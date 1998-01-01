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Российские туристы возвращают свои позиции в Королевстве Таиланд – впервые за два года.
ТЕКСТ НАТАЛЬЯ ЯКУБОВА
По итогам 2016 года Таиланд вошел в тройку самых популярных мест отдыха у россиян. В сравнении с 2015-м, по данным Министерства туризма и спорта Таиланда, турпоток в эту страну увеличился более чем на 23% и составил 1 089 992 человека. В «общем зачете» по посещаемости Россия заняла первое место среди европейских стран, обогнав Великобританию с ее 1 003 386 туристами.
В лидерах на этот раз оказался Пхукет, подтвердивший статус самого популярного направления Таиланда. Турпоток на него вырос на 51% и достиг докризисного значения. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров со ссылкой на данные отчета таиландской консалтинговой компании C9 Hotelworks. Из 4 млн туристов, посетивших остров в 2016 году, более 500 тысяч было наших соотечественников. Россияне вновь стали вторыми на Пхукете после граждан Китая.
Во многом этому способствовало закрытие почти домашних Египта и Турции и продолжающееся укрепление курса рубля. Но не только. Изменилась стратегия продвижения Таиланда на российском рынке. Объединив усилия, туроператоры организовали чартерную перевозку из 30 городов России. Увеличилась доля возвратных туристов и продолжительность самого отдыха – в среднем до 17 дней. К тому же для жителей некоторых регионов Таиланд в 2016 году стал единственным пляжным направлением, куда можно было лететь без пересадки.
О значительном росте спроса на Таиланд говорит и возобновление с 15 декабря 2016 года рейса Бангкок – Москва авиакомпании Thai Airways, вернувшейся на российский рынок после двухлетнего перерыва. Только за первый месяц ее пассажиропоток составил 7,8 тысячи человек. Загрузка на рейсы компании в декабре – январе 2016–2017 годов выросла на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2014–2015 годов. По словам ее вице-президента Брайана Бэнстона, если тенденция сохранится, то возможно рассмотрение вопроса об увеличении числа рейсов.
С 9 октября 2016 года стартовали прямые регулярные рейсы из Владивостока в Бангкок. Раз в неделю их выполняет авиакомпания S7 Airlines. Ранее из столицы Приморья в Таиланд можно было долететь только чартерными рейсами или регулярными с пересадкой в Китае, Корее или Японии. В летнем расписании S7 Airlines появится также новый прямой рейс в Паттайю из Иркутска. Появились и новые чартерные цепочки. Так, с февраля этого года рейсы из Барнаула в Бангкок по заказу туроператора ANEX Tour будет выполнять авиакомпания AZUR air. И это при том, что с началом зимнего сезона туристам доступны еще три полетные программы с вылетом из Барнаула.
В ноябре 2016 года Кабинет министров Таиланда одобрил повышение частоты рейсов российских авиакомпаний в страну. Еженедельно они могут совершать 105 рейсов в Бангкок (вместо 70) и 56 рейсов (вдвое больше) на Пхукет. Соответственно, тайские компании могут увеличить количество полетов в Москву до 105 рейсов и в Санкт-Петербург до 56 рейсов в неделю.
Расширяется география перевозок и в самом Таиланде. О запуске с 30 марта двух регулярных рейсов из паттайского аэропорта Утипао на Пхукет и в провинцию Убон-Ратчатхани объявил тайский лоукостер Thai AirAsia. Туристы, отдыхающие в Паттайе, получат удобную возможность провести часть отпуска на экзотическом северо-востоке страны или на Андаманском побережье. Раньше добраться на самолете из Паттайи на Пхукет можно было только с пересадкой в Бангкоке.
С ноября 2016 года лоукостер AirAsia выполняет ежедневные прямые рейсы между Пхукетом и камбоджийским Сиемреапом. Это позволяет совместить пляжный отдых с экскурсионным – посетив, например, храмовый комплекс Ангкор-Ват.
Власти Таиланда прикладывают большие усилия, чтобы расширить возможности для отдыха туристов. 12 февраля 2017 года открыто прямое паромное сообщение между Паттайей и королевским курортом Хуа-Хин, пока еще недостаточно известным на российском туристическом рынке. Рейсы выполняет компания Royal Passenger Liner на пароме-катамаране Royal-1. В нем 286 мест в салоне экономкласса, 44 места в бизнес-классе и две VIP-каюты на 8 человек каждая. Цена билета в экономклассе 1250 бат, время в пути около 2 часов. Пока паром делает всего один рейс в день, но рассматривается возможность расширения маршрутной сети и запуск паромов, способных перевозить транспортные средства.
Для любителей яхтинга разработаны новые маршруты к живописным островам: Паттайя – Ко-Чанг и Ко-Чанг – Ко-Конг. Программа предусматривает знакомство с красивейшими местами восточного побережья и отдых в гостях у местных рыбаков.
Меняется и визовая политика королевства. С 1 декабря 2016 года в дипломатических представительствах страны однократные туристические визы тем, кто собирается задержаться в стране более чем на 30 дней, оформляются бесплатно. Тому, кто собирается получить такую долговременную визу по прибытии в аэропорту, надо заплатить 1000 бат (около $28) – вдвое меньше, чем прежде. Согласно недавнему решению Министерства внутренних дел Таиланда, это правило будет действовать до сентября 2017 года.
В последнее время тайцы делают многое, чтобы турпоток в их страну вырос не только количественно, но и качественно. Активно продвигается оздоровительный, свадебный и спортивный туризм. Ведутся переговоры с издательством Michelin о выпуске ресторанного «Красного гида Мишлен» по Бангкоку. Планируется, что к концу 2017 года весь Пхукет будет покрыт сетью бесплатного Wi-Fi, доступного туристам и местным жителям. Сотовый провайдер CAT Telecom обещает установить 1000 точек доступа во всех населенных пунктах острова, на его главных пляжах и возле каждой туристической достопримечательности.
А пока Таиланд готовится к беспрецедентному наплыву гостей. По прогнозам тайских аналитиков, турпоток в нынешнем 2017 году может превысить 34 млн человек против 32,6 млн в 2016-м. Российский бизнес не ждет резкого увеличения количества туристов в эту страну, но надеется, что положительная тенденция сохранится.
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