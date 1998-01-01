Мастер-класс

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Ирина Ильина
Руководитель отдела ТБ-Events, исполнительный директор RBT&MA
Что нового и интересного ждет участников и гостей "Фестиваля круизов - 2017"?
Пятого апреля прошлого года в Москве впервые прошел «Фестиваль круизов», который стал заметным событием профессиональной туристической жизни столицы. Как пришла идея проведения подобного мероприятия?
В последнее время эксперты туризма и профессионалы туротрасли много говорят о том, что морские и речные круизы, как вид туризма, еще не до конца оценены в нашей стране. При этом в мире – это один из самых востребованных, стабильных и едва ли не самый безопасный вид отдыха.
При этом представители этого достаточно узкого сектора рынка, как правило, «терялись » на профильных выставках и потому остро нуждались в целевом В2В-мероприятии.
Стало очевидно, что назрела потребность в специализированной площадке для продвижения направления в целом, где бы туроператоры и «целевые» агенты, продающие круизный отдых, могли донести до потребителя информацию о разнообразии и доступности своего продукта.
При этом, конечно, учитывая сложную ситуацию в отрасли, отсутствие объективной статистики, а также сложные взаимоотношения участников круизного рынка, у нас были и сомнения в успешности нового мероприятия.
И все же мы решились - первое профессиональное мероприятие "Фестиваль круизов", посвященное всем аспектам круизного рынка, было организовано медиахолдингом «Турбизнес» при поддержке Ростуризма и прошло в столичном отеле «Марриотт Новый Арбат».
Миссией фестваля стало продвижение круизных путешествий как одного из перспективных направлений развития внутреннего и въездного туризма.
В итоге мероприятие получилось действительно масштабным и очень успешным - нам удалось собрать в центре столицы ведущих операторов и агентов, продающих морской и речной отдых, а также около 400 посетителей (представителей турагентств, MICE-компаний, корпоративных клиентов).
Особенно приятно, что некоторые участники уже в ходе мероприятия заключили сделки и начали работать с новыми партнерами.
Что послужило поводом расширить в этом году географию проведения фестиваля?
Мы получили хорошие отзывы и благодарности как от участников, так и посетителей, а необходимость продолжить мероприятие стала для нас очевидна по результатам проведенного анкетирования участников и гостей.
Как отметили участники, показателем большой заинтересованности стали полные залы на мастер-классах и панельных дискуссиях.
В итоге «Фестиваль круизов» получил статус ежегодного мероприятия и в 2017 году пройдет уже в двух российских столицах: 4 апреля в Москве, в столичном «Президент-Отеле» и 6 апреля в С-Петербурге, в отеле «Эмеральд».
В дальнейшем планируем проводить «Фестиваль круизов» и в других городах.
Чем еще, кроме расширения географии, будет отличаться «Фестиваль круизов - 2017»?
Мы постарались учесть организационные недочеты, которые имели место в прошлом году: предусмотрели отдельное помещение под кофе-брейки для участников, приняли меры к усилению «фейс-контроля» посетителей.
Как и в прошлом году гостей и участников ждет насыщенная программа, включающая workshop и мастер-классы, пресс-конференцию и панельные дискуссии.
Для создания атмосферы праздника мы планируем, как и в прошлом году, использовать анимацию, квесты и лотерею с призами от участников.
Какой состав участников ожидается в этом году?
Мы рассчитываем, что участники прошлогоднего фестиваля смогли оценить возможности мероприятия, что позволит нам существенно расширить круг участников и целевую аудиторию.
В этом году свое участие в фестивале уже подтвердили компании «Инфлот круизы и путешествия», «Виа Марис», «Мостурфлот», Круизный Дом "МК", «Клуб путешествия Special», «Инфофлот», «Бриз Лайн», «Водоходъ», «Истлэнд», круизная компания «ГАМА», «Нептун», «ТАРТУС-ТУР», ВолгаWolga, CruiseLine («Болеро Интур»), BookingFlot, , «Карлсон Туризм», «Пак Групп», «Ганце Вельт Рус», «Ника» и
другие ведущие компании.
Партнером мероприятия в этом году выступает компания «Инфлот круизы и путешествия".
Зарегистрироваться для участие в фестивале, узнать подробнее о составе участников и деловой программе мероприятия, а также прочитать последние новости круизного рынка можно на нашем сайте: festival-cruise.ru.
А каковы планы отдела ТБ-Events Издательского Дома «Турбизнес» в целом?
Кроме «Фестиваля круизов» в Москве и Санкт-Петербурге, мы планируем целую серию мероприятий по актуальным направлениям рынка - Workshop «Путешествие за здоровьем» (апрель), Второй фестиваль «Снежный калейдоскоп» (октябрь), ежегодную бизнес-конференцию Digital Travel Day (октябрь), а также масштабное ежегодное мероприятие - торжественную церемонию вручения главных отечественных профессиональных наград в области бизнес-туризма Russian Business Travel & MICE Award.
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Предыдущие мастер-классы:
Ирина Ильина
Руководитель отдела ТБ-Events, исполнительный директор RBT&MA
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