Круизы пошли в рост

Кризис спроса на морские круизы в России преодолен: с середины 2016 года направление показывает устойчивый рост объемов продаж, сопровождаемый заметным увеличением их глубины и спектра востребованных клиентами туров. А в 2017-м отрасль, по оценкам экспертов, ожидает еще большая положительная динамика, основанная на росте курса рубля и интереса к безопасным и комфортным путешествиям по морям и океанам.

ТЕКСТ ВЛАДИМИР СЕРГАЧЕВ

Факт налицо: найти специалиста, который негативно оценил бы ближайшие перспективы, не удалось. Даже скептики полагают, что продажи в сфере морских круизов и впредь будут расти с темпом не менее 20–25% в год. Причем уверенность, с которой представители отрасли смотрят в будущее, основана вовсе не на пустом месте: результаты прошлого года позволяют им говорить о существенном росте направления. И если одни профессионалы оценивают итоги 2016-го и перспективы 2017 года довольно скромно, другие говорят о принципиальном изменении рыночной ситуации.

Вышли в плюс

В целом ожидания весьма позитивные: на этом сегменте туристического рынка ветры положительных перемен задули раньше, чем это наблюдается по «земным» турам. А главными тенденциями стали рост объемов продаж, увеличение их глубины и доли запросов на нестандартные и дорогие путешествия.

«Конечно, докризисный уровень еще не достигнут. Но спад остановился: в 2016-м продажи, по сравнению с 2015 годом, выросли на 20–25%, – оценивает ситуацию президент компании «Нептун» и Ассоциации круизных операторов России Валентин Елисеев. – То ли люди приспособились к новым условиям и те, у кого остались деньги, перестали выжидать и откладывать, то ли у населения их стало больше. Но спрос стал явно выше».

Согласен с коллегой и директор по продажам «Ганце Вельт РУС» Роман Чударев. По его мнению, вторая половина 2016 года, по сравнению с наметившейся в кризисные 2014–2015 годы стагнацией, показала хорошую динамику роста продаж. «Увеличилась их глубина, и если в середине года она достигала максимум 6–7 месяцев, то в конце 2016-го мы активно продавали круизы и на 10 месяцев вперед, – констатирует он. – При этом растет число нестандартных запросов и повышается спрос в сегментах «премиум» и «люкс».

«В январе и феврале этого года объемы реализации растут просто ударными темпами, опережая аналогичные продажи 2016-го в разы, – удивляется и заместитель директора «Бриз Лайн» Илья Милитицкий. – Особенно приятно то, что опять стала увеличиваться глубина продаж: этого не наблюдалось с конца 2014 года».

Аналогично высказываются практически все игроки рынка. Причем мнения схожи как у представителей компаний, реализующих «массовый» и максимально широкий спектр круизного турпродукта (в первую очередь – класса «стандарт»), так и у операторов, специализирующихся на определенном его сегменте. В частности, в компании «Карлсон Туризм», имеющей департамент круизов Cruise Luxe, заявляют о намерении в 2017 году добиться докризисных результатов 2014-го и готовности составить конкуренцию некоторым «старым» круизным туроператорам. А в Клубе путешествий Special на фоне слабого увеличения числа клиентов растет количество бронирований экспедиционных круизов класса «люкс» (5*).

Что и позволяет говорить о «приятном росте общей выручки». Если же говорить об объемах, в разных компаниях заявляют о разных же показателях, неизменно сообщая об увеличении продаж. Причем представители некоторых операторов убеждают, что сейчас реализация превышает уровень аналогичного периода 2016 года в 2–3 раза.

«Показатели продаж первых двух месяцев года дают основание полагать, что рынок в этом году «на подъеме», – констатирует Юлия Дмитриева, директор по круизному продукту туроператора «Инфлот круизы и путешествия». – Наблюдаем как минимум 30% прироста в сравнении с тем же периодом прошлого года. Растет и глубина продаж: в этом феврале активно бронировались круизы на следующие новогодние каникулы. Судя по началу года, он станет плодотворным и для корпоративных заказов».

С учетом положительных изменений гораздо внимательнее к российскому рынку стали относиться и международные круизные операторы. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что совсем недавно Россию посетили делегации Costa Cruises и MSC Cruises.

При этом если Андреа Тавелла, корпоративный директор по развитию Costa Cruises, лишь подчеркнул большую перспективность российского рынка, исполнительный директор MSC Cruises Анжело Капуро прямо заявил, что «из развивающихся рынков Россия для нас – номер один». В связи с чем, не без участия российских партнеров, оператор поставил перед собой амбициозную задачу в обозримой перспективе увеличить число обслуженных туристов с нынешних 1,7 до 4,5 млн человек. А поскольку обе круизные компании активно осваивают рынок России и являются одними из немногих, кто осуществляет посадку туристов в ее портах (в частности, в Санкт-Петербурге), планы по расширению турпотока и в том, и в другом случаях вполне осуществимы.

Впрочем, наряду с основными, эксперты называют и другие тенденции современности. В частности, они говорят об увеличении числа россиян, по причине наличия «длинной» действующей визы (шенгенской или американской) рассчитывающих на появление «горящих» круизов в грядущем сезоне. «Еще одна тенденция – высокий спрос на более дешевые короткие круизы, – констатирует Роман Чударев. – На каждый запрос на двухнедельный круиз приходится 5–7 запросов на недельные». Впрочем, по его оценке, эта тенденция совпадает с мировой, поскольку большинство игроков бюджетного сегмента предлагает на самых популярных европейских направлениях 90% именно 7–8-дневных круизов.

С учетом перспективности направления, в когорте рыночных игроков, реализующих в России круизы популярных мировых компаний, появляются и новички. В частности, располагая 14 собственными судами, TUI недавно организовал бронирование туров на лайнерах таких компаний, как Royal Caribbean, Celebrity Cruises, TUI Сruises, TUI Thomson и др.

Подчеркивая наличие позитивных тенденций (рост объемов продаж, их глубины, а также расширение спроса за счет нестандартных вариантов), эксперты говорят если не о светлом, то о внушающем уверенность будущем.

Акценты спроса

Предпочтения большей части как «старых», так и новых круизных клиентов меняются мало, в этом уверены практически все игроки рынка. Однако некоторые нюансы у спроса образца 2017 года все же есть.

Первые два места в рейтинге популярности морских круизов у россиян неизменно занимают путешествия по Средиземному морю и по Северной Европе. «Наряду со стремлением купить тур подешевле и связанной с этим частой сменой агента в погоне за скидкой неизменно наблюдается высокий интерес к турам по Средиземному морю», – говорит, к примеру, Валентин Елисеев. Как он, так и другие эксперты отмечают: морские туры с отдыхом на Средиземноморье (как Западном, так и Восточном) сейчас покупают не только на сезон 2017-го, но даже 2018 года.

Что касается туров по Северной Европе (по Балтике и с выходом к норвежским фьордам), здесь наибольший интерес, пожалуй, представляют круизы, осуществляемые с посадкой в Санкт-Петербурге. «Явно повысилось количество запросов на круизы из городов России и в первую очередь из Петербурга, – замечает Роман Чударев. – К примеру, самые экономичные круизы на Costa Mediterranea уже в феврале были полностью распроданы на июнь и половину июля 2017 года». В свою очередь Илья Милитицкий подчеркивает, что «туристов больше всего интересуют либо круизы из домашних портов, либо новинки».

Согласны с ним и другие эксперты. В частности, в «Круизном Доме «МК» и в «Карлсон Туризме» отмечают всплеск интереса россиян к круизам по Персидскому заливу. «Значительному росту продаж круизов из Дубая способствуют упрощение визового режима и оформление визы в порту прилета», – считает Светлана Пославская, руководитель департамента Cruise Luxe компании «Карлсон Туризм». А в «МК» к названному добавляют такие факторы, как наличие множества удобных авиарейсов из России, а также то, что для ее жителей это самый близкий регион, куда в круиз можно отправиться даже зимой.

В PAC Group и некоторых других компаниях, наряду с увеличением объемов продаж по ОАЭ, говорят о значительном росте спроса на карибские круизы. По словам генерального директора компании Ильи Иткина, если круизы из ОАЭ в прошлом году продемонстрировали рост в несколько десятков процентов, то карибские «выросли» сразу на 166%. «При этом в первую очередь речь идет о безвизовых рейсах MSC из Гаваны», – уточняет он.

Причем объясняется рост спроса на эти направления не только возможностью клиентов «пожариться» под солнцем. Как считают эксперты, большим плюсом таких круизов является их безвизовость. «К традиционным безвизовым круизам по Карибам (без захода на территорию США), круизам по Южной Америке и условно-безвизовым круизам по Юго-Восточной Азии (там требуется электронная виза Сингапура) теперь добавились и круизы из Дубая, в которые уже сейчас можно отправиться без визы», – отмечают профессионалы.

Впрочем, растет спрос и на круизы в других регионах мира. Например, в «Бриз Лайн» отмечают увеличение популярности круизных программ по Японии, а также новогодних круизов по Азии из Сингапура. Аналогичного мнения придерживается и Валентин Елисеев, отмечающий, что в апрельский круиз по Японии уже собрана большая группа. А вот в Клубе путешествий Special в качестве самых популярных у клиентов туров называют экспедиционные круизы на лайнере Silver Explorer 5* в Антарктиду, на Фолклендские острова и Южную Георгию, на Соломоновы острова и Вануату, на Чукотку и остров Врангеля. А также на Северный полюс на атомном ледоколе…

В целом картина потребительского спроса на морские круизы остается стабильной. По оценке экспертов, весной и летом большая часть российских клиентов предпочитает путешествовать по Средиземному морю и вблизи от стран Северной Европы, а вот осенью и зимой спрос смещается на «пляжные» регионы мира, включая Карибы, Персидский залив, а также азиатские круизы в теплых морях.

Впрочем, определенная потребность имеется и в репозиционных круизах, включая путешествия с посадкой в Петербурге. К ним, в частности, относятся весенние маршруты из Средиземного моря в Северную Европу и осенние в обратном направлении, а также круизы из Нового Света в Старый (или наоборот). В частности, речь идет о 19-дневном круизе из Петербурга в Нью-Йорк, который в этом году начнется 5 сентября в Питере на новом лайнере Regal Princess 5* LUX.

Родные пенаты

В главных круизных «воротах» России, Петербурге, в 2017 году будет аншлаг. По словам коммерческого директора порта «Морской фасад» Алексея Панфилова, общий объем пассажиропотока в Питере составит 592 тысячи человек, что почти на 20% больше, чем в 2016-м. А общее число судов, которые придут в город на Неве, достигнет 323.

В 2016 году в Петербург осуществили заход 14 новых лайнеров, включая суда таких компаний-новичков, как Hapag Lloyd Cruises, Sea Cloud Cruises и Windstar Cruises. Вместе с тем «погоду» все равно делают такие крупные компании, как Carnival Corporation, Royal Caribbean, MSC и Norwegian Cruise Line: на их долю в Петербурге приходится 68% общего числа судозаходов и 82% пассажиров. Увы, но пока город на Неве так и не стал отправной круизной точкой: фактически посадку здесь осуществляют только 2–3 компании, а число стартовавших в круиз из Питера в навигацию 2016 года не превышает 9 тысяч человек.

Интерес к Петербургу есть как у круизных компаний, так и у пассажиров. Вместе с тем вызывает беспокойство проблема «пиратства» на рынке обслуживания круизных туристов. В 2016 году, по экспертным оценкам, доля «левых» экскурсий, предоставляемых пассажирам на теплоходах таких компаний, как Royal Caribbean Cruise Line, Princess Cruise, Norwegian Cruise Line и других, составила в городе на Неве от 30 до 45%. «Не обремененные расходами, с минимумом штата, «пиратские» компании, реализующие услуги через интернет, легко способны сделать клиенту значительную скидку (по сравнению с ценой круизной линии), одновременно получая заметно больше прибыли, чем его официальные принимающие партнеры, – констатирует генеральный директор компании «Арктур Трэвел» Елена Мальченок. – Практически ничего не вкладывая, они снимают с рынка «сливки». Но поскольку для конечного клиента это выгодно, он все чаще предпочитает «пирата». И, в отличие от многих других портов мира, в Петербурге эта проблема никак не решается – ситуация отдана на откуп рыночным отношениям».

Есть сдвиги в деле привлечения круизеров и на Дальнем Востоке. В частности, в сезоне 2017 года число круизных лайнеров, посетивших Владивосток, должно вырасти почти вдвое (с шести судов в 2016 году до 11 в этом). По словам директора Туристско-информационного центра Приморского края Дарьи Гусевой, условия визитов еще пяти лайнеров пока обсуждаются. Причем судозаходы Costa Cruises и китайского оператора Chinese Taishan обещают сделать регулярными.

А вот на Черном море дела в круизной отрасли, увы, идут плохо. Например, в Сочи, имеющем сейчас отличный морской пассажирский порт. Если в 2014-м речь там шла о 60 круизных судозаходах, то в 2015-м их осталось только 15, а достоверных цифр по 2016-му даже не называют.

Трудности роста

Среди проблем, которые в той или иной степени осложняют жизнь морской круизной отрасли России, эксперты без сомнений называют общую неустойчивую экономическую ситуацию, а также слабое знание специфики круизов среди турагентов. И, как следствие, нежелание их реализовывать.

«Нестабильность». «Общий тревожный фон». «Переменчивые курсы валют». «Падение доходов». Эти слова характеризуют причины сдерживания продаж морских круизов, по мнению Валентина Елисеева, Ильи Милитицкого и других профессионалов.

А вот в «Карлсон Туризме» или «Ганце Вельт РУС» уверены, что одним из таких факторов остается и слабая подготовка агентов к работе с таким специфическим продуктом, как морские круизы. «Сейчас нередко, в соответствии с духом времени, клиент пытается забронировать путешествие по морю самостоятельно или обращаясь в агентство, в котором нет профильного специалиста, – отмечает Роман Чударев. – Увы, но зачастую такие попытки заканчиваются плачевно и турист не получает того качества услуги, которое гарантируют профессионалы. И здесь одна из наших первоочередных задач – расширять число профильных агентов, обучая их тонкостям работы с продуктом».

Согласны с этим и в PAC Group. По ее данным, из всего количества вовлеченных в процесс сотрудничества агентов круизы реализует примерно 27%. И хотя 90% круизов продается именно через них, а число желающих реализовывать качественный и характеризующийся высокой возвратностью клиента «товар» все же растет, в компании уверены – чтобы увеличить продажи, надо постоянно прилагать большие усилия и расширять круг «круизных» агентов. Следуя в том же направлении, в корпоративном университете «Карлсон Туризм» даже ввели курс обучения по круизному продукту.

Что можно сказать в заключение? Ожидания на 2017 год у российских компаний, реализующих морские круизы и принимающих круизеров, радужные. Судя по всему, дно кризиса спроса для направления уже позади – продажи пошли вверх, демонстрируя явное желание вернуться к былым вершинам. Однако конкретные показатели все равно будет определять экономика: как бы ни был хорош круизный продукт, покупать его станут только при наличии денег, которые не жаль потратить на отдых.