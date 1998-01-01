Возвращение фаворита





Позиции Турции на предстоящий летний сезон выглядят очень уверенными. Ведущие игроки рынка предрекают стране лидерство среди выездных направлений, называя в числе главных причин отложенный спрос, укрепившийся рубль и лояльную политику турецких отельеров.

ТЕКСТ АЛЕКСАНДРА ПОЛЯНСКАЯ

Интерес российских туристов к поездкам в Турцию в январе, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос на 324,4%, говорится в аналитической справке АТОР. «Мы достигли хороших объемов за короткий период, поэтому оптимистично смотрим на это лето», – рассказывает заместитель генерального директора Coral Travel Сельчук Бугай. Эксперт надеется, что «черная полоса» осталась позади и у Турции будет хорошее лето. По его мнению, цены в 2017 году будут приемлемыми, они не превысят уровня 2015 года. Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе видит в беспрецедентно низких ценах на путевки одну из главных причин роста спроса. По ее словам, тур в Турцию на двоих летом на неделю можно купить за 38–40 тысяч рублей с размещением в трехзвездочной гостинице на базе «все включено». «Пока сложно сказать, как будет выглядеть рейтинг летних предпочтений. До закрытий программ раннего бронирования еще есть время, и картина может измениться, но уже сейчас очевидно, что Турция бьет все рекорды», – резюмирует Майя Ломидзе.

Между тем, по данным Центра бронирования объединенной сети «Горячие туры» и ТБГ, раннее бронирование идет очень активно, с глубиной до середины октября 2017 года. Вернувшаяся Турция лидирует: более 31% от общего числа заявок.

Низкие цены – драйвер роста

Геннадий Косарев, вице-президент «Натали Турс», уверен, что Турция станет хитом продаж в летнем сезоне 2017 года. По его словам, уже сейчас на фоне укрепившегося рубля и привлекательных цен на отели отмечается значительный рост бронирований, глубина достигает 50 дней. До 1 марта отели предоставляли скидки в размере 30%, потом скидка составит 20%. «По итогам года объем российского турпотока в Турцию составит 3–3,5 млн человек, что на 30% меньше докризисного потока, но в разы больше показателей 2015–2016 годов», – таков прогноз туроператора.

Сергей Толчин, заместитель гендиректора «НТК Интурист», поддерживает коллегу. По его словам, по объему раннего бронирования Турции можно смело говорить о росте продаж в 2–3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Глубина продаж достигает октября. «Скидки по акции «Раннее бронирование» достигают 50%. Это хорошая возможность забронировать места в самых популярных отелях и по выгодной цене, ведь в разгар сезона места там бывает сложно найти», – рассказывает эксперт.

«На данном этапе стоимость туров на горячие месяцы, июль и август, находится ниже уровня 2015 года. Но, вероятно, с началом сезона и полетных программ стоимость отдыха в Турции повысится», – заявляет Мария Конабеева, директор по маркетингу TBS.

ANEX Tour также положительно оценивает перспективы Турции. В компании отметили, что, по предварительным результатам раннего бронирования, эта страна действительно является одним из популярных направлений для отдыха в сезоне лето-2017. «При этом ценовая политика существенно не изменилась, стоимость осталась примерно на том же уровне, тем не менее колебания курса валют влияют на конечную стоимость в рублях. Отели предоставляют спецпредложения, идет активное раннее бронирование», – сообщает пресс-служба туроператора.

Куда везем?

Кардинальных изменений в предпочтении туристов на турецком побережье не произошло. Наибольшим спросом, по словам экспертов, традиционно пользуются Аланья, Кемер и Сиде. «Востребованы туры продолжительностью от 7 до 10 дней. Средняя стоимость недельного тура в отеле 3–4* в мае – начале июня составляет 20–30 тысяч рублей, в июле – августе – 60–70 тысяч рублей на питании all inclusive», – говорит Сергей Толчин.

В компании «Натали Турс» активно бронируют отели в Кемере и Сиде. Средняя продолжительность отдыха – 9 дней, против 11 дней в 2013 году. Стоимость семейной поездки на 9 дней – от 75 тысяч рублей.

«Россияне при бронировании отелей в Турции отдают предпочтение отелям категории 5*, что вполне объяснимо для раннего бронирования, пока действуют привлекательные ценовые предложения. Популярностью пользуются курорты Средиземноморского побережья – Кемер, Белек, Аланья, Сиде», – отмечает Ольга Иванова, PR-директор управляющей компании объединенной сети «Горячие туры» и ТБГ.

Туристы ANEX Tour выбирают отели 5* в Анталье, Кемере, Белеке, Сиде, Аланье.

Полетные программы

После открытия чартерного авиасообщения в прошлом году туроператоры выставляли достаточно обширную полетную программу, предстоящий летний сезон не станет исключением. Так, чартерная полетная программа компании ANEX Tour будет осуществляться более чем из 30 городов РФ авиакомпанией AZUR air. Также в ассортименте представлены пакеты с перелетом до аэропорта города Аланья с вылетами из Москвы. Кроме Анталийского побережья, туроператор по традиции предложит отдых на курортах Эгейского побережья, прилет будет осуществляться в Даламан. Полетная программа регулярными рейсами до Стамбула продлевается на летний сезон.

«В этом году мы значительно расширили перевозку в Турцию. Будем летать с апреля до ноября 2017 года, – рассказывает Сергей Толчин. – В Анталью – из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Екатеринбурга, Уфы, Краснодара, Минеральных Вод и Ростова-на-Дону. В Даламан – из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Самары и Уфы».

Геннадий Косарев отмечает, что пока рано говорить о том, насколько сбалансированной будет перевозка. «Каждый туроператор, активно работающий на турецком направлении, в летнем сезоне будет ставить плотную полетную программу, но утрясется она в середине апреля, когда игроки окончательно определятся с объемами».

Светлое будущее

Станет ли Турция хитом летнего сезона 2017 года? Прогнозы туроператоров очень позитивны. По оценке Сергея Толчина, турпоток в Турцию довольно активно будет восстанавливаться, возможно, даже достигнет докризисного уровня. «Думаем, что на отдых в страну отправятся порядка 2,5 млн туристов, а может, даже и больше. В планы нашей компании входит сохранить объемы и лидирующие позиции на рынке внутреннего туризма, а также превысить докризисные объемы на рынке выездного туризма».

Ольга Иванова считает, что ближе к началу и на протяжении летнего сезона ситуация будет корректироваться, но Турция вряд ли уступит первую позицию. Сравнивать с предыдущими годами, по ее словам, сложно, потому что в прошлом году не было Египта, а Турция вернулась только в середине лета и то на регулярных рейсах. А два года назад в летнем сезоне с Турцией конкурировал Египет. Несомненно, отвоевывать позиции будет Россия. «И интересно будет понаблюдать за Арменией, которая разрешила российским гражданам въезд по внутренним паспортам», – добавляет эксперт.

О хороших позициях Турции говорит и Мария Конабеева. Она уверена, что среди выездных направлений в летнем сезоне 2017 года Турция будет самой популярной страной и оставит позади Грецию, Тунис и Кипр.