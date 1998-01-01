Новости

Деловой туризм в 2026 году потребует «постоянной адаптации»

Союз агентств делового туризма САД прогнозирует развитие отечественной сферы бизнес-тревел в наступившем году

Как отмечают эксперты Союза агентств делового туризма САД, рынок бизнес-тревел был и остается сложным, динамичным, требует от участников скорости принятия решений, гибкости, каждый год приходят новые изменения и вызовы. И 2025 не стал исключением. Для членов САД серьезными вызовами стали законодательные и налоговые изменения, которые продолжатся в 2026 году.

А также закон о классификации средств размещения, план «ковер», рост цен и налоговой нагрузки, рост ставки ЕСН для IT сфер, обязательная сертификация отелей и др.

Участники САД отмечают что постоянная адаптация - это теперь новая стабильность. Главный вызов рынку – это постоянные изменения и гибкость в адаптации к ним.

Поэтому всем участникам рынка необходимо обучаться новым навыкам, быть готовым к смене функционала, использовать разную коммуникацию для разных типов сотрудников, осваивать новые технологии.

По прогнозам экспертов САД, в 2026 году в российском бизнес-туризме будет наблюдаться рост цен, обусловленный инфляцией, удорожанием транспортных и логистических услуг и изменением налогообложения в гостиничном секторе.

Несмотря на это спрос на внутренний туризм продолжает расти, хотя и с замедлением темпов в некоторых регионах из-за роста цен, не соответствующего качеству услуг.

Причины роста цен:

- Инфляция и экономические факторы

- Общая инфляция, колебания валютных курсов и рост мировых цен на энергоносители влияют на стоимость всех составляющих туризма.

- Рост ставки НДС до 22% влияет на стоимость всех услуг, предоставляемых поставщиками на основной системе налогообложения (плательщики НДС). Этот фактор будет влиять на общую инфляцию в стране.

Сильное снижение порога выручки для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН), безусловно повлияет на стоимость проживания в отелях, которые больше не смогут применять УСН и станут плательщиками НДС в 2026 г.

Наблюдается также рост цен на железнодорожные билеты и проблемы в авиаперевозках, например, изменения в расписании полетов.

РФ по состоянию на октябрь 2025, инфляция составит 6,6% в 2025 году, в 2026 – 5,1%, в 2027 – 4,1%.

Индексация тарифов на пассажирские перевозки ж/д-транспортом в регулируемом секторе с 1 января 2026 г. составит 11,4%.

Как отмечают эксперты САД, «Учитывая динамику 2025 года и прогнозы на 2026 год, можно прогнозировать общий рост цен на услуги в диапазоне +10%-12%.

Например, увеличение средней стоимости авиабилета в 2026 году по сравнению с 2025 г. прогнозируется на уровне +11%, рост средней стоимости ж/д билета также + 11%, а средней стоимости отельной ночи +10%».

