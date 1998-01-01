Турбизнес, №5, Март 2017 « Вернуться к журналу



Отдых – рисковое дело? Лидером по количеству пострадавших туристов из России в 2016 году стала… Россия. Таковы данные РСТ, собранные из открытых источников. Далее в списке значатся Таиланд, Доминикана, Индия, Мексика, Турция. Мы обратились к ведущим страховщикам, чтобы узнать их рейтинг стран и оценку сегодняшнего состояния рынка туристического страхования. Чаще всего российские туристы простужаются во время отдыха, получают пищевые отравления или спортивные травмы. Статистика страховщиков по наиболее популярным причинам обращения не сильно разнится и практически не меняется. «В летний сезон инфекции верхних дыхательных путей и пищевые отравления занимают лидирующую позицию в рейтинге обращений. Зимой увеличивается количество обращений, связанных со спортивными травмами», – комментирует Егор Сафрыгин, директор департамента маркетинга «Медицина» Группы «АльфаСтрахование». Фактор сезонности отмечает и Лариса Антонова, заместитель начальника управления страхования путешествующих компании «Ингосстрах». «На горнолыжных курортах туристы чаще всего получают спортивные травмы, для тропиков характеры отравления пищей или аварии на двухколесном мототранспорте», – говорит эксперт. В компании «УРАЛСИБ Страхование» порядка 45% от всех заявленных страховых случаев в 2016 году пришлось на вирусные заболевания: ОРВИ, бронхит, синусит, ринофарингит, отит. Около 10% – это отравления и прочие кишечные заболевания. Еще около 15% – травмы, связанные с занятием спортом и катанием на скутерах и мотоциклах. Что касается распределения страховых случаев по странам, то здесь традиционно лидируют массовые направления отдыха. По словам Артема Искры, управляющего директора Департамента андеррайтинга розничного страхования массовых видов страхования «Группы Ренессанс Страхование», из года в год сохраняется костяк стран с наибольшим числом страховых случаев: это Болгария, Черногория, Таиланд, Кипр, Индия, США, Греция, Испания. В «АльфаСтраховании» также ставят на первое место Болгарию: в 2016 году большинство клиентов компании обращались за медицинской помощью именно в этой стране. В «ВТБ Страховании» первое место занимает Таиланд, хотя несколько лет назад лидерами по числу страховых случаев были Египет и Турция. Аналогичная ситуация – в «Ингосстрахе». «После запрета полетов в Египет и в связи с неспокойной обстановкой в Турции основной поток туристов переориентировался на Таиланд и Индию», – констатирует Лариса Антонова. С туристами, застрахованными в компании «УРАЛСИБ Страхование», неприятности чаще всего случаются в Таиланде, Болгарии, Испании, Австрии, Германии, Швейцарии. Представители страховых компаний отмечают, что за последние два года количество ситуаций, когда туристу не хватает страхового покрытия, заметно сократилось. Это произошло благодаря увеличению в 2015 году минимальной суммы покрытия для туристов, выезжающих за рубеж. «В связи с принятием закона о минимальной страховой сумме в 2 млн рублей случаев, когда россиянам, выезжающим за рубеж, не хватает средств на лечение или на медицинскую эвакуацию, стало меньше. Но иногда возникают ситуации, когда лимит по полису исчерпан и родственникам застрахованного приходится брать часть расходов на себя. Как правило, это происходит в случае травм или заболеваний, требующих хирургического вмешательства. Также очень много зависит от страны, где произошло страховое событие. Ни для кого не секрет, что стоимость одной и той же медицинской услуги в разных странах может значительно отличаться», – рассказывает Егор Сафрыгин. Опрошенные страховщики советуют внимательно подходить к выбору полиса ВЗР. Минимальная страховка в большинстве случаев не включает травмы, полученные от занятий активными видами спорта. «Если турист решит, скажем, покататься на горных лыжах, а его полис такого риска не покрывает, то в компенсации ему будет отказано», – говорит Лариса Антонова. Также, по словам эксперта, туристу будет однозначно отказано в выплате, если он находился в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Возможен также частичный отказ, если клиент в рамках оплачиваемого лечения провел не включенные в покрытие медицинские процедуры. По свидетельству Юлии Алчеевой, в число основных причин для признания случая нестраховым входят плановые обращения за медицинской помощью с целью диагностики и умышленный выезд в качестве медицинского туриста. Также бывает, что турист самостоятельно оплачивает лечение, без звонка в ассистанскую компанию. «В случае если турист не звонит в ассистанс, сам обращается в клинику и оплачивает счет, а потом обращается за компенсацией, возможен отказ в выплате», – говорит Артем Искра. В любом случае, страховщики единодушно говорят, что процент отказов в их компаниях не превышает нескольких процентов.



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