Турбизнес, №5, Март 2017 « Вернуться к журналу



Цифра и ручное управление…

Семейный бизнес в туристической отрасли, кроме прочих преимуществ, имеет еще и такое: два поколения могут сравнивать взгляды и подходы к происходящему на рынке, обращая результат в свою предпринимательскую пользу. У отца и сына Мурадянов есть к тому же бонус: они работают в разных странах, причем одна в основном отправляет, а другая – принимает. Сирак Мурадян – глава принимающей компании Al Khalidiah Tourism, ОАЭ. Артур Мурадян – генеральный директор компании «Спейс Тревел», Москва. Мы решили задать им одинаковые вопросы и извлечь из ответов свой журналистский интерес. 1. Какие главные черты определяют сегодня российский туристический рынок? Обобщая: большой палец вверх или большой палец вниз? 2. Какие туроператоры котируются на рынке выше остальных? Что надо делать/сделать, чтобы попасть в их число? Какие качества и принципы ценятся сейчас в бизнесе в первую очередь? 3. Создается впечатление, что ярких сделок/слияний/поглощений больше не происходит. Почему? 4. Вопрос к Мурадяну-старшему: вы купили бы сегодня еще один Space Travel? И к младшему: а вы? 5. Дайте краткую характеристику базовому элементу турбизнеса: в чем состоят особенности и тонкости работы российского ТО с принимающими компаниями и наоборот – принимающей компании с российскими ТО? Не вообще, а сегодня? 6. Есть ли у вас представление об идеальной модели управления компанией? Не является ли стремление отстраивать бизнес-процессы своего рода иллюзией – реальность все равно берет верх? 7. Насколько технологичной должна быть современная туристическая компания? Надо ли бесконечно следовать за цифровой модой, или все мы здесь приговорены к ручному управлению? 8. Скажите несколько слов о своих сокровенных планах a) в бизнесе, б) в жизни. 9. Пожелайте друг другу чего-то особенного. 10. О чем мы вас не спросили? Сирак Мурадян 1. Российский рынок сейчас находится на подъеме, по крайней мере, на эмиратском направлении это выглядит именно так. Здесь много хороших новостей, главная из которых – отмена с 1 февраля виз для граждан России. У нашей компании на 50% увеличился объем продаж. Конечно, Египет и Турция своего нового слова пока не сказали, но большой палец в общем-то вверх. 2. На мой взгляд, сейчас больше котируются средние, а не массовые туроператоры. С ними легче и надежнее работать. Известно, что есть и другое мнение – у большого оператора запас прочности выше. С финансовой точки зрения это, может быть, и так, но что касается прочности при продолжающемся демпинге – тут я не уверен. Оставаясь средним, развивать клиентскую базу и дорожить ею – вот правильный путь. Чтобы попасть в такое множество, оператор должен быть большим специалистом по своим направлениям. Второе – надо завоевать авторитет на туристическом рынке. А он обеспечивается в первую очередь состоянием твоих финансов. Так круг и замыкается. 3. Чтобы сейчас совершать сделки, нужно иметь ясное представление о будущем приобретаемой компании. На нестабильном рынке это трудно. Громких слияний нет, и я думаю, не будет в ближайшее время, но в стратегическом смысле этот процесс продолжится. Когда два крупных оператора становятся одним – это интересно, я сам неоднократно вел такие переговоры. 4. Нет, сейчас бы не купил. Нам пока всего хватает, к нашему счастью, и Мурадян-младший продолжает поднимать престиж Spaсe Travel, доказывая на рынке, что сделка была успешной. 5-7. Работа российских туроператоров намного, на мой взгляд, сложнее, чем у нас на приеме. Во-первых, российский рынок огромен, и конкуренция там соответствующая. Принимающая страна невелика, и конкуренция ей пропорциональна. Однако человеческий фактор важен и там, и здесь. Мое мнение может отличаться от мнения моего сына, но этот фактор главенствует. Да, компания Al Khalidiah Tourism несколько отстает от конкурентов в Эмиратах технологически, но по объемам мы занимаем первое место по приему на рынке СНГ. Почему? Срабатывает упомянутый фактор. Если хотите, назовите это ручным управлением. Есть доверие к конкретному человеку, руководителю, к компании, и компания неоднократно доказывала во время всех этих банкротств свою надежность. Никто не пострадал, и это очень значимое обстоятельство. А сколько технологичных компаний пытались отбить от нас наших стратегических партнеров! Не удалось. 8. О развитии бизнеса расскажу подробно ближе к осени. Появятся новые продукты и новые проекты: в нашу группу входят гостиницы, транспортная компания, экскурсионная компания, так что простор есть. 9. Дальнейшего процветания компании Space Travel. Творческих успехов его замечательной команде, новых-новых идей, которых у них и без того много. 10. Отношусь с уважением к моим сильным и серьезным партнерам в России, хочу поблагодарить их, а также читателей вашего журнала, который объективно освещает туристическую жизнь нашей страны. Артур Мурадян 1. Рынок сильно укрепился со стороны как операторов, так и агентов, и это положительный факт. Конкуренция не снизилась, но «игрокам на час» в условиях новых сложных требований действовать стало труднее. При этом палец все-таки вниз: достаточно сказать, что абсолютно нерегулируемой остается интернет-торговля в области туризма. Это самое большое упущение. Интернет-отрасль туризма динамична и гибка, она всегда находит подход к клиенту и не ограничена ничем, поскольку находится вне правового поля. Это упущение законодателя. 2. Мне кажется, более востребованы сейчас операторы массовых направлений, поскольку их продукт зачастую просто не имеет конкуренции по части регулярной перевозки. Наверное, это главное ограничение. Но востребован также средний и ниже среднего по стоимости продукт. Мы видим ренессанс нишевых туроператоров, которые готовы рисковать и вкладываться в развитие. Псевдо- и квазиоператоры уйдут. Все эти VIP-агентства категории luxury travel, состоящие из одного человека-витрины – мертворожденный продукт. Выше всех стоят те, чья репутация ценится рынком, кто не запятнал себя скандалами с клиентами и способен отстоять свой продукт. Это может прозвучать непривычно, но повторю: отстоять, обосновать продукт перед лицом рынка и поддерживать его на должном уровне. 3. У инвесторов есть разочарование в российском бизнесе в целом. Говорить же о внутрироссийских сделках и раньше было зачастую от лукавого, потому что ни одна из них, по большому счету, не оставила стороны довольными. Сейчас, как ни странно, лучшее время для инвесторов входить в туристический рынок. Но многие устали… Возникло затишье, связанное с непониманием дальнейшего развития законодательства. Как только все осознают, что больше ничего меняться не будет, могут начаться сделки. 4. Интересный вопрос. Концептуально, наверное, да, но не за ту же стоимость. 5. Работа с принимающими: сейчас нам уже не дают тех баснословных отсрочек, которые были когда-то, всё стало заметно формальнее и строже. Но и мы стали требовать больше, поскольку теперь платим сразу. Гораздо проще стало сменить поставщика, больше возможностей требовать сервиса, достойного того уровня, который не доставляет дискомфорта партнерам. С точки зрения отношения к нам: для иностранных DMC россияне вроде бы и не перестали быть любимыми клиентами, поскольку достаточно много тратят, но за последние два года свое ключевое, стратегическое значение они утратили. Поставщики не готовы давать те же условия за былые заслуги. Только реальный бизнес! 6-7. Идеальная модель управления – это иллюзия. Бизнес, неспособный вовремя осознать, что он идет неверным путем, и в кратчайшие сроки перестроить процессы, – это паровоз без стоп-крана. Говоря же о следовании цифровой моде, я могу уверенно сказать, что в целом уровень информатизации туристической отрасли в России на голову превосходит любой зарубежный из известных мне в b2b-сегменте. Что же касается погони за последними IT-тенденциями и технологиями, которые помогут всё перелопатить и всё поменять, то она вредна. Такое поведение для компании, не занимающей первое или второе место в России по туроперейтингу, бессмысленно. Пустая трата денег. Мы для себя поняли и остаемся при этом мнении, что успех коренится в качестве обслуживания и внимании, которое мы можем дать клиенту в лице агентства. Продукт у всех един! Ручное управление имеет место, и очень часто, но в наших условиях это не противоречит цифре. 8. Амбициозные планы в бизнесе – своя авиаперевозка, свои крылья. Над этим и работаем. А в жизни – участие в чемпионате мира по ралли на полном расписании. Пусть придется потерять один год из бизнеса. Это желание, которое может реализоваться. 9. Терпения в первую очередь. Уметь так же остро, как прежде, оценивать риски. И ничего не менять в своем подходе к работе с людьми. 10. Трудно ли работать со своим отцом? Нет, если вы друг друга не уважаете.



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