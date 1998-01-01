Мастер-класс Людмила Сивова Руководитель отдела Workshop ИД "Турбизнес" Весенний Workshop «Турбизнес» - 2018 – что будет нового, что останется неизменным? - Осенняя серия workshop «Турбизнес» -2017 прошла в этом году с особым успехом. Каких результатов вы ожидаете от весенней серии? - Да, мы довольны результатами осенней серии workshop. Роуд-шоу, которое на этот раз прошло в 31 городе России и ближнего зарубежья, стартовало в начале сентября и закончилось в середине ноября. Оно вновь стало крупнейшим и популярнейшим профессиональным туристическим мероприятием нашей страны и государств СНГ. В этом году особое внимание в ходе осенней сессии было уделено туристическому бизнесу Центральной России – на карте workshop «Турбизнес» впервые появились такие крупные промышленные центры Нечерноземья, как Ярославль, Владимир, Рязань и Тула. В этом году осеннее роуд-шоу получилось по-настоящему рекордным – в поездках по городам Центральной России, Урала и Сибири, Юга России, кавказского региона, Казахстана и Армении приняли участие более 70 компаний – российских и зарубежных операторов, представительств курортов и гостиничных цепочек, офисов по туризму, онлайн-сервисов. Всего в 31 городе в ходе роуд-шоу прошли 235 презентаций, мастер-классов и бизнес-завтраков, которые посетили более 3,5 тысяч профессионалов регионального туризма. Среди тем мастер-классов и презентаций, которые, по отзывам посетителей workshop, вызвали их наибольший интерес - программы пляжного отдыха на Канарских островах, в Юго-Восточной Азии, на Кубе и в Доминикане, программы оздоровительного туризма в странах Балтии и Западной Европы, экскурсионные и автобусные туры по Европе, горнолыжные туры в Красную Поляну, в Скандинавию и альпийские страны, экскурсионные маршруты по России, морские круизы и новые системы онлайн-бронирования. Несмотря на непростые времена, предстоящая весенняя серия workshop «Турбизнес» обещает быть еще более масштабной, - ведь прямые контакты с региональными агентствами сейчас еще более необходимы и туроператорам, и отелям, и офисам по туризму. - В последнее время становятся популярными онлайн-семинары. В связи с этим формат выездных workshop по-прежнему востребован? - Бесспорно, т ревел-рынок меняется, в том числе растет спрос на онлайн семинары, современный туристический бизнес невозможно представить без использования интернет-технологий. Однако, несмотря на это, как показывает практика, живое общение ценится гораздо больше, особенно если речь идет о региональных агентствах. Нынешние реалии диктуют каждому из нас свои условия – мы все ищем новые решения, перестраиваем работу со своей аудиторией. Конечно, каждый туроператор должен выстроить такую модель работы, которая позволит сделать бизнес более эффективным, при этом необходимо также соблюдать интересы участников рынка. Для достижения своей цели нужно использовать все рекламные и маркетинговые инструменты. - Workshop «Турбизнес» год от года расширяют географию присутствия. Ждать ли новых городов в весенней серии? - Напомним, что workshop «Турбизнес» проводятся начиная с 1998 года, и за 19 лет уже было проведено более 600 деловых встреч в семи десятках городов России и стран СНГ. Уже сегодня идет активная подготовка к следующей серии 2018 года, которая стартует 6 марта и завершится 15 мая. Профессиональные встречи следующей весной пройдут в 34 городах России, а также в столицах стран ближнего зарубежья - Минске, Баку, а также впервые весной в Астане и впервые в истории проведения наших мероприятий - в столице Киргизии Бишкеке. Кроме Астаны и Бишкека, впервые среди новых участников наших весенних роуд-шоу - Махачкала, Иваново, Кострома, Вологда, Калуга, Брянск и Смоленск. - Что еще нового ждет участников весенней серии workshop «Турбизнес»? - Помимо уже традиционного формата workshop, проведения презентаций и семинаров, а также уже достаточно эффективного и популярного формата бизнес-завтраков, в рамках запуска нового формата назначенных встреч с турагентствами по предварительной регистрации появились и дополнительные возможности на сайте tb-workshop.ru: - Личный кабинет участника workshop (просмотр назначенных агентствами встреч с компанией-участником по каждому городу в реальном времени) - Личный кабинет посетителей workshop (возможность самостоятельной записи на индивидуальные встречи с компанией-участником workshop). - Сколько специалистов посещает workshop в каждом городе? - Посещаемость workshop колеблется от 60 до 450 человек и, конечно, зависит от города проведения. Очевидно, что в маленьких городах она ниже, чем в крупных туристически развитых центрах. Лидеры по количеству посетителей – Краснодар, Ростов-на-Дону, Самара и Казань. Нам удается достигать рекордных цифр по посещаемости и благодаря организации подъездных трансферов – например, в Казань мы привозим турагентов из Набережных Челнов, в Пятигорск – из Ессентуков, Кисловодска и Гергиевска, в Краснодар – из Анапы, Геленджика, Новороссийска, в Ростов-на-Дону – из Таганрога и так далее. - Что еще кроме высокой посещаемости привлекает компании к участию в workshop? - Помимо огромной явки агентств это также продуманная организация мероприятий – их компактность по времени, с одной стороны, и высокая концентрация делового общения - с другой. В течение пяти часов мы успеваем провести и бизнес-завтрак, и более десятка мастер-классов и сам workshop! Все это, конечно, оправдывает вложенные средства и является веской причиной участвовать в workshop «Турбизнес» снова и снова. Не стоит забывать, что участие в workshop в разы дешевле работы на крупных туристических выставках, что актуально в сегодняшних экономических реалиях. Неоценимая важность участия в workshop - это возможность проведения живых переговоров, встреч, обмена мнениями. Именно здесь компании получают актуальную информацию о рынке, поддерживают существующие связи, налаживают новые контакты. Для агентов это отличный шанс заявить о себе, для туроператоров – возможность продемонстрировать свою стабильность, презентовать новые направления. Ну и не стоит забывать, что такие встречи позволяют оказаться среди своих – коллег, так же глубоко увлеченных путешествиями. - ИД «Турбизнес» уже 19 лет проводит региональные workshop, которые и по сей день не теряют своей актуальности. В чем секрет успеха? Ваши планы на будущее? - Мы стараемся найти подход к каждому нашему участнику, предложить то, что действительно ценно, стараемся поддерживать дружескую обстановку на наших мероприятиях, организуем для наших участников небольшие экскурсионные прогулки, привлекаем к мероприятиям только профессиональных посетителей, придумываем новые форматы и постоянно работаем над повышением качества workshop. Мы превращаем наши workshop в платформу для новых возможностей, для максимально успешного развития бизнеса наших участников.

