Мастер-класс

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Карлос Абелла Пикассо
Исполнительный директор ассоциации Spaincares (Испания)
Преимущества и особенности лечения и оздоровления в Испании
В каких областях медицины участники проекта Spaincares наиболее конкурентны?
Ассоциация Spaincares была основана в 2014 году для продвижения возможностей испанской медицины за рубежом. Сейчас она объединяет 100 клиник, отелей и термальных курортов Испании.
Среди основной специализации наших клиник - сердечно-сосудистая и пластическая хирургия, онкология, офтальмология, прежде всего хирургическая. Лечение бесплодия, репродуктивные технологии, акушерство и гинекология. В области ортопедии на российском рынке особенно востребована операция по замене тазобедренного сустава.
Наши клиники предлагают каждому пациенту индивидуальный план лечения. Концепция Spaincares требует, чтобы обслуживание происходило на родном языке.
Также мы стремимся наладить способы слежения за состоянием здоровья человека после его возвращения из Испании домой.
Какие наиболее известные и престижные клиники входят в ассоциацию?
Среди наиболее известных клиник: Clinica Universidadde Navarra в Памплоне, специализирующаяся на хирургии, пластической хирургии, лечении кардиозаболеваний. Сеть клиник Hospital Sanitas, расположенных в разных местах Испании, Hospitalvithas Xanit International – рядом с Малагой, HLA Grupo – в Мадриде и Аликанте и многие другие.
В Spaincares входят и термальные курорты?
Да. И они уникальны, как, например, озеро с термальной водой Termas Pallares–Balneario в Альгамо-де-Арагоне. Доехать до курорта на поезде от Мадрида можно всего за 50 минут. Круглый год вода озера сохраняет температуру +28С.
Для туристов здесь есть отели на любой бюджет – от 3 до 5 звезд.
Какие клиентские рынки Spaincares считает основными?
Основные рынки: страны Америки. Перспективные – Россия и Ближний Восток. Что касается России – мы участвуем в большинстве медицинских и туристических выставок в стране, есть русскоязычная версия нашего сайта.
У русских пациентов не возникает языковых проблем при лечении и оздоровлении в Испании?
В основных клиниках говорят по-русски. В некоторых термальных центрах есть русскоговорящий персонал. Там, где его нет, всегда обеспечивается помощь квалифицированных переводчиков.
Европейский медицинский рынок очень многообразен и конкурентен. Хорошо известны клиники и термальные комплексы Швейцарии, Германии, Венгрии, Чехии и других стран. В чем основные преимущества лечения и оздоровления в Испании?
В основных клиниках говорят по-русски. В некоторых термальных центрах есть русскоговорящий персонал. Там, где его нет, всегда обеспечивается помощь квалифицированных переводчиков.
Испанские клиники предлагают оптимальное соотношение цены и качества. Например, стоимость checkup - 800-1000 евро. На 20-25% дешевле, чем в названных странах. Испания – вторая в Европе страна по количеству международных медицинских сертификатов JCI, выданных клиникам.
Кроме того, не надо забывать про прекрасный климат Испании и возможности для отдыха, которыми хорошо известна наша страна. Поэтому у нас весьма амбициозные планы – довести число «медицинских» туристов в стране до 250 тысяч к 2020 году. А годовой оборот от этого вида туризма должен достичь отметки в миллиард евро.
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Карлос Абелла Пикассо
Исполнительный директор ассоциации Spaincares (Испания)
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