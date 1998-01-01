Мастер-класс

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Ирина Ильина
Руководитель отдела ТБ-Events, исполнительный директор RBT&MA
Что нового и интересного ждет участников и гостей "Фестиваля круизов - 2017"?
Пятого апреля прошлого года в Москве впервые прошел «Фестиваль круизов», который  стал заметным событием профессиональной туристической жизни столицы. Как пришла  идея проведения подобного мероприятия? 

В последнее время эксперты туризма и профессионалы туротрасли много говорят о том, что   морские и речные круизы, как вид туризма, еще не до конца оценены в нашей стране. При этом в мире – это один из самых востребованных, стабильных и едва ли не самый безопасный вид отдыха.

 

При этом представители этого достаточно узкого сектора рынка, как правило,  «терялись »  на профильных выставках и потому  остро нуждались в целевом  В2В-мероприятии.

 

Стало очевидно, что назрела потребность в специализированной площадке для продвижения направления в целом, где бы  туроператоры и «целевые» агенты, продающие круизный  отдых, могли  донести до потребителя  информацию о разнообразии и доступности  своего продукта.

При этом, конечно,   учитывая сложную ситуацию в отрасли, отсутствие объективной статистики,  а также  сложные взаимоотношения  участников круизного рынка, у нас были и сомнения в успешности нового мероприятия.

 

И все же мы решились - первое профессиональное мероприятие "Фестиваль круизов", посвященное всем аспектам круизного рынка, было организовано медиахолдингом  «Турбизнес» при поддержке Ростуризма и прошло в столичном отеле «Марриотт Новый Арбат».

Миссией фестваля стало продвижение круизных путешествий как одного из перспективных направлений развития внутреннего и въездного туризма.

 

В  итоге мероприятие получилось действительно масштабным и очень успешным -  нам удалось собрать в центре столицы ведущих операторов и  агентов, продающих  морской и речной отдых, а также около 400 посетителей  (представителей турагентств, MICE-компаний, корпоративных клиентов).

Особенно приятно, что некоторые  участники  уже в  ходе мероприятия заключили  сделки и начали работать с новыми партнерами.

Что послужило поводом расширить в этом году географию проведения фестиваля?

Мы получили хорошие отзывы и благодарности как от участников, так и посетителей, а необходимость продолжить мероприятие стала для нас очевидна  по  результатам проведенного  анкетирования  участников и гостей.

Как отметили участники, показателем большой заинтересованности стали полные залы на мастер-классах и панельных дискуссиях.

 

В итоге «Фестиваль круизов» получил статус ежегодного мероприятия и в 2017 году пройдет уже в двух российских столицах: 4 апреля в Москве,   в столичном «Президент-Отеле»  и 6 апреля в С-Петербурге,  в отеле «Эмеральд».    

В дальнейшем планируем  проводить «Фестиваль круизов» и в других городах.

Чем  еще, кроме расширения географии, будет отличаться «Фестиваль круизов - 2017»?

Мы постарались учесть  организационные недочеты, которые имели место в прошлом году:  предусмотрели  отдельное помещение под кофе-брейки  для участников, приняли меры к усилению «фейс-контроля» посетителей.

Как и в прошлом году гостей и участников ждет насыщенная программа, включающая workshop и мастер-классы, пресс-конференцию и панельные дискуссии.

Для создания атмосферы праздника мы планируем, как и в прошлом году,  использовать анимацию, квесты и лотерею с призами от участников.

Какой состав участников  ожидается в этом году?

Мы рассчитываем, что участники прошлогоднего фестиваля смогли оценить возможности мероприятия, что позволит нам существенно расширить круг  участников и целевую аудиторию.

 

В этом году свое участие в фестивале уже подтвердили компании  «Инфлот круизы и путешествия», «Виа Марис», «Мостурфлот», Круизный Дом "МК", «Клуб путешествия Special», «Инфофлот», «Бриз Лайн»,  «Водоходъ», «Истлэнд»,  круизная компания «ГАМА», «Нептун», «ТАРТУС-ТУР»,   ВолгаWolga, CruiseLine («Болеро Интур»),  BookingFlot, ,  «Карлсон Туризм»,  «Пак Групп», «Ганце Вельт Рус», «Ника»  и

другие ведущие компании.

Партнером мероприятия  в этом году выступает компания «Инфлот круизы и путешествия".

 

Зарегистрироваться для участие в фестивале, узнать подробнее о составе участников и  деловой программе мероприятия, а также прочитать последние новости круизного рынка можно на нашем сайте: festival-cruise.ru.

А каковы планы отдела  ТБ-Events Издательского Дома «Турбизнес» в целом?

Кроме «Фестиваля круизов» в  Москве и Санкт-Петербурге, мы планируем целую серию мероприятий по актуальным направлениям  рынка -  Workshop «Путешествие за здоровьем»  (апрель), Второй фестиваль «Снежный калейдоскоп» (октябрь), ежегодную бизнес-конференцию Digital Travel Day (октябрь),  а также масштабное ежегодное мероприятие - торжественную церемонию вручения главных отечественных  профессиональных наград в области бизнес-туризма Russian Business Travel & MICE  Award.
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Руководитель отдела ТБ-Events, исполнительный директор RBT&MA
Что нового и интересного ждет участников и гостей "Фестиваля круизов - 2017"?
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