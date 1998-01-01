С полюсом в душе





Неутомимый российский путешественник, капитан дальнего плавания, яхтсмен, член Союза писателей, протоиерей Русской Православной Церкви Московского Патриархата Федор Конюхов после успешного завершения кругосветного полета на воздушном шаре «Мортон» приступил к изготовлению теплового аэростата для полета в стратосферу с целью установить новый рекорд высоты.

Не так давно вы установили абсолютный мировой рекорд, облетев вокруг земного шара за 11 дней 5 часов 11 минут или, другими словами, за 269 часов и 11 минут…

Да, в июле 2016 года мне удалось это с первой же попытки. Продолжительность полета стала беспрецедентно короткой, и прошлый рекорд в этой категории, установленный американцем Стивеном Фоссеттом, был побит на 51 час и 22 минуты.

К вам часто подходят молодые и не очень путешественники и просят наставления. Что вы им обычно советуете?

Как правило, я спрашиваю у них: почему вы решили встать на этот путь? Почему вы не хотите быть, например, писателями или музыкантами? Они отвечают – у нас нет таланта на это. Но ведь, чтобы стать путешественником тоже необходим талант. И путешественник – это отнюдь не искатель приключений, гоняющийся за экстримом и сенсациями. Многие, очень многие, кто так считал, лишились жизни без всякого смысла. Так нужна ли эта неоправданная игра со смертью?

Что же, по-вашему, настоящее путешествие?

Это всегда неожиданные трудности и препятствия, которые приходится преодолевать, иногда с большим риском. А одиночные путешествия опасны и коварны вдвойне. В них приходится рассчитывать только на себя. На свои навыки, опыт, знания, выдержку и веру. Например, в иных местах мирового океана есть так называемые «мертвые зоны», природные акустические провалы, в которых нет вообще никакой связи с внешним миром: зашел – и потерялся…

Что объединяет ваши путешествия?

Прежде всего, жажда странствий и приключений. Хочется смотреть на земной шар глазами не праздного туриста, а исследователя, человека Божьего, познающего мир изнутри. И, конечно, романтика. Романтика дальних странствий, новых открытий. Сколько раз я путешествовал по разным странам – нет ни идеальных, ни плохих стран, все живут во грехе. Но в мире нет ни одного некрасивого места: природа не способна создавать некрасивые вещи, неприглядными их делает только человек.

Сейчас я священник, и можно сказать, что на этот путь меня привели мои многочисленные путешествия. Я был верующим всегда, такая уж у нас семья: мой дед священник и его брат тоже, он даже канонизирован как новомученик. У каждого путешественника, идущего к своей цели, Полюс в его душе.

Какие страны из тех, что вы посетили, были самыми необычными?

Гренландия, где «ничего не происходило, ничего не происходило, и ничего не происходило…», – на самом деле весьма загадочный континент. С высоты птичьего полета эта страна формой напоминает ведьмин башмак, лежащий на боку пяткой к арктической полярной шапке, язычком повернутый к Датскому проливу, а мыском уткнувшийся в Атлантический океан. Более трех четвертей территории страны покрыты льдом. История этой страны напоминает хитрого зверя; она представляет собой смесь древних саг, невероятных событий, научных фактов и гипотез. Согласно легенде, около 5 тысяч лет назад на острове жили два племени, о которых сведений не сохранилось. На их место пришли представители племени саккак, о котором известно чуть больше, – археологи нашли несколько предметов его материальной культуры. Научные данные и гипотезы не в состоянии объяснить, откуда приходили сюда люди, куда они потом исчезали… Специфическая география и близость к Северному полюсу являются причиной ряда природных феноменов, наиболее впечатляющими из которых являются северное сияние и «фата-моргана» (эффект оптического обмана, мираж). Но если северное сияние просто весьма завораживающее действие, то «фата-моргана» представляет собой серьезную опасность для психики.

А в каких-нибудь необычных отелях вы останавливались? По какому принципу вы выбираете себе место для «цивилизованной дислокации»?

Выбираю отель, где меня любят и ждут. А такие гостиницы есть всегда и везде, практически во всех странах мира. Мне не особо важна звездность или какие-то определенные условия. Самое главное – это атмосфера. Когда вокруг единомышленники, которые понимают тебя, знают о твоих делах. Зачем ты здесь и что собираешься делать.

Ваши путешествия – это всегда захватывающее приключения, за которыми наблюдают тысячи людей по всему миру…

Да, безусловно, приключения всегда волнуют и возбуждают истинного исследователя. Но я никогда не пускался в погоню за ними бездумно. Чтобы человек правильно развивался, необходимо развивать не только тело, но и ум, и духовность. Это три ипостаси, на которых, на мой взгляд, должен стоять человек. Путешествие ради одного спортивного рекорда – тоже, на мой взгляд, неполноценно.

Вас можно назвать профессиональным путешественником?

Для обыкновенных людей путешествие – это не профессия. И я тоже не профессионал. Профессионализм в моем деле – вещь коварная, есть опасность «заиграться», почувствовать ложную безопасность. Тысячи искателей приключений разных стран и национальностей год из года покидают насиженные места и кардинально меняют свой образ жизни, становясь – кто на короткое время, кто навсегда – путешественниками. Одни добиваются того, что ищут, другие возвращаются ни с чем, третьи находят себе могилу среди льдов или скал... Конечно, страх присутствует. Я всегда боюсь, начиная новое путешествие. Поводов для беспокойства много. Боюсь за жизнь, хочется вернуться к семье, детям, внукам. И здесь, несомненно, важен четкий просчет всего пути, взвешивание всех вариантов. Но, это, увы, в идеале, а в реальной жизни все просчитать невозможно. Все мы под Богом ходим.

Я уверен, что путешествия как вид деятельности не умрут. Сейчас мир уже другой, на смену приходят новые, совсем другие путешественники, с другими целями и задачами. Но я рад, что в нашей жизни не переводятся люди, мечтающие «обладать» миром и дышать воздухом свободы.

Беседовала Татьяна Белоножкина