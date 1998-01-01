Мастер-класс Светлана Гончарова Заместитель генерального директора компании «Мостурфлот» "Мостурфлот" - новинки наступающего круизного сезона Какие новинки ждут в этом году ваших туристов? Наш «речной» конек – тематические программы. Прежде всего, уже ставшее знаменитым «Звездное небо круиза». Мы предложили эту тему два или даже три года назад. Заключается она в том, что, находясь на борту теплохода, наши туристы имеют возможность встретиться с космонавтами, как Героями Советского Союза прошлых лет, так и с действующими, которые до сих пор летают в космос.Поговорить с учеными из Звездного городка, из Московского или Ярославского планетария. Побывать на таких встречах, услышать рассказы очевидцев, увидеть фото- и видеосъемки из космоса стремятся почти все туристы. Или «Энокруиз»– это про вино. На борт приглашаются сомелье, о вине не только рассказывают, но и дают возможность дегустировать разные сорта. Это входит в стоимость тура, и туристы с удовольствием ходят на такие программы.Их бываетв навигацию несколько, и вина мы выбираем разные – крымские, французские, итальянские.Еще одна хорошо показавшая себя тема – «Чайные церемонии мира». Один день посвящен, например, японскому чаепитию, второй день – русскому, третий – английскому и т.д. «Гвоздем» нынешнего года должны стать фотокруизы. Сейчас ведутся переговоры с очень известным фотографом, чьи работы занимают первые места в мире. В ходе фотокруиза будут проводиться мастер-классы от гуру фотографии и появится максимум возможностей, чтобы сделать необычную, неповторимую фотографию. Кстати, у нас были выездные пленэры художников, где тоже можно было следить за их работой на борту теплохода и учиться мастерству. Однако темы темами, а в этом году на наших судах будет действовать особая система организации программ. Созданы женский, мужской, подростковый, или тинейджерский, а также детский клубы. Скажу о подростковом: для тинейджеров выделяется специальный сотрудник, который организовывает всевозможные программы,в том числе интерактивные, скажем, поиски клада – и на борту, и на берегу. Или ребята снимают фильм о работе турбригады на теплоходе, слегка пародируя всех, от капитана до аниматора. Это уже делалось, и восторг был всеобщим. Ко всему прочему в таких клубах завязывается настоящая, а не виртуальная дружба, подростки, например,договариваются в какой-то круиз идти уже вместе и тащат за собой родителей. Волшебная ситуация, для нас очень понятная и нужная. С этого года в расписании – Старая Ладога, город на Волхове, реке, которая ведет к Великому Новгороду и впадает в Ладожское озеро. Старая Ладога знаменита тем, что оспаривает с Великим Новгородом первенство – кто был первой столицей древней Руси. Там сохранилась крепостьXII века. Новый причал дал возможность заходить туда теплоходам любого проекта, и это действительно большая новость. Какие изменения претерпели ваши теплоходы? Мы прекрасно понимаем: время меняется, спрос у людей склоняется к комфортабельному размещению, как в отеле. И наши теплоходы понемногу превращаются в плавучие отели.Компания неустанно модернизирует обустройство самих теплоходов, стремясь к классу «люкс».В свое время примерно на 70% была модернизирована «Княжна Виктория», практически все каюты этого теплохода получили индивидуальный балкон, что очень понравилось туристам. На борту появился лифт, соединяющий палубы. Потом был повышен класс «Александра Грина». В итоге эти два теплохода стали лучшимина российском рынке. Программа продолжается: на «Николае Карамзине» строится спа-салон и фитнес-зал. В навигацию нынешнего года последний из теплоходов, остававшийся непереоборудованным,– «Сергей Образцов» – выйдет полностью обновленным. Но самым ожидаемым событием остается спуск на воду теплохода «река–море» PV300VD «Петр Великий», запланированный на весну 2019 года. У него будут совершенно необычные и замечательные круизы, которые уже разрабатываются –по Каспийскому морю с заходом в порты всех пяти прикаспийских государств: Азербайджана, Ирана, Туркменистана, России(Дагестан), Казахстана. Иещемы наконец-то вспомним, что Москва – порт пяти морей: из Каспийского моря «Петр Великий» пройдетчерез Азовское в Черное море. Вполне возможно, что продажи на эти программы начнутся уже в нынешнем году. Какова судьба проекта, который вы называли «первым речным лоукостером»? Идея состояла в том, чтобы турист мог приобретать только то питание, которое считает нужным, а также самостоятельно составлять программу экскурсий, которые его интересуют, то есть делать свое путешествие, как принято говорить, более бюджетным. Главным элементом на борту было кафе типа «фри фло», где можно было выбрать ровно столько еды, сколько было необходимо. Успех проекта превзошел наши ожидания. Мы получили очень много новых туристов.К сожалению, теплоход, который работал как лоукостер, ушел на иностранный рынок, но мы внесли элементы данного проекта на два других судна – «Николай Карамзин» и «Иван Андреевич Крылов». Развитием этой же идеи стало появление на нашем сайте «Конструктора круизов». Он поможет туристу создать свой идеальный пакет из тех элементов, которые ему по душе и по карману. Это предложение интереснопрежде всего новому потребителю: у него есть возможность потратить не слишком много денег и понять, что ему нравится. А в следующий раз он уже сможет выбирать из всегомногообразия, которое предлагает «Мостурфлот», то есть теплоход с любыми формами обслуживания. Среди приверженцев круизов весьма велик процент «возвратников», и мы всегда об этом помним. Ждет ли какие-то изменения система вашей работы с агентствами? Для агентств сохраняются комфортные условия, удобные и для работы агентов с клиентами. Речь идет о возможности предоплаты, когда агентство или клиент могут внести 50% стоимости круиза, а оставшуюся половину доплатить за месяц до его начала. Агентская комиссия – не менее 10%. Для сегодняшнего туристического рынка это хорошо, потому что многие агентства получают отоператоров восемь, а иногда и пять процентов. Мы стараемся держать агентства в хорошем информационном тонусе. Для этого проводим дни открытых дверей каждого теплохода. Наш специалист встречает заинтересованных сотрудников агентств в назначенное время на борту, проводит экскурсию по судну, там же происходит презентация самого продукта. Следующий за этим фуршет показывает, как обслуживаются туристы, чем мы можем угостить их на борту. Иногда мы приглашаем сотрудников агентств отправиться вместе с туристами на борту теплохода до первой остановки. Через несколько часовони выходят на берег и возвращаютсяна автобусе. То есть агенты проводят некоторое время в реальном круизе, обедают или ужинают вместе с туристами, видят, какие программы начались на борту теплохода. Это передает атмосферу круиза лучше, чем что бы то ни было. Речные круизы – превосходная альтернатива любым другим видам отдыха, включая заркбежный. Это прекрасный отдых для людей старшего поколения – только выйдя из дома, мы уже отправляемся путешествовать.Для подростков и детей – отличная возможность знакомиться с историей нашей страны. Никакого языкового барьера, никаких проблем с медициной. И напомним: максимальная забота о туристе. У каждого из них есть номер мобильного телефона директора круиза, которому можно звонить в любое время суток.

