English Forever





На набережной города Витториозо возле церкви Св. Лаврентия стоит скульптурная группа: мальтийский докер и британский солдат пожимают друг другу руки. Это символизирует окончание колониального правления Британии на Мальте, которое завершилось в 1964 году. Мальта 160 лет была колонией Великобритании, и английский язык стал фактически родным для многих жителей и вторым официальным в стране.

Англичане очень мягко ушли с острова, здесь не было остросюжетной борьбы за независимость, как в ряде других подвластных Британии стран. Мальтийцы с удовольствием восприняли то хорошее, что было при британцах. От английского правления осталась британская система ведения дел в экономике, культуре, юриспруденции, даже дорожное движение в Мальте левостороннее. Английский язык стал вторым официальным на острове. Мальтийцы учат его с первого класса по британской образовательной системе. Это очень облегчает общение с гостеприимными местными жителями. Мало того, Мальта обрела престижный статус ведущего европейского центра изучения английского языка и спорит здесь с Великобританией, являясь после нее второй страной Европы, где можно по-настоящему погрузиться в языковую среду, что просто необходимо на определенном этапе обучения.

Только аккредитованные школы

Стоимость обучения на языковых курсах на Мальте значительно ниже, чем в других англоязычных странах. Родители, отправляющие сюда детей на учебу, очень ценят царящие здесь спокойствие и безопасность.

На Мальте и Гозо около 50 языковых школ. Все имеют государственные лицензии Министерства образования, часть из них входит в FELTOM — независимую профессиональную Федерацию организаций по обучению английскому языку, которая разрабатывает стандарты обучения для языковых центров и строго следит за их соблюдением всеми членами Федерации. Будь то первое знакомство с английским, получение практики общения, поднятие знаний на новый уровень или усвоение профессиональных языковых навыков — для каждой цели есть специализированные аккредитованные школы.

Разнообразные программы обучения

Мальтийские школы предлагают широкий спектр общих, разговорных и специализированных программ для студентов, изучающих английский язык как иностранный. Можно подобрать учебные программы разной интенсивности и продолжительности для различных уровней подготовки.

Классификация программ

Программы подразделяются по разным параметрам.

• По уровню знаний (для начинающих, для среднего уровня, для продвинутого уровня); по продолжительности (от недели до года); по интенсивности (от 10 до 50 уроков в неделю); по числу студентов в группе (индивидуально или в группе до 12 человек, возможны занятия на месте проживания студента); для детей и для взрослых.

• По тематике («Общий английский», «Деловой английский», «Медицина», «Финансы», «Экономика», «Страховое дело», «Туризм и гостиничное хозяйств», «Бухучет», «Маркетинг», «Секретарские курсы» и другие темы).

Программы тщательно подбираются с учетом подготовки и целей учащихся. Занятия можно начать в любое время года, курсы обычно начинаются по понедельникам. Каникулярные курсы организуются с июня по сентябрь.

По окончании обучения студенты получают сертификаты, признаваемые в большинстве университетов мира.

Для юных студентов

Почти все мальтийские школы предлагают программы для детей. Их обучение проводится с учетом возрастных особенностей и на разных уровнях.

В каникулярные курсы для детей и подростков обязательно входят культурные мероприятия и активный отдых. Обычно такими курсами руководят молодые профессиональные преподаватели, которые присматривают за детьми и после уроков. Одно из наиболее популярных предложений — летний лагерь с изучением английского языка в удобной обстановке с множеством развлечений на любой вкус.

Младший уровень — семейные программы для родителей и детей от пяти лет. Если родители хотят присоединиться в поездке к своим детям, то им будут предложены программы семейного пребывания, где маленькие студенты обычно проживают вместе с родителями, которые могут обучаться вместе с детьми, а могут просто отдыхать.

Летний языковой лагерь для детей и подростков от 7 до 17 лет — следующий уровень. Здесь в программу пребывания, помимо занятий в классах и проживания под присмотром русскоязычного вожатого, входят также организация экскурсий и круизов, пляжных барбекю и вечеринок. Песни, учебные игры прекрасно вписываются в систему обучения, где каждому дается возможность почувствовать свои успехи в непринужденной благожелательной атмосфере.

Английский для взрослых

Здесь, как правило, предполагается обучение языку с академическим уклоном или изучение делового английского. Первый вариант открывает возможность дальнейшего поступления в университет любой англоязычной страны. Изучение делового английского важно для тех, кто работает с иностранными партнерами, владеющими английским языком.

Размещение

Студентов размещают в отелях (от 2 до 5 звезд), в апартаментах, в школьном общежитии под присмотром русскоязычного вожатого, в семье или у преподавателей. В любом случае предлагаемое жилье соответствует высоким европейским стандартам.

Проживание в семье дает удобную возможность познакомиться с бытом мальтийцев, их повседневной жизнью, при том, что это самый экономичный вариант. Студенты также могут жить и у преподавателя, где у них будет преимущество в прохождении индивидуального курса, что позволяет добиться наилучшего результата.

Что входит в стоимость обучения

В стоимость обычно включены регистрационный сбор, тестирование перед началом занятий, обучение английскому языку, учебные материалы, сертификат о прохождении курса, проживание и питание по выбранному варианту, банковские издержки школы. Для детей добавляется внеклассная программа под руководством персонала, передвижение на школьном автобусе, встреча и проводы в аэропорту Мальты.

Большая перемена

На Мальте можно хорошо отдохнуть в свободное от учебы время. Школы предлагают различные культурные и спортивные программы. Студенты могут воочию увидеть замечательные достопримечательности Мальты, а те, кто любит активный отдых, — заняться подводным плаванием, водными лыжами, виндсерфингом, верховой ездой, теннисом или гольфом. И, конечно, никто не откажется от удовольствия искупаться в теплом, кристально чистом море.

Международный авторитет мальтийских языковых школ, возможность общения по-английски и после занятий, гостеприимство мальтийцев, безопасная обстановка, прекрасная погода даже зимой — все это дает право утверждать, что Мальта — именно то место, где учить английский язык — одно удовольствие!