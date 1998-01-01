Снялись с мели





Во время предстоящей навигации 2017 года на реки России обещают вывести весь имеющийся флот: спрос на внутренние речные круизы продолжает расти. Эксперты уверены: направление ждет увеличение объемов не менее чем на 20–25%.

ТЕКСТ ВЛАДИМИР СЕРГАЧЕВ

«Навигация-2016 ознаменовалась возросшим спросом и, пожалуй, стала одной из самых удачных за последние годы, – считает Андрей Михайловский, коммерческий директор круизной компании «Инфофлот». – Что особенно важно – зафиксирован прирост новой аудитории туристов, свидетельствующий о растущей популярности круизов по России среди наших сограждан». По его словам, интерес к этому виду отдыха увеличивается и в 2017-м, демонстрируя прирост в 25–30% относительно показателей прошлого года.

Соглашается с такой оценкой и генеральный директор круизной компании «ГАМА» (Нижний Новгород) Дмитрий Галкин. «Если сравнивать навигацию 2016-го с предыдущими, она была лучшей с 2008 года», – констатирует он.

Подтверждает тренд и директор круизного направления ГК «Истлэнд» (Иркутск) Татьяна Погодаева. «Круизы как турпродукт в 2016 году показали себя прекрасно, – говорит она. – Загрузка обоих наших теплоходов оказалась высокой как в пик сезона, когда она достигала 100%, так и в «низкий» сезон, когда теплоход «Александр Великий» (класс «стандарт») грузился на 90%, а «Империя» («премиум») – в среднем на 70%».

Но самое, пожалуй, главное для отрасли – впервые за последние десятилетия в России начали строить новый речной круизный флот.

Суда будут

Стоит напомнить: 29 декабря 2016 года компания «ВодоходЪ» и «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) подписали контракт на постройку четырехпалубного пассажирского круизного теплохода проекта PV300LMPP-110 класса «река–море». Его станут строить на верфи «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде. А еще в августе сходный по параметрам лайнер заложили на заводе «Лотос» в Астрахани.

Разработчиком концепта судна PV300 является «Морское инженерное бюро – СПб», а в качестве покупателей лайнера, способного перевозить около 340 пассажиров, называют ведущих операторов речных круизов страны. Судно способно работать как на реке, так и на море, а уровень его комфортности будет самым современным. На лайнере запланировано появление кают с «французскими» балконами, а площади стандартной (19 кв. м) и люкс-каюты (от 30 кв. м) позволят пассажирам чувствовать себя действительно зваными гостями.

И это вовсе не случайно. Дело в том, что новые суда, которые «живьем» должны появиться на туристическом рынке России к началу навигации 2020 года, в первую очередь ориентированы на иностранцев. Причем на тех, кто пока не едет в нее как раз потому, что имеющиеся в нашем распоряжении речные лайнеры не отвечают их высоким требованиям.

По мнению коммерческого директора туроператора «ВодоходЪ» Андрея Смолина, в первую очередь речь идет о туристах из Японии, некоторых азиатских стран, государств Ближнего Востока, а также части европейцев. Впрочем, он уверен, что «российские туристы тоже смогут приобрести путевки на новый корабль», который предполагается использовать и для морских путешествий в пределах акватории Черного моря.

Каждой «пичужке» – своя кормушка

При этом эксперты уверены: спрос на путешествия по рекам внутри России будет расти, но в связи с реальным недостатком средств у большей части потенциальных клиентов, в первую очередь он связывается с короткими турами.

Объяснение простое: круизные сутки на речном теплоходе в среднем обходятся туристу в 4–5 тысяч рублей на человека. А если речь идет о лайнере уровня 4* и выше – в 9–10 тысяч. «Можно, конечно, экономить: именно для этого появились речные лоукостеры, предлагающие туры по цене в 2–2,5 тысячи рублей в сутки, – считают представители отрасли. – Но не всегда выгода клиента в этом случае очевидна». Мнения по этому поводу действительно разные.

«Лоукостер – своеобразный «самообман», – считает, к примеру, исполнительный директор компании «НИКА» Михаил Корнышев. – Конечно, из первоначального «пакета» можно «вынуть» питание и экскурсии. Но для того, чтобы получить полноценное путешествие, турист все равно потратит сумму, равную, а то и превышающую стоимость обычного круиза. Разница между ними только в том, что его конечная цена платится не сразу. И есть некий психологический эффект».

В целом солидарна с ним и Татьяна Погодаева. «Да, сейчас круизный отдых пытаются адаптировать под самого массового потребителя. И на рынке появляется все больше предложений по «адекватной» стоимости, – констатирует она. – Но такой продукт, как круиз, должен быть очень качественным в принципе, и его удешевление может сказаться как на сервисе, так и на безопасности».

По словам руководителей компании «Мостурфлот», проект «речного лоукостера», который компания запустила в прошлом году, себя полностью оправдал. «Нас давно просили сделать доступный продукт, и мы его сделали», – говорит Константин Анисимов, председатель совета директоров компании оператора.

«В прошлом году впервые столкнулись с речными лоукостерами и решили, что это очень хорошо, – в свою очередь замечает Денис Мяченков, генеральный директор компании BookingFlot. – Ведь клиенты и их требования разные, и если человеку комфортно самого себя кормить и развлекать – ничего не имеем против. Просто надо понимать, что лоукостеры – это всегда ограниченное предложение. И их максимум – тур на 2–3 дня».

В этом сезоне больший спрос появился и на длинные путешествия, поэтому наверняка будут востребованы и комфортабельные лайнеры с максимумом сервиса и развлечений на борту. Что касается ценовой политики операторов, здесь они почти полностью солидарны друг с другом.

Андрей Михайловский, к примеру, уверен, что рост цен в отрасли останется в пределах инфляции и не превысит 10% к уровню прошлого года. А наличие роста спроса в 25–30% поставит барьер перед демпингом. «Такого явления, как демпинг, на рынке речных круизов в 2016 году не было. И в этом его тоже не ожидаем – спрос будет уравновешен предложением, – соглашается с ним Дмитрий Галкин. – Ведь главная задача ценообразования сейчас – не увеличивать стоимость круизов, четко отслеживая возможности клиентов».

«Мостурфлот» решил оставить цены на уровне прошлого года. «Однако если теплоход хорошо заполняется, стоимость оставшихся мест растет. Это нормальная практика, я бы даже сказала – справедливая. Тот, кто бронировал заранее, – сэкономил, тот, кто покупает круиз в последний момент, – платит больше и ограничен в выборе», – объясняет Светлана Гончарова, заместитель генерального директора компании.

В свою очередь Михаил Корнышев и Денис Мяченков полагают, что от повышения цены речных круизов все равно никуда не деться. «Растут в цене составляющие круиза – растет и его конечная стоимость», – говорит первый. «Наш основной покупатель – средний класс, и именно на его возможности нужно ориентировать ценовую политику», – отмечает второй.

При этом все эксперты согласны: львиная доля роста стоимости круизов обусловлена внешними факторами. Среди которых они уверенно называют увеличение расходов на содержание судов и их команд, на продукты питания и обслуживание лайнеров «на земле».

Характерной особенностью этого сезона называют и возросшую глубину продаж: если раньше, даже приобретая «длинные» круизы, клиенты стремились сделать это незадолго до отбытия, сейчас многие приобретают туры в рамках акций раннего бронирования, за 10–8 месяцев.

«Земельные» проблемы

Трудностей, тормозящих развитие речных круизов в России, хватает. В их числе специалисты уверенно называют старение флота, хроническое удорожание сервиса для его обслуживания, а также некоторые законодательные нюансы. Однако большая часть экспертов полагает: сейчас наибольшие сложности связаны с отсутствием современной туристической инфраструктуры «на берегу».

Конечно, на маршруте из Москвы в Петербург все более-менее хорошо. Но это ведь не вся Россия… «Для нас основная причина сложностей – отсутствие достаточно развитой туристической инфраструктуры на озере Байкал, – говорит Татьяна Погодаева. – Ежегодно потоки туристов растут, а вот количество гостиниц и транспортных средств увеличивается не с такой скоростью. И порой их просто не хватает».

В своем мнении она вовсе не одинока, поскольку за пределами Волго-Балта состояние береговой туристической инфраструктуры оставляет желать лучшего. Проблемы все те же: не хватает комфортабельного современного транспорта, квалифицированных специалистов и, самое главное, достаточного количества оборудованных стоянок. Причем таких, на которых пассажирам круизного судна было бы чем заняться.

Много ли таких появилось в России в последнее время? По пальцам пересчитать. С другой стороны, инвесторы и готовы были бы «вкладываться» в такие проекты, однако из-за «обмеления» потока речных туристов в последние годы чаще всего это было экономически невыгодно. А вот сейчас, когда интерес к речным круизам, как со стороны россиян, так и иностранцев, увеличивается, самое время не только строить новые суда, но и расширять земную инфраструктуру.

В заключение – отзыв одной из участниц круиза, оставленный после его завершения. «Являясь сотрудником турагентства, много путешествую по миру и, оказавшись в речном круизе по России, была несколько разочарована отсутствием нормальной инфраструктуры, – пишет она. – Цена за один день такого отдыха, конечно, не низкая, но ведь водный отдых вообще один из самых дорогих в этой сфере. Но, на мой взгляд, не стоит искать недостатки, постоянно ныть и жаловаться на туалеты, старые каюты и т. д. Конечно, это не 5* (хотя есть разные каюты и теплоходы), но вполне нормально и комфортно. Если вы понимаете, куда и зачем едете, осведомлены об условиях проживания и развлекательной программе, то либо соглашаетесь, либо нет. Ведь если что-то вас не устраивает или чересчур дорого, всегда есть возможность остаться дома. Только стоит ли? Ведь речной круиз – это приключение, о котором можно с удовольствием вспоминать годами».