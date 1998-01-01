Больше чем GDS





В Берлине прошел традиционный форум Amadeus Online Connect 2016 для компаний-партнеров, в котором приняли участие около 400 человек. «Мир стремительно меняется, фактически речь идет уже об информационной революции, и мы активно участвуем в этом процессе, выступая с новыми идеями и предложениями», — рассказывает директор по дистрибуции Amadeus в регионе Центральной, Восточной и Южной Европы ЛУТЦ ФОРНЕВЕГ.

Amadeus создана как GDS-система для продажи авиабилетов и обеспечения других сервисов, связанных с этим сектором. Сейчас вы начали работать в неавиационном поле туристического рынка. Почему?

Неавиационный сегмент менее упорядочен, чем сегмент авиаперевозок, поэтому открывает впечатляющие возможности для более продуктивного взаимодействия между поставщиками, дистрибьюторами и потребителями. При этом мы понимаем, что дистрибуция неавиационных продуктов не столь эффективна сегодня. Самое важное заключается в том, что все больше наших заказчиков хотят иметь доступ к так называемому мультимодальному контенту и бронировать его. К примеру, при поездке из Санкт-Петербурга в Бангкок или на Пхукет вам придется воспользоваться различными видами транспорта: автобусом или ж/д-экспрессом до аэропорта, потом перелет в одно, два или даже три плеча, по прибытии потребуется такси или трансфер, далее размещение в отеле, возможно, понадобится экскурсия и так далее. Дистрибутивные системы покрывают лишь часть потребностей путешественников. Поэтому GDS, изначально нацеленные на авиаконтент, добавляют в свой сервис отели, автобусное сообщение, железнодорожный транспорт, такси, постепенно становясь мультимодальными.

За более чем 20 лет работы в России Amadeus завоевала здесь хорошие позиции. В чем главное отличие между вашей работой в России и в других странах? Что вы можете сказать о перспективах российского туристического рынка в целом и про Amadeus на этом рынке в частности?

Благодаря своим масштабам и активному развитию новых технологий Россия — один из наиболее интересных рынков для Amadeus. С точки зрения дистрибуции локального авиаконтента здесь представлены очень сильные игроки. Они работают, как правило, по своим стандартам в области технологий, маркетинга и бизнес-моделей — этим российский рынок сильно отличается от других стран. Онлайн-сегмент также развивается иначе, чем в Европе или Америке. В России представлено множество местных онлайн-турагентств, работают поисковые и метапоисковые системы, такие как Yandex и Aviasales. Хорошо развит внутренний и выездной туризм. Наш бизнес здесь в основном сосредоточен на обеспечении доступа к системам дистрибуции для туристических агентств, чтобы они могли бронировать международный контент. На наш взгляд, мы можем многое перенять от упомянутых мною российских компаний, а также от Ozon Travel, Anywayanyday, OneTwoTrip, «Випсервиса», «Авиа Центра» и других игроков, занимающихся инновациями. В ближайшее время мы предложим вашему рынку новейшие технологии, которые внедряются по всей Европе, и в частности в Германии. Мы активно предлагаем российским авиакомпаниям комплексные IT-решения, позволяющие продавать не только билеты, но и дополнительные услуги, в том числе обеспечивать динамическое онлайн-пакетирование.

Важная часть бизнеса Amadeus сегодня — система бронирования отелей Content Inn. Сколько подключено отелей и агентств? Что их привлекает?

Content Inn — это ядро нашей модульной платформы Amadeus Merchant Content, функционирующей отдельно от Amadeus GDS. Один из модулей платформы, как раз Content Inn, производит агрегирование ресурсов отелей. Сегодня у нас представлено около 380 тысяч гостиниц от различных поставщиков и консолидаторов, и это только начало. Пользователей больше шести тысяч, включая российских агентов; среди них агентства делового туризма, индивидуального отдыха, TMC, ОТА. Расширяя нашу платформу, мы добавляем новые виды контента, к примеру, железнодорожные билеты. В модуле Content Rail уже доступны предложения 25 ж/д-компаний, включая SNCF, Deutsche Bahn, РЖД. Работаем над подключением операторов автобусных перевозок, сначала в Турции, а потом в России. Мы добавляем в платформу лоукост-перевозчиков, кстати, билеты авиакомпании «Победа» в ней уже доступны; чартерные рейсы, услуги такси, трансферы. Основное преимущество платформы в том, что мы избавляем как турагентства, так и поставщиков услуг от целого ряда неудобств. Ведь, как правило, агентствам приходится подписывать соглашения не только с Amadeus, но и с другими дистрибутивными системами, отелями, агрегаторами и сетями отелей, железнодорожными системами, автобусными перевозчиками,

что увеличивает финансовые и административные расходы. Именно эту проблему мы и решаем с помощью Merchant Content Platform. Вы заключаете только один договор с Amadeus, получаете доступ к 30–40 различным поставщикам контента от отелей и к 10 железнодорожным системам, число которых в будущем увеличится, а также к ряду операторов автобусных перевозок, при этом производите расчеты только с одним контрагентом, все переговоры с поставщиками услуг лежат на нас. В данном случае Amadeus выступает в роли поставщика и контента, и технологии.

Каковы планы по развитию платформы в нашей стране? Планируете ли вы подключать больше российских отелей в связи с резким ростом внутреннего туризма?

В России платформа находится на стадии запуска, что предполагает проведение детального маркетингового исследования, проработку запросов рынка, отзывов первых пользователей. На мой взгляд, Content могла бы стать прекрасным дополнением к традиционным продуктам для дистрибуции

авиабилетов. Сейчас мы работаем над подключением первых российских агрегаторов гостиничных предложений к Content Inn. Ведем переговоры с российскими железнодорожными и автобусными компаниями. Сегодня обсуждается возможность использования наших решений по цифровому маркетингу и рекламе, чтобы помочь Ростуризму привлекать гостей из-за рубежа. У Amadeus есть решения, позволяющие увеличить туристический поток в Россию, и сейчас мы готовимся к реализации конкретного проекта, который откроет иностранцам удобные возможности для путешествий по стране, перелетов местными авиалиниями, размещения в отелях. В России вообще интересно работать. Мы пилотируем здесь инновационные онлайн-разработки, успешно применяем инструменты для таргетированной рекламы Travel Audience, Media Solutions и другие передовые решения. В нашем российском офисе работает очень профессиональная команда. Плодотворное сотрудничество ведется с партнерами по отрасли, включая «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», «ЮТэйр», S7, РЖД, Ростуризм. Мы видим это взаимодействие как своего рода экосистему, в которой играем все более важную роль, создавая возможности для роста и развития туротрасли в России.