, как они развиваются? В чем, по вашему мнению, причина успех такой формы роуд-шоу?
- Действительно, деловые профессиональные workshop «Турбизнес» проводятся с 1998 года, и за 20 лет уже было проведено более 700 деловых встреч в семи десятках городов России и стран СНГ. За эти годы постоянно увеличивались и число наших участников и охват регионов, менялись и модернизировались формы деловых мероприятий.
Бесспорно, тревел-рынок меняется, в том числе растет спрос на онлайн-семинары, современный туристический бизнес невозможно представить без использования интернет-технологий. Однако, несмотря на это, как показывает практика, живое общение ценится гораздо больше, особенно если речь идет о региональных агентствах.
При этом нельзя не отметить, что в последнее время отмечается некоторый спад интереса к workshop среди участников и посетителей. Среди причин я бы назвала и дальнейший рост курса валют, и летнее банкротство ряда ведущих туроператоров.
Таким образом реалии диктуют каждому из нас свои условия – мы все ищем новые решения, перестраиваем работу со своей аудиторией.
Так, этой осенью мы намного более активно организуем не только региональные workshop, но и роуд-шоу ведущих туристических стран, которые проходят совместно с представительствами по туризму Кубы, Марокко, стран Вышеградской четверки и т.д.
- Какие города и региона охватит предстоящая осенняя серия workshop «Турбизнес»?
- В наших планах – и центральная Россия, и Юг страны, и Урал, и Поволжье и страны СНГ.
Начнется роуд-шоу 17 сентября в Пятигорске, а закончится 7 ноября в Ташкенте. Всего нами запланировано посещение трех десятков городов России, а также столиц Беларуси, Казахстана и Узбекистана.
Новых городов этой осенью мы решили в программу не добавлять – посетим «старые проверенные» города, стабильно приносящие результат.
- Кто в этом году участвует в осенней серии workshop?
Заметно активнее стали в этом году представительства по туризму зарубежных стран и регионов. Так, среди наших участников этой осенью - представительство Министерства туризма Доминиканской Республики в России, Зарубежное представительство по туризму Словацкой Республики, Компания по развитию туризма при правительстве Саксонии, эстонские государственные компании Visit Estonia и Visit Tallinn.
Примут активное участие в наших поездках всесезонный курорт «Роза Хутор», туркомпании «Профкурорт», «Пегас туристик», «МИР» , «Туртранс-Вояж», «Розовый Слон», PAC Group, «Европорт», Горно-туристический центр ПАО «ГАЗПРОМ» , турфирма "Машук", «РЖД Тур», гостиничные компании Maxima Hotels и ГК «Космос», и ряд других.
Какие наиболее интересные презентации они проведут?
- Их огромное число, назову лишь некоторые:
- отели бизнес-класса в Москве и Подмосковье
- отдых на море и программы санаторно-курортного лечения в Юрмале, Пярну, Паланге, Друскининкае и Бирштонасе
Подробнее со всеми программами workshop можно познакомиться на нашем сайте.
- И последний вопрос – почему, по вашему мнению, региональным профессионалам туризма необходимо посетить предстоящие мероприятия в рамках осенней серии workshop «Турбизнес»?
- Преимущества наших мероприятий – их компактность по времени, с одной стороны, и высокая концентрация делового общения - с другой. В течение пяти часов мы успеваем провести и бизнес-завтрак, и более десятка мастер-классов и сам workshop! Все это, конечно, оправдывает вложенные средства и является веской причиной участвовать в workshop «Турбизнес» снова и снова.
Не стоит забывать, что участие в workshop в разы дешевле работы на крупных туристических выставках, что актуально в сегодняшних экономических реалиях.
Неоценимая важность участия в workshop - это возможность проведения живых переговоров, встреч, обмена мнениями. Именно здесь компании получают актуальную информацию о рынке, поддерживают существующие связи, налаживают новые контакты. Для агентов это отличный шанс заявить о себе, для туроператоров – возможность продемонстрировать свою стабильность, презентовать новые направления. Ну и не стоит забывать, что такие встречи позволяют оказаться среди своих – коллег, так же глубоко увлеченных путешествиями.
Мы стараемся найти подход к каждому нашему участнику, предложить то, что действительно ценно, стараемся поддерживать дружескую обстановку на наших мероприятиях, организуем для наших участников небольшие экскурсионные прогулки, привлекаем к мероприятиям только профессиональных посетителей, придумываем новые форматы и постоянно работаем над повышением качества workshop.
Мы превращаем наши workshop в платформу для новых возможностей, для максимально успешного развития бизнеса наших участников.
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Предыдущие мастер-классы:
Людмила Сивова
Руководитель отдела Workshop ИД "Турбизнес"
Д.м.н. Виктор Буяновский
Управляющий директор Clinical Solutions GmbH
Хавьер Каскеро
Директор международного отдела сети клиник HM Hospitales
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