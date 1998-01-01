Мастер-класс

Ассоциация Spaincares была основана в 2014 году для продвижения возможностей испанской медицины за рубежом. Сейчас она объединяет 100 клиник, отелей и термальных курортов Испании.

Среди основной специализации наших клиник - сердечно-сосудистая и пластическая хирургия, онкология, офтальмология, прежде всего хирургическая. Лечение бесплодия, репродуктивные технологии, акушерство и гинекология. В области ортопедии на российском рынке особенно востребована операция по замене тазобедренного сустава.

Наши клиники предлагают каждому пациенту индивидуальный план лечения. Концепция Spaincares требует, чтобы обслуживание происходило на родном языке.

Также мы стремимся наладить способы слежения за состоянием здоровья человека после его возвращения из Испании домой.