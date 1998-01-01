Какой берег нам милее?





Минувший сезон — в отсутствие турецкого и египетского направлений — был для отечественного туризма во многом «тепличным». В нынешнем году ситуация разительно переменилась. О том, какой берег — сочинский, крымский или турецкий — выберет в сезоне-2017 российский турист, мы беседуем с коммерческим директором АО «СКО ФНПР «Профкурорт» МАРИНОЙ РОЗАНОВОЙ.

Как, на ваш взгляд, в условиях претензии Турции на лидерство будут «чувствовать» себя гостиницы и санатории Краснодарского края?

Спрос упадет. Турция в значительной мере оттянет тот целевой контингент, который предпочитает именно отдых в чистом виде. На курортах Краснодарского края и Крыма предлагаемые в наступающем сезоне турками цены просто немыслимы. Например, 10 дней на двоих в отеле уровня 4* с перелетом — за 35 тысяч рублей. А у нас других цен быть просто не может: приходится самим платить и за электроэнергию, и за ЖКХ. Отчасти такое положение можно понять — в европейских странах туристическая отрасль поддерживается государством. У нас эта поддержка, скажем так, минимальна.

Как складываются отношения между отельерами и туроператорами? Есть ли у первых понимание того, что без поддержки вторых они вряд ли обеспечат достойную загрузку?

Выступая с высоких трибун, отельеры обычно признают свою зависимость от туроператоров и агентских сетей. На практике же дело обычно обстоит иначе, и ни о какой цивилизованности речь не идет. Правда, отельер отельеру рознь — те гостиницы, которые входят в европейские цепочки, и работают вполне по-европейски. Но большинство предпочитает действовать по принципу «у советских собственная гордость», и стиль работы с турбизнесом соответствующий.

В какой мере гостиницы и санатории региона повысили цены? Ожидаете ли вы корректировки цен во время сезона?

В том, что касается именно санаторно-курортного лечения,— в отличие от «чистого» отдыха, — Турция нам не конкурент. Наши санатории повысили цены не более, чем на 5%, в соответствии с инфляцией.

Серьезно выросли цены на отдых в Крыму — в чисто процентном выражении значительно больше, чем в Краснодарском крае, где, правда, общий ценовой уровень по-прежнему чуть выше крымского. У Крыма был очень неплохой сезон в прошлом году, но в нынешнем году — по многим причинам – такой же хорошей загрузки ожидать не приходится. Очень много отрицательных отзывов от клиентов. Но в Крыму понимания этой новой реальности, к сожалению, пока нет.

Что же касается цен... В России искусством корректировки цен в зависимости от загрузки владеют пока очень немногие. А именно — те, кто работает или старается работать в соответствии с мировыми практиками.

Как вы охарактеризуете спрос на наши черноморские курорты? Есть ли в вашем ассортименте новинки?

Глубина продаж в начинающемся сезоне — плохая. Спрос в агентской сети, к примеру, на хороший сочинский санаторий «Металлург» в минувшем январе на треть ниже, чем в прошлом году. О причинах судить пока рано — будем надеяться, что спрос восстановится. Новые объекты есть. В Крыму это мини-отели «Медный всадник» в Массандре и «Княжий град» в Гаспре, в Краснодарском крае — сочинские пансионаты «Нива Интернэшнл» и «Урал».

Какая категория туристов предпочитает отечественные курорты «берегу турецкому»?

Отечественный туристический контингент таит немало загадок, которые не в силах разгадать даже люди с большим опытом работы в туризме. Кто может позволить себе отдых в Сочи по таким ценам? Почему многие наши сограждане не отдыхают вообще?

Остаются те, кому по роду службы запрещен выезд за границу, — силовики, судейские, госслужащие. Те, кто живет в пределах ближней досягаемости от наших курортов и чьи затраты на дорогу минимальны. Те, кто опасается нестабильности, непредсказуемых осложнений международной обстановки — это главным образом туристы с малолетними детьми. Но их — совсем не большинство...