Мастер-класс

В последнее время эксперты туризма и профессионалы туротрасли много говорят о том, что морские и речные круизы, как вид туризма, еще не до конца оценены в нашей стране. При этом в мире – это один из самых востребованных, стабильных и едва ли не самый безопасный вид отдыха.

При этом представители этого достаточно узкого сектора рынка, как правило, «терялись » на профильных выставках и потому остро нуждались в целевом В2В-мероприятии.

Стало очевидно, что назрела потребность в специализированной площадке для продвижения направления в целом, где бы туроператоры и «целевые» агенты, продающие круизный отдых, могли донести до потребителя информацию о разнообразии и доступности своего продукта.

При этом, конечно, учитывая сложную ситуацию в отрасли, отсутствие объективной статистики, а также сложные взаимоотношения участников круизного рынка, у нас были и сомнения в успешности нового мероприятия.

И все же мы решились - первое профессиональное мероприятие "Фестиваль круизов", посвященное всем аспектам круизного рынка, было организовано медиахолдингом «Турбизнес» при поддержке Ростуризма и прошло в столичном отеле «Марриотт Новый Арбат».

Миссией фестваля стало продвижение круизных путешествий как одного из перспективных направлений развития внутреннего и въездного туризма.

В итоге мероприятие получилось действительно масштабным и очень успешным - нам удалось собрать в центре столицы ведущих операторов и агентов, продающих морской и речной отдых, а также около 400 посетителей (представителей турагентств, MICE-компаний, корпоративных клиентов).

Особенно приятно, что некоторые участники уже в ходе мероприятия заключили сделки и начали работать с новыми партнерами.