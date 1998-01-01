Экотуризм ламанчский

В последние годы в Испанию все чаще приезжают любители экологического туризма. Один из самых привлекательных регионов страны с точки зрения «зеленых» путешествий – ближнее к Мадриду автономное сообщество Кастилья-ла-Манча.

ТЕКСТ ИВАН КАЛАШНИКОВ

Три парка – три ландшафта

Всего полтора часа езды на машине из Мадрида – и, миновав столицу Кастильи-ла-Манча средневековый Толедо, туристы попадают в уникальное место. На относительно небольшой территории сосредоточены самые разные природные ландшафты: горные хребты, средиземноморские леса, саванна, озерный край. Здесь находятся известные национальные парки региона – Cabañeros и Tablas de Daimiel, а также биосферный заповедник La Mancha Húmeda. Парки открыты для свободного и бесплатного посещения туристами, правила лишь запрещают передвижение на личном транспорте (иногда даже на велосипеде), разведение костров и остановки в палатках.

Парк Cabañeros расположен рядом с городком Навас-де-Эстена. Совершая здесь прогулки или трекинговые походы, туристы могут перенестись во времени на 200–300 млн лет назад в кембрийскую эру – увидеть растения-эндемики, произрастающие только в этом парке, и уникальные древние окаменелости со следами подводных рептилий. Или понаблюдать в бинокль за испанскими имперскими орлами, открыть богатый мир средиземноморских растений – тамариска, тиса, пробковых деревьев, диких роз, дубов, каштанов. Или же отправиться по горной тропе любоваться водопадами. Для туристов разработано 16 пешеходных маршрутов разной протяженности и сложности.

Одна из изюминок парка Cabañeros – уходящая до гор на горизонте саванна, где, совершенно не боясь людей, пасутся олени. За сходство ландшафтов с Африкой эту часть парка называют испанским Серенгети. Как и в Танзании, здесь организуют джип-сафари и фототуры. В любом из маршрутов туристов сопровождают профессиональные гиды.

Другой национальный парк, Tablas de Daimiel, расположен в 10 км от городка Даймиель и часе езды от Cabañeros. Он известен тем, что на его территории находятся несколько десятков озер, где обитают многочисленные виды птиц – от редких красноголовых уток до розовых фламинго. Из системы местных озер берет начало одна из самых крупных рек Испании Гвадиана, исчезающая в карстовых провалах, чтобы спустя 100 км вновь появиться на поверхности. Туры в парк организует компания Caminos del Guadiana. Возможны как пешеходные прогулки с гидом, так и комбинированные туры – пешком и на джипах.

Еще один популярный у туристов парк – заповедник биосферы, La Mancha Húmeda, находится в 67 км от Даймиеля. Он объединяет в себе три экосистемы: средиземноморские леса, 15 озер длиной 1–2 км с живописными лагунами и богатый подводный мир. Несмотря на статус парка как биосферного заповедника отдельные его территории, например Lagunas de Ruidera, полностью открыты для экотуристов. Здесь предлагается множество видов активного отдыха – снорклинг, дайвинг, каякинг, гребля на каноэ, прогулки на яхтах, рыбалка, трекинг, поездки на горных велосипедах. И даже несложные спелеомаршруты в сопровождении гида в пещеру глубиной 18 м, где, согласно роману Сервантеса, жил Дон Кихот Ламанчский.

Не только парки

Экотуризм в Кастилье-ла-Манча обычно дополняют посещением средневековых городков. Стоит обратить особое внимание на два из них – Альмагро и Кампо-де-Криптана. Альмагро, основанный римлянами в 1176 году, и сегодня выглядит так же, как несколько веков назад: все дома в городе не выше двух этажей и выкрашены только в белый и песочный цвета. Туристов привлекает в Альмагро огромная, необычная по архитектуре площадь, где проходили городские праздники, бои быков и казни. И сохранившийся с XVI века театр комедий – Corral de Comedias, напоминающий шекспировский «Глобус», – где до сих пор идут представления.

Визитная карточка Кампо-де-Криптана – около десятка старинных белых ветряных мельниц, расположенных на вершине холма над городом. Часть из них работают до сих пор. В выходные дни и праздники в некоторых мельницах проводят экскурсии, так что туристы могут сами поучаствовать в производстве муки. Именно с этими исполинами сражался отважный Дон Кихот. Всего в Кастилье-ла-Манча сохранилось около 500 ветряных мельниц.

Как отмечают эксперты, экологический туризм в Испании может быть популярен в первую очередь у индивидуальных российских туристов и как дополнение к пляжному и городскому отдыху, а также в качестве самостоятельных инсентив- и тимбилдинг-программ для корпоративных клиентов.

Где еще побывать

Мотилья – фортификационные сооружения бронзового века, сохранившиеся недалеко от города Даймиель. Это каменные крепости диаметром около 40 метров и высотой 10 метров с концентрическими помещениями внутри. Мотилья в случае осады неприятелем могла укрыть до 100 человек.

Ресторан El Bodegon. Зданию ресторана в городе Даймиель 280 лет. В его подвалах на глубине 12 метров хранится 1100 видов вина. Бутылка самого дорогого стоит 4000 евро. В El Bodegon варят пиво Salvaje крепостью 7° с добавлением винограда «шардоне». Его не продают в магазинах. Возможно посещение ресторана группами с ужином и дегустацией вин.